Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, людина загинула у Бахмуті. Водночас ще 5 людей в області дістали поранення. Йдеться про постраждалих в Андріївці, Часовому Яру та Бахмуті.
Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 392 та постраждали 3 114 цивільних.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
За інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує Бахмут. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар’їнка.
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