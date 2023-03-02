Протягом 1 березня російські військові вбили одного цивільного жителя Донецької області. Також п'ятеро осіб постраждали.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, людина загинула у Бахмуті. Водночас ще 5 людей в області дістали поранення. Йдеться про постраждалих в Андріївці, Часовому Яру та Бахмуті.

Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 392 та постраждали 3 114 цивільних.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує Бахмут. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар’їнка.