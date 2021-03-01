Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1360 — король Англії Едуард III за 16 фунтів викупив з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який став його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії.
1498 — Васко да Гама приплив до Мозамбіку.
1565 — у Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років місто мало 4 000 жителів.
1780 — Пенсильванія стала першим штатом, що заборонив рабство.
1869 — Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість.
1872 — рішенням Конгресу США в Єлоустоуні засновано перший у світі національний парк.
1881 — в Петербурзі народники вбили царя Олександра ІІ.
1912 — у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м).
1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків.
1928 — у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F.
1930 — у СРСР станом на цей день закриті 6 715 церков, частина з них зруйнована, багато “служителів культу” заслані або розстріляні.
1943 — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.
1947 — почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд.
1966 — радянська автоматична міжпланетна станція “Венера-3” вперше у світі досягла поверхні планети Венери.
1976 — парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов’язковим.
1988 — компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп’ютерах Apple II і Macintosh.
1991 — шахтарі Донбасу почали страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова).
1995 — до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія.
1998 — набула чинності угода “про партнерство і співпрацю” між Європейською Спілкою і Україною.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих дванадцяти мучеників, а також праведної Маріамни.
Прикмети погоди:
сильний вітер – будуть опади та потепління;
густий туман – літо буде непогожим;
паводок – чекайте навали гризунів і комах влітку;
ворони голосно каркають – скоро похолоднішає.
1 березня іменини у Павла, Порфирія, Феодула, Самуїла та Іллі.