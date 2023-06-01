1 червня відзначають Всесвітній день батьків, День захисту дітей, Всесвітній день молока, День рішучості та Міжнародний день сусідів. За церковним календарем сьогодні день пам’яті священномученика Патрикія.

Джерело: #Букви

Всесвітній день батьків: свято є офіційною міжнародною подією, закріпленою рішенням на рівні Генеральної Асамблеї ООН від 17-го жовтня 2012-го року № A/RES/66/292 і відзначається щорічно в перший день літа.

День захисту дітей: пам’ятна дата, що відзначається щорічно на честь дітей, дата їх дотримання різниться залежно від держави. У 1925 році Міжнародний день дітей вперше був проголошений в Женеві під час Всесвітньої конференції з питань захисту дітей.

Всесвітній день молока: міжнародний день, встановлений Продовольчою та сільськогосподарською організацією (ФАО) ООН, щоб визнати важливість молока як всесвітньої їжі. Відзначається 1 червня кожного року з 2001 року. Цей день покликаний надати можливість привернути увагу до діяльності, яка пов’язана з молочним сектором.

День рішучості: рішучість дуже важлива, тому що вона дає нам змогу не здаватися перед лицем труднощів. Вона змушує нас йти вперед з вірою, поки ми не досягнемо своєї мети.

Міжнародний день сусідів: 1 червня проводиться Міжнародний день сусідів. Neighbours ‘Day – фестиваль, який виник в Парижі в 2000 році і був підтриманий на міжнародному рівні людьми, житловими організаціями та асоціаціями.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Самоа – Національне свято Незалежної Держави Самоа

Туніс – День Перемоги чи День Конституції

Монголія – День матері та дитини

Палау – День президента

Бенін – Національний день дерев

Мексика – Національний день моря

Камбоджа – Національний день посадки дерев

США – День штату Кентуккі, День штату Теннессі та Національний день кексу з лісовими горіхами

Цього дня у світі:

794 — король Карл Великий відмовився підкоритися рішенням VIII Вселенського собору 787 року, що стосувалися поклоніння іконам — на соборі франкських богословів, що проходив у Франкфурті-на-Майні, він утвердив свою незалежність від Візантії попри те, що це йшло всупереч волі папи Адріана I.

1475 — османський флот під командою великого візира і капудана-паші Гедик Ахмеда почав облогу Кафи.

1494 — у казначейських звітах Королівства Шотландія зафіксована перша письмова згадка про шотландське віскі. Винокуром був монах Джон Кор.

1533 — короновано Анну Болейн, нову королеву-консорт (у шлюбі з англійським королем Генріхом VIII).

1652 — почалася битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського. Була однією з важливих подій в ході Хмельниччини і завершилася перемогою союзників.

1831 — під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявив місцезнаходження Північного магнітного полюса Землі.

1845 — зафіксовано рекордний за дальністю переліт домашнього голуба — він подолав відстань довжиною 11 тисяч кілометрів (Намібія-Лондон) за 55 днів.

1893 — у Берліні відбулась прем’єра опери Дж. Верді “Фальстаф”.

1919 — розпочався загальний наступ військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті.

1935 — у Великій Британії запроваджено номерні знаки до автомобілів і обов’язкову здачу екзаменів на водійські права.

1938 — у США вийшов 1-е число журналу коміксів “Action Comics”, в якому з’явився славнозвісний нині Супермен.

1943 — над Біскайською затокою німці збили літак, в якому, на їхню думку, з Лісабона до Лондона летів британський прем’єр Вінстон Черчилль.

1946 — за вироком трибуналу у Бухаресті страчено пронацистського диктатора Королівства Румунія (1940—1944) генерала Йона Антонеску.

1958 — під час політичної кризи, пов’язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції.

1961 — сингл Елвіса Преслі “Surrender” вийшов на першу сходинку британського хіт-параду.

1964 — гурт The Beatles випустила сингл “Sweet Georgia Brown”/”Take Out Some Insurance On Me Baby.”

1967 — диск The Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” став “золотим” у Великій Британії та США і вийшов на першу позицію в хіт-парадах цих країн (у США він протримався в лідерах 19 тижнів, у Великій Британії — 27). Згодом “Sgt. Pepper’s” отримав чотири нагороди “Ґреммі”.

1969 — у Канаді на радіо і телебаченні заборонено рекламу тютюнових виробів.

1980 — почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі “до кінця цього світу”.

1981 — вийшов альбом Джорджа Гаррісона “Somewhere in England”.

1988 — президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов обмінялися в Москві ратифікаційними документами по договору про скорочення ядерних ракет середнього радіуса дії, підписаного у грудні 1987 року.

1990 — на екрани США вийшов фільм “Згадати все” за участю Арнольда Шварценеггера.

1990 — у Вашингтоні президент США Джордж Буш та радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже існуючих її арсеналів.

Яке сьогодні церковне свято:

1 червня у православному календарі — день пам’яті священномученика Патрикія. Жив він у місті Пруси (Віфінія, Мала Азія) та був там єпископом у I столітті. Патрикій проповідував християнство, викриваючи всі омани язичників. За це його та трьох пресвітерів разом із ним схопили, а потім довго катували, а згодом відсікли голови.

Прикмети:

Якщо в цей день іде дощ, то весь місяць буде сухим.

Квіти сильно пахнуть або півні голосно кукурікають – до опадів.

У цей день сильна роса – буде хороший урожай.

Якщо вранці виникає туман, то буде багато грибів.

Традиції:

З ранку і до пізнього вечора наші предки цього дня працювали на городах і в садах.

Існувала традиція пекти пироги, ліпити вареники, а потім ними пригощати сусідів чи просто перехожих. Частину відносили в поле, щоб подарувати “матінці Землі” і попросити про великий врожай.

Іменини сьогодні святкують:

Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій.