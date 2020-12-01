Щороку 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. У цей день висловлюється підтримка людям, що живуть з ВІЛ, а також згадують тих, хто помер від хвороб, пов'язаних зі СНІДом.

Про це розповідають #Букви.

У 2020 році увага усього світу прикута до пандемії COVID-19.

“COVID-19 наочно продемонстрував, що під час будь-якої пандемії безпека всіх залежить від безпеки кожного. Щоб досягти успіху, необхідно надати допомогу всім, хто її потребує. Викорінення стигми та дискримінації, врахування інтересів населення та застосування підходів, заснованих на правах людини і гендерну рівність, – ось головні умови припинення пандемій ВІЛ і COVID-19”, – йдеться у повідомленні ООН.

За словами Антоніу Гутерріша, Генсека ООН, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом варто усім нам визнати, що “для того, щоб впоратися з COVID-19 і викорінити СНІД, всі члени міжнародного співтовариства повинні діяти в дусі солідарності і нести відповідальність спільно”.

Факти та цифри про СНІД:

26 млн людей отримували лікування в рамках антиретровірусної терапії станом на кінець червня 2020 року.

Станом на 2019 рік у світі зареєстровано 38 млн осіб, що живуть з ВІЛ.

Кількість людей, які померли від супутніх СНІДу хвороб, склала 690 тис. (2019 р.)

75,7 млн осіб заразилися ВІЛ з початку епідемії. (2019 г.)

Люди, що живуть з ВІЛ:

У 2019 кількість людей, що живуть з ВІЛ, становило 38 млн осіб:

36,2 млн дорослих;

1,8 млн дітей (віком 0-14 років).

У 2019 р. 81% всіх людей, що живуть з ВІЛ, знали свій статус. Близько 7,1 млн людей не знали про те, що вони живуть з ВІЛ.

Люди, що отримують лікування:

У 2019 доступ до антиретровірусної терапії мали 25,4 мільйона осіб, в порівнянні з 6,4 мільйона в 2009 році.

Нові випадки зараження ВІЛ-інфекцією:

Кількість нових випадків зараження ВІЛ скоротилося на 40% в порівнянні з 1998 роком, коли цей показник досяг пікового значення.

Жінки:

Щотижня близько 5500 молодих жінок у віці 15-24 років заражаються ВІЛ.

У країнах Африки на південь від Сахари п’ять з шести нових випадків інфікування серед підлітків у віці 15-19 років припадає на дівчаток. Вірогідність зараження ВІЛ для молодих жінок у віці 15-24 років в два рази вище, ніж для чоловіків.

Туберкульоз:

Туберкульоз є основною причиною смертності серед людей, що живуть з ВІЛ, на нього припадає близько однієї третини випадків смерті, пов’язаних зі СНІДом.

У 2020 році на боротьбу зі СНІДом буде потрібно 26,2 млрд доларів США.