За минулу добу, 1 грудня, в Україні зафіксовано 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 - серед них захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 447 осіб; летальних випадків – 169; одужало – 13 882 особи.

Здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 758 264 особи;

одужало – 369 054 особи;

летальних випадків – 12 717;

проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 74 012 випадків;

Вінницька область – 17 715 випадків;

Волинська область – 24 791 випадок;

Дніпропетровська область – 40 148 випадків;

Донецька область – 23 752 випадки;

Житомирська область – 30 233 випадки;

Закарпатська область – 23 646 випадків;

Запорізька область – 32 555 випадків;

Івано-Франківська область – 37 546 випадків;

Київська область – 39 503 випадки;

Кіровоградська область – 5 506 випадків;

Луганська область – 6 467 випадків;

Львівська область – 47 477 випадків;

Миколаївська область – 19 448 випадків;

Одеська область – 46 985 випадків;

Полтавська область – 23 291 випадок;

Рівненська область – 31 798 випадків;

Сумська область – 30 354 випадки;

Тернопільська область – 28 375 випадків;

Харківська область – 56 361 випадок;

Херсонська область – 10 659 випадків;

Хмельницька область – 30 228 випадків;

Черкаська область – 24 046 випадків;

Чернівецька область – 34 150 випадків;

Чернігівська область – 19 218 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.