Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 447 осіб; летальних випадків – 169; одужало – 13 882 особи.
Здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 758 264 особи;
- одужало – 369 054 особи;
- летальних випадків – 12 717;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 74 012 випадків;
- Вінницька область – 17 715 випадків;
- Волинська область – 24 791 випадок;
- Дніпропетровська область – 40 148 випадків;
- Донецька область – 23 752 випадки;
- Житомирська область – 30 233 випадки;
- Закарпатська область – 23 646 випадків;
- Запорізька область – 32 555 випадків;
- Івано-Франківська область – 37 546 випадків;
- Київська область – 39 503 випадки;
- Кіровоградська область – 5 506 випадків;
- Луганська область – 6 467 випадків;
- Львівська область – 47 477 випадків;
- Миколаївська область – 19 448 випадків;
- Одеська область – 46 985 випадків;
- Полтавська область – 23 291 випадок;
- Рівненська область – 31 798 випадків;
- Сумська область – 30 354 випадки;
- Тернопільська область – 28 375 випадків;
- Харківська область – 56 361 випадок;
- Херсонська область – 10 659 випадків;
- Хмельницька область – 30 228 випадків;
- Черкаська область – 24 046 випадків;
- Чернівецька область – 34 150 випадків;
- Чернігівська область – 19 218 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.
- Станом на 30 листопада в Україні підтверджено майже 12,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.