2 грудня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Міжнародний день модельної залізниці, Всесвітній день комп’ютерної грамотності та національний День безпородної собаки в США

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати:

У 1998 році колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка заарештували у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених бюджетних коштів.

У 1991 році, на наступний день після референдуму, незалежність України визнали першими Канада і Польща.

У 1991 році полк зв’язку 13-й армії підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор України.

У 1982 році хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів.

У 1942 році група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому в історії ядерному реакторі.

Сьогодні народилися:

У 1981 році Брітні Спірс, американська попспівачка.

У 1946 році Джанні Версаче, італійський модельєр, якого застрелили на порозі власного будинку († 1997)

1937 рік – український письменник, політичний діяч Петро Осадчук;

1890 рік – український радянський державний діяч Олександр Шумський.

Християни у цей день вшановують Пророка Овдія, преподобних Варлаама й Іоасафа, царевича Індійського, і батька його Авеніра.

Овдій, вірили люди, опікується домашнім господарством. Тому сьогодні всі господарські справи будуть йтися легко та успішно.

Іменини святкують: Веніамін, Адріан, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір, Аза.

Прикмети:

Здавна люди вірили: якщо 2 грудня вирує негода – сильний сніг з поривами вітру – то зима буде лютою.

Якщо небо ясне, то буде холодно, а якщо затягнуте хмарами – чекайте відлиги.

Якщо багато снігу – чекайте врожаю.