Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати:
У 1998 році колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка заарештували у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених бюджетних коштів.
У 1991 році, на наступний день після референдуму, незалежність України визнали першими Канада і Польща.
У 1991 році полк зв’язку 13-й армії підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор України.
У 1982 році хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів.
У 1942 році група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому в історії ядерному реакторі.
Сьогодні народилися:
У 1981 році Брітні Спірс, американська попспівачка.
У 1946 році Джанні Версаче, італійський модельєр, якого застрелили на порозі власного будинку († 1997)
1937 рік – український письменник, політичний діяч Петро Осадчук;
1890 рік – український радянський державний діяч Олександр Шумський.
Християни у цей день вшановують Пророка Овдія, преподобних Варлаама й Іоасафа, царевича Індійського, і батька його Авеніра.
Овдій, вірили люди, опікується домашнім господарством. Тому сьогодні всі господарські справи будуть йтися легко та успішно.
Іменини святкують: Веніамін, Адріан, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір, Аза.
Прикмети:
Здавна люди вірили: якщо 2 грудня вирує негода – сильний сніг з поривами вітру – то зима буде лютою.
Якщо небо ясне, то буде холодно, а якщо затягнуте хмарами – чекайте відлиги.
Якщо багато снігу – чекайте врожаю.
- Нагадаємо, першого грудня в західних і північних областях України йшов мокрий сніг.