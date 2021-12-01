Про це повідомляють #Букви.
У перший день зими, 1 грудня, християни вшановують святого мученика Романа Кесарійського. Він був дияконом із Палестини. Роман прославляв Христа – і через це його засудили до спалення.
Сьогодні у світі відзначають всесвітній День боротьби з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та синдромом набутого імунодефіциту (СНІД), з метою нагадати людству, що ця хвороба існує, потрібно берегти себе та звертатися до лікарів при найменшій підозрі – відповідне лікування може сповільнити розвиток хвороби та зробити життя хворого значно тривалішим.
Професійні свята відмічають сьогодні в Україні неврологи та прокурори.
Пам’ятні дати 1 грудня
1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі 90,32% громадян віддали голос за незалежність України.
У 1989 році під час зустрічі у Ватикані Папи Івана Павла II з генсеком СРСР Михайлом Горбачовим стала офіційною Українська Греко-Католицька Церква.
У 1988 році в Пакистані Беназір Бхутто стала першою жінкою на посаді прем’єр-міністра у мусульманській країні.
У 1955 році розпочався рух проти расової сегрегації у Сполучених Штатах Америки
У 1944 році вийшов наказ Наркома внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом. Одним із його завдань була боротьба з “націоналістичним підпіллям” в Західній Україні та Прибалтиці.
У 1935 році народився Вуді Аллен (Аллан Стюарт Кенігсберга), американський актор, кінорежисер і сценарист, володар трьох «Оскарів»
У 1931 році з’явився на світ Олійник Юрій, композитор, автор першого концерту для бандури та симфонічного концерту.
У 1761 році народилася Марі Тюссо, француженка, яка створила знаменитий Музей воскових фігур в Лондоні.
У 1743 році народився Мартін Клапрот, німецький хімік, першовідкривач хімічних елементів урану і цирконію.
З давніх-давен українці по першому дню зими визначали погоду на наступні три місяці. Зокрема, якщо на вулиці тепло, то зиму потрібно очікувати м’яку і теплу, а якщо надворі дме сильний вітер, потрібно чекати на хуртовини взимку.
Іменини святкують: Роман, Платон, Варул, Анастасій, Алфей, Закхей.
- Нагадаємо, 30 листопада, в останній день осені, християни всього світу святкували день богослова та спасителя Григорія Чудотворця, неофіційний день домашніх тварин і Міжнародний день захисту інформації.