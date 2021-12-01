1 грудня у світі відзначають міжнародний день боротьбі з ВІЛ/СНІД, день працівників прокуратури України та день невролога.

Про це повідомляють #Букви.

У перший день зими, 1 грудня, християни вшановують святого мученика Романа Кесарійського. Він був дияконом із Палестини. Роман прославляв Христа – і через це його засудили до спалення.

Сьогодні у світі відзначають всесвітній День боротьби з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та синдромом набутого імунодефіциту (СНІД), з метою нагадати людству, що ця хвороба існує, потрібно берегти себе та звертатися до лікарів при найменшій підозрі – відповідне лікування може сповільнити розвиток хвороби та зробити життя хворого значно тривалішим.

Професійні свята відмічають сьогодні в Україні неврологи та прокурори.

Пам’ятні дати 1 грудня

1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі 90,32% громадян віддали голос за незалежність України.

У 1989 році під час зустрічі у Ватикані Папи Івана Павла II з генсеком СРСР Михайлом Горбачовим стала офіційною Українська Греко-Католицька Церква.

У 1988 році в Пакистані Беназір Бхутто стала першою жінкою на посаді прем’єр-міністра у мусульманській країні.

У 1955 році розпочався рух проти расової сегрегації у Сполучених Штатах Америки

У 1944 році вийшов наказ Наркома внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом. Одним із його завдань була боротьба з “націоналістичним підпіллям” в Західній Україні та Прибалтиці.

У 1935 році народився Вуді Аллен (Аллан Стюарт Кенігсберга), американський актор, кінорежисер і сценарист, володар трьох «Оскарів»

У 1931 році з’явився на світ Олійник Юрій, композитор, автор першого концерту для бандури та симфонічного концерту.

У 1761 році народилася Марі Тюссо, француженка, яка створила знаменитий Музей воскових фігур в Лондоні.

У 1743 році народився Мартін Клапрот, німецький хімік, першовідкривач хімічних елементів урану і цирконію.

З давніх-давен українці по першому дню зими визначали погоду на наступні три місяці. Зокрема, якщо на вулиці тепло, то зиму потрібно очікувати м’яку і теплу, а якщо надворі дме сильний вітер, потрібно чекати на хуртовини взимку.

Іменини святкують: Роман, Платон, Варул, Анастасій, Алфей, Закхей.