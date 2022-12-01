Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом: вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — звернути увагу суспільства на цю проблему.
В Україні сьогодні відзначають:
День невролога – ця дата не є офіційним свято неврологів, однак привітати лікарів цього напрямку можна саме сьогодні. Лікар-невролог – фахівець, який займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань центральної та периферичної нервової системи.
День працівників прокуратури – професійне свято України. Відзначається щорічно 1 грудня. Свято встановлено згідно з Указом президента України “Про День працівників прокуратури” від 2 листопада 2000 року № 1190/2000.
Річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року – 1 грудня 1991 року відбувся загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України. На референдум винесли одне питання: “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?”. Текст Акту, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи — 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала за.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Румунія – День Об’єднання
- Центральноафриканська Республіка – День проголошення Республіки
- Чад – День свободи і демократії
- Ісландія – День самоврядування
- Португалія – День відновлення Незалежності
- Панама – День вчителя
Цього дня у світі:
- 1408 — татарський хан Едигей взяв в облогу Москву.
- 1783 — Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем. Це здійснив у Парижі французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Під час двогодинного польоту в гондолі кулі разом з Шарлем перебував його напарник Робер.
- 1822 — У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього угорського композитора.
- 1835 — Побачила світ перша книга казок видатного данського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена.
- 1863 — На 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії прийнято рішення заборонити футболістам бігати полем з м’ячем у руках.
- 1887 — На сторінках повісті англійського письменника Артура Конан-Дойля “Етюд у багряних тонах” вперше з’явився популярний літературний персонаж — приватний детектив Шерлок Холмс.
- 1891 — Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.
- 1903 — З’явився перший вестерн — “The Great Train Robbery”.
- 1913 — На заводах Форда (США) ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), з якого через кожні 2 години 38 хвилин став сходити автомобіль.
- 1913 — Відкрито метрополітен у Буенос-Айресі (Аргентина).
- 1918 — Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців.
- 1918 — Приєднанням Трансильванії до Королівства Румунія завершився процес утворення єдиної румунської національної держави.
- 1921 — Відбувся перший політ дирижабля, наповненого гелієм.
- 1929 — Едвін С. Лоу вигадав гру в бінго.
- 1934 — У Ленінграді (нині — Санкт-Петербург) комуніст Ніколаєв застрелив лідера місцевої комуністичної організації Сергія Кірова. Обставини злочину досі залишаються нез’ясованими, але Сталін використав його для організації в СРСР “Великого терору” (тільки в Українській СРР в грудні 1934 року розстріляли 28 видатних осіб, зокрема відомих письменників).
- 1939 — Радянсько-фінська війна: Радянський Союз оголосив про створення на його території маріонеткового “уряду” неіснуючої “Фінської демократичної республіки” на чолі з комуністом О. В. Куусіненом
- 1944 — Наказ Наркому внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним із завдань якого була боротьба з “націоналістичним підпіллям” в Західній Україні та Балтії.
- 1955 — Початок руху проти расової сегрегації в США. В місті Монтґомері негритянка Роза Паркс відмовилась поступитися місцем білому чоловіку в автобусі, за що була заарештована поліцією. Внаслідок масових акцій протесту Верховний Суд США через рік скасував закон про сегрегацію в міському транспорті.
- 1958 — Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою.
- 1959 — 12 країн (Аргентина, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Чилі, Франція, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Африканський Союз, СРСР і США) підписали у Вашингтоні договір про мирне наукове використання Антарктиди.
- 1981 — На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт.
- 1988 — Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
- 1989 — Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла II з керівником СРСР Михайлом Горбачовим започаткувала офіційну легалізацію УГКЦ та інших католицьких церковних структур.
- 1990 — У Києві розпочався установчий з’їзд Партії демократичного відродження України (згодом на її базі виникла Народно-демократична партія, а частина членів приєдналися до ПРП).
- 1990 — Під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між Британією та Францією.
- 1991 — Понад 90 відсотків із 32-х мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук, в недалекому минулому секретар ЦК Компартії України. За нього проголосували понад 61 % виборців.
- 1991 — у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки.
- 1994 — Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського “Дніпра” забив свій перший гол в складі київського “Динамо”.
- 2009 — у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус.
- 2011 — утворена Ініціативна група “Першого грудня”
- 2012 — оприлюднена Українська хартія вільної людини
- 2013 — у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності
Яке сьогодні церковне свято:
За релігійним календарем 1 грудня вшановують день пам’яті святих мучеників Платона і Романа.
Мученик Платон походив з благочестивої сім’ї, народився в Галатії. Будучи молодим, залишив всі мирські радості і присвятив себе Богу. Ходив по містах і переконував язичників зректися ідолів. Правитель дізнався про це, викликав Платона до себе і наказував йому відмовитися від Христа, але мученик не погодився. Тоді його довго катували, а потім відсікли голову.
Святий Роман був дияконом в Кесарії і постраждав під час правління Максиміана на початку IV століття. Коли імператор почав гоніння на християн, Роман зустрів єпарха з людьми, які йшли на ідольське свято, і переконував їх кинути язичництво і звернутися до Господа.
Прикмети:
- Яка погода 1 грудня, така й упродовж всієї зими протримається.
- Побачити ожилого комара або муху – до відлиги.
- Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.
- Побачити ворону, яка розгулює по двору – до потепління.
- Місяць на небі в колі – до снігопаду.
- Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.
- Якщо сильний вітер за вікном, то зима буде вітряною та сніжною.
- Якщо на клямці вхідних дверей іржа з’явилася, то буде негода.
Традиції:
- Вважається, що якщо на Платона і Романа затіяти конфлікт, то він триватиме до наступного року.
- Наші предки в цей день активно молилися святим за здоров’я, ходили до церкви, подавав милостиню жебракам і допомагали всім нужденним. Можна було, крім грошей, принести їжу або одяг. Вірили, що якщо в цей день допомагати ближнім і мислити позитивно, то удача буде супроводжувати вас цілий рік.
Іменини цього дня святкують:
Роман, Платон, Варул, Анастасій, Анастасія, Алфей, Захар, Закхей.
- За даними синоптиків у четвер, 1 грудня, в Україні не очікується опадів, а температура повітря коливатиметься від 16 градусів морозу до 12 градусів тепла.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 30 листопада.