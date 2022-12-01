1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. В Україні сьогодні День невролога, День працівників прокуратури України, а також річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року, на якому 90,32 % громадян висловилася за Незалежність України. За церковним календарем 1 грудня вшановують день пам’яті святих мучеників Платона і Романа.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом: вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — звернути увагу суспільства на цю проблему.

В Україні сьогодні відзначають:

День невролога – ця дата не є офіційним свято неврологів, однак привітати лікарів цього напрямку можна саме сьогодні. Лікар-невролог – фахівець, який займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань центральної та периферичної нервової системи.

День працівників прокуратури – професійне свято України. Відзначається щорічно 1 грудня. Свято встановлено згідно з Указом президента України “Про День працівників прокуратури” від 2 листопада 2000 року № 1190/2000.

Річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року – 1 грудня 1991 року відбувся загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України. На референдум винесли одне питання: “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?”. Текст Акту, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи — 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала за.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Румунія – День Об’єднання

Центральноафриканська Республіка – День проголошення Республіки

Чад – День свободи і демократії

Ісландія – День самоврядування

Португалія – День відновлення Незалежності

Панама – День вчителя

Цього дня у світі:

1408 — татарський хан Едигей взяв в облогу Москву.

1783 — Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем. Це здійснив у Парижі французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Під час двогодинного польоту в гондолі кулі разом з Шарлем перебував його напарник Робер.

1822 — У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього угорського композитора.

1835 — Побачила світ перша книга казок видатного данського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

1863 — На 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії прийнято рішення заборонити футболістам бігати полем з м’ячем у руках.

1887 — На сторінках повісті англійського письменника Артура Конан-Дойля “Етюд у багряних тонах” вперше з’явився популярний літературний персонаж — приватний детектив Шерлок Холмс.

1891 — Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.

1903 — З’явився перший вестерн — “The Great Train Robbery”.

1913 — На заводах Форда (США) ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), з якого через кожні 2 години 38 хвилин став сходити автомобіль.

1913 — Відкрито метрополітен у Буенос-Айресі (Аргентина).

1918 — Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців.

1918 — Приєднанням Трансильванії до Королівства Румунія завершився процес утворення єдиної румунської національної держави.

1921 — Відбувся перший політ дирижабля, наповненого гелієм.

1929 — Едвін С. Лоу вигадав гру в бінго.

1934 — У Ленінграді (нині — Санкт-Петербург) комуніст Ніколаєв застрелив лідера місцевої комуністичної організації Сергія Кірова. Обставини злочину досі залишаються нез’ясованими, але Сталін використав його для організації в СРСР “Великого терору” (тільки в Українській СРР в грудні 1934 року розстріляли 28 видатних осіб, зокрема відомих письменників).

1939 — Радянсько-фінська війна: Радянський Союз оголосив про створення на його території маріонеткового “уряду” неіснуючої “Фінської демократичної республіки” на чолі з комуністом О. В. Куусіненом

1944 — Наказ Наркому внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним із завдань якого була боротьба з “націоналістичним підпіллям” в Західній Україні та Балтії.

1955 — Початок руху проти расової сегрегації в США. В місті Монтґомері негритянка Роза Паркс відмовилась поступитися місцем білому чоловіку в автобусі, за що була заарештована поліцією. Внаслідок масових акцій протесту Верховний Суд США через рік скасував закон про сегрегацію в міському транспорті.

1958 — Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою.

1959 — 12 країн (Аргентина, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Чилі, Франція, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Африканський Союз, СРСР і США) підписали у Вашингтоні договір про мирне наукове використання Антарктиди.

1981 — На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт.

1988 — Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

1989 — Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла II з керівником СРСР Михайлом Горбачовим започаткувала офіційну легалізацію УГКЦ та інших католицьких церковних структур.

1990 — У Києві розпочався установчий з’їзд Партії демократичного відродження України (згодом на її базі виникла Народно-демократична партія, а частина членів приєдналися до ПРП).

1990 — Під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між Британією та Францією.

1991 — Понад 90 відсотків із 32-х мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук, в недалекому минулому секретар ЦК Компартії України. За нього проголосували понад 61 % виборців.

1991 — у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки.

1994 — Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського “Дніпра” забив свій перший гол в складі київського “Динамо”.

2009 — у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус.

2011 — утворена Ініціативна група “Першого грудня”

2012 — оприлюднена Українська хартія вільної людини

2013 — у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем 1 грудня вшановують день пам’яті святих мучеників Платона і Романа.

Мученик Платон походив з благочестивої сім’ї, народився в Галатії. Будучи молодим, залишив всі мирські радості і присвятив себе Богу. Ходив по містах і переконував язичників зректися ідолів. Правитель дізнався про це, викликав Платона до себе і наказував йому відмовитися від Христа, але мученик не погодився. Тоді його довго катували, а потім відсікли голову.

Святий Роман був дияконом в Кесарії і постраждав під час правління Максиміана на початку IV століття. Коли імператор почав гоніння на християн, Роман зустрів єпарха з людьми, які йшли на ідольське свято, і переконував їх кинути язичництво і звернутися до Господа.

Прикмети:

Яка погода 1 грудня, така й упродовж всієї зими протримається.

Побачити ожилого комара або муху – до відлиги.

Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.

Побачити ворону, яка розгулює по двору – до потепління.

Місяць на небі в колі – до снігопаду.

Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.

Якщо сильний вітер за вікном, то зима буде вітряною та сніжною.

Якщо на клямці вхідних дверей іржа з’явилася, то буде негода.

Традиції:

Вважається, що якщо на Платона і Романа затіяти конфлікт, то він триватиме до наступного року.

Наші предки в цей день активно молилися святим за здоров’я, ходили до церкви, подавав милостиню жебракам і допомагали всім нужденним. Можна було, крім грошей, принести їжу або одяг. Вірили, що якщо в цей день допомагати ближнім і мислити позитивно, то удача буде супроводжувати вас цілий рік.

Іменини цього дня святкують:

Роман, Платон, Варул, Анастасій, Анастасія, Алфей, Захар, Закхей.