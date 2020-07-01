У середу, 1 липня, в Україні відзначають День архітектури. В цей день у світі безліч різноманітних національних свят. Православні віруючі вірили, що по положенню сонця в цей день можна визначити яким буде урожай в подальшому.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

У Казахстані 1 липня відзначають День домбри (музичного інструменту), у Вірменії – День працівників прокуратури, В Болгарії – молодіжне свято Джулая. На Віргінських островах 1 липня День території, в Канаді – День Канади, а в Китаї – День заснування Комуністичної партії.

День архітектури України

Свято започатковане на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їх творчих спілок, працівників проектних організацій і місцевих органів містобудування та архітектури.

В указі Президента України № 456/95 від 17 червня 1995 року йдеться: “Встановити День архітектури України, який відзначати щорічно 1 липня – у Всесвітній день архітектури”.

Всесвітній день архітектури був заснований Міжнародним союзом архітекторів, заснованим в 1946 році, після Другої світової війни, в той час, коли потрібно було піднімати з руїн міста, відновлювати підприємства, відтворювати пам’ятники архітектури. Спочатку він відзначався 1 липня, але в 1996 році було вирішено приурочити святкування Дня архітектури до Всесвітнього дня житла (World Habitat Day), яке відзначається в перший понеділок жовтня. Це рішення прийняв Міжнародний союз архітекторів на XX Генеральній асамблеї ООН в Барселоні.

В цей день, згідно з Указом глави держави, проходить церемонія вручення Державних премій України по архітектурі, присудження яких готується до цього Дня.

Православні свята 1 липня

1 липня в православної церкви шанується день пам’яті мучеників Леонтія, Іпатія, Феодула. Також в цей день шанується Боголюбська ікона Божої Матері.

Ярилин день пов’язаний з традиційними віруваннями в бога Сонця Ярила. Вважалося, що в цей день через уповільнення руху Сонця відкривався потойбічний світ. Також День Ярила вважався найкращим часом для початку косовиці і збору лікарських трав.

Прикмети в День Ярила

Якщо туман вранці стелиться по долинах – погода буде ясна.

Якщо вранці немає роси – вночі буде дощ.

Якщо ворони під хмари звиваються – до негоди.

Якщо ввечері захід рожевий – до сонячного дня.

Багато опадів обіцяють сніжну зиму.

Якщо з самого ранку на вулиці дуже душно, то день буде непогожим.

Рожевий захід ввечері – на наступний день буде жарко.

Що не можна робити:

Багато витрачати. Незважаючи на обов’язкову умову пишного столу і свята, в цей день потрібно оцінити всі свої запаси (грошові, продуктові) і не витрачати їх даремно. Якщо економити, то Ярило принесе тобі ще більше.

Хвалитися. Якщо у вас є заслуги, якими хочете похвалитися, то краще розкажіть про них рідним. Перед усіма іншими хвалитися не варто.

Скаржитися. 1 липня потрібно постаратися провести максимально оптимістично і радісно, ​​без ниття і скарг на життя.

Лінуватися.

Не можна виставляти напоказ свої досягнення і заслуги, інакше удача може відвернутися.

1 липня: цей день в історії

1542 – паризький парламент видав розпорядження, згідно з яким всі книги, які містять єретичні доктрини, особливо “Настанови” Кальвіна, повинні були бути здані владі протягом трьох днів.

1569 – Люблінською унією створено Річ Посполита (об’єднання Польщі і Литви).

1643 – почалося засідання Вестмінстерської Асамблеї, в Вестмінстерському абатстві в Лондоні, що реформувала англіканську церкву.

1837 – В Англії та Уельсі створена система цивільної реєстрації актів народження, одруження і смерті.

1877 – Розпочався перший Вімблдонський тенісний турнір. Розігрувалося першість серед чоловіків. Переможцем став Спенсер Гор. За право спостерігати фінальну гру глядачі платили один шилінг.

1899 – Створено фірму “Гідеон”, що поширює по всіх готелях світу безкоштовні Біблії.

1915 – Перша сцена роздягання в кіно: австралійська актриса Аннетт Келлерман (Annette Marie Sarah Kellerman) оголилася у фільмі “Дочка богів”.

1921 – У Шанхаї 13 делегатів утворили Комуністичну партію Китаю.

1923 – У Канаді вступив в силу імміграційний закон, практично забороняє приїзд в країну китайців (канадські китайці цей день відзначають як День приниження).

1929 – Американський художник Елзі Сигар (Elzie Crisler Segar) створив героя коміксів, а згодом і мультфільмів, матроса на ім’я Попай, сили якого подесятеряє після з’їденого шпинату.

1964 – Заміжні жінки в Квебеці отримали рівні права з чоловіками.

1966 – У колгоспах вперше введена щомісячна зарплата.

1970 – Легалізація абортів в Нью-Йорку.

2011 – в Монако відбулося одруження принца Альбера II і Шарлін Віттсток.

2013 – Хорватія приєдналася до Європейського союзу.

Іменинники 1 липня

1646 – Готфрід Лейбніц, німецький філософ, математик, фізик.

1804 – Жорж Санд, французька письменниця.

1903 – Емі Джонсон, британська льотчиця, перша в світі жінка, яка одиночний переліт з Англії до Австралії.

1908 – Есте Лаудер, американська підприємниця, засновник і 1-й керівник корпорації Estée Lauder.

1961 – принцеса Діана, принцеса Уельська.

1964 – Тарас Чорновіл, український політичний діяч.

1967 – Памела Андерсон, канадська фотомодель, актриса.

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.