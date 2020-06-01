Про це розповідають #Букви.
1652 – почалася битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під проводом Мартина Калиновського. Битва завершилася перемогою союзників.
1831 – під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявив місцезнаходження Північного магнітного полюса Землі.
1935 – у Великій Британії ввели номерні знаки для автомобілів і обов’язкову здачу іспитів на водійські права.
1961 – сингл Елвіса Преслі “Surrender” вийшов на першу сходинку британського хіт-параду.
1964 – група The Beatles випустила сингл “Sweet Georgia Brown” / “Take Out Some Insurance On Me Baby.”
1969 – в Канаді на радіо і телебаченні заборонили рекламу тютюнових виробів.
1990 – на екрани США вийшов фільм “Згадати все” за участю Арнольда Шварценеггера.
1990 – у Вашингтоні президент США Джордж Буш і радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення її арсеналів.
Яке церковне свято?
У цей день православні християни вшановують преподобного Іоанна Углицького. Свято також називають: “Іван”, “Ранні льони”, “Оберіг ниви”.
Іван Углицький був Вологодським князем, сином князя Андрія Васильовича і онуком Василя Темного. Його, його брата і батька посадили в тюрму, всі вони, крім Івана померли. А сам Іван провів у в’язниці 32 роки, в цей час він молився за своїх гнобителів, а перед смертю прийняв чернецтво.
Що не можна робити в цей день:
- Не можна смітити;
- Не можна займатися фізичною працею;
- Не можна сваритися з близькими;
- Не можна давати людям хліб і сіль;
Що можна робити:
- Потрібно посадити на городі кольорову капусту, квасолю, гарбуз.
- Потрібно займатися домашніми справами.
Народні прикмети:
- В цей день йде дощ – весь місяць буде сухим.
- якщо квіти сильно пахнуть або півні голосно кукурікають – до опадів.
- якщо в цей час сильні роси – то буде хороший урожай.
- якщо вранці туман, то буде багато грибів.
Іменини 1 червня святкують Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій.