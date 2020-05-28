Про це повідомляє прес-служба “Укравтодору”.
“З 1 червня 2020 року в денний час доби застосовуються обмеження і заборона руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою більше 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн”, – йдеться в повідомленні.
Обмеження не поширюються на вантажні машини, які перевозять небезпечні вантажі, а також тварин і птицю. Також не будуть поширюватися обмеження на вантажні автомобілі, пересування яких пов’язане з ліквідацією або запобіганням наслідків надзвичайних ситуацій.
Вантажні автомобілі в денний час зможуть зупинятися на тимчасових стоянках. Таких по країні буде 982.
Контролювати виконання вимог Кабміну будуть підрозділи Нацполіції і Укртрансбезпеки.
- Раніше “Укравтодор” анонсував створення онлайн-карти для відстеження стану дорожнього покриття.