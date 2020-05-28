З 1 червня в Україні почнуть діяти обмеження для вантажних автомобілей вагою від 24 тонн, що їздять по дорогах державного значення в денний час при температурі вище +28.

Про це повідомляє прес-служба “Укравтодору”.

“З 1 червня 2020 року в денний час доби застосовуються обмеження і заборона руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою більше 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн”, – йдеться в повідомленні.

Обмеження не поширюються на вантажні машини, які перевозять небезпечні вантажі, а також тварин і птицю. Також не будуть поширюватися обмеження на вантажні автомобілі, пересування яких пов’язане з ліквідацією або запобіганням наслідків надзвичайних ситуацій.

Вантажні автомобілі в денний час зможуть зупинятися на тимчасових стоянках. Таких по країні буде 982.

Контролювати виконання вимог Кабміну будуть підрозділи Нацполіції і Укртрансбезпеки.