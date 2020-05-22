Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому в столиці з 1 червня не будуть відкривати басейни, незважаючи на рекомендацію МОЗ.

Про це він розповів під час брифінгу.

Кличко зазначив, що рішення про відкриття басейнів повинно прийматися відповідно до ситуації в місті, враховуючи особливості введення адаптивного карантину.

“Ми приймаємо рішення, враховуючи рекомендації експертів. На черговому етапі послаблення ми дозволили відкрити пляжі… Але басейни, сауни, джакузі – місця ризику. Там на невеликій площі, в закритому приміщенні контактує велика кількість людей, і в нинішній епідеміологічної ситуації – високі шанси інфікування”, – пояснив політик.

На відео з 18-ї хвилини

Він нагадав, що роботу спортзалів і фітнес-центрів в Києві можна буде відновити з 1 червня.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що питання відкриття басейнів поки на паузі через високий ризик зараження коронавірусом.