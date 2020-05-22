Про це він розповів під час брифінгу.
Кличко зазначив, що рішення про відкриття басейнів повинно прийматися відповідно до ситуації в місті, враховуючи особливості введення адаптивного карантину.
“Ми приймаємо рішення, враховуючи рекомендації експертів. На черговому етапі послаблення ми дозволили відкрити пляжі… Але басейни, сауни, джакузі – місця ризику. Там на невеликій площі, в закритому приміщенні контактує велика кількість людей, і в нинішній епідеміологічної ситуації – високі шанси інфікування”, – пояснив політик.
На відео з 18-ї хвилини
Він нагадав, що роботу спортзалів і фітнес-центрів в Києві можна буде відновити з 1 червня.
Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що питання відкриття басейнів поки на паузі через високий ризик зараження коронавірусом.
- В Україні зафіксовано 20148 випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. За добу виявлено 442 нові випадки.