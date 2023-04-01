1 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

1 квітня відзначають День сміху та Міжнародний день птахів (День орнітолога). Церква сьогодні вшановує пам’ять християнських святих мучеників Дарії і Хрисанфа.

Про це повідомляють #Букви.

День сміху: свято, яке виникло, за однією з версій, в Стародавньому Римі під час правління імператора Костянтина. Правитель, за легендою, був у доброму гуморі і позичив свій титул на один день придворному блазню. Той одразу скористався такою нагодою і видав указ влаштувати веселе свято з розвагами та переодяганнями. Відтоді перше квітня стало днем несподіваних розіграшів.

Міжнародний день птахів (День орнітолога): екологічне свято, яке відзначається щорічно 1 квітня, переважно на теренах колишнього Радянського Союзу. 19 березня (за новим стилем — 1 квітня) 1902 року одинадцять європейських держав підписали Міжнародну конвенцію з охорони птахів, корисних у сільському господарстві. Це були Німеччина, Австро-Угорщина, Бельгія, Іспанія, Франція, Греція, Люксембург, Монако, Португалія, Швеція і Швейцарія. Конвенція вступила в дію 12 грудня 1905 року. У різних країнах її було ратифіковано протягом 1906—1932 рр. Вважають, що саме ця подія стала приводом для святкування Міжнародного дня птахів.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Таїланд – День цивільної служби

Ісландія – День інженера

Танзанія – День посадки дерев

Мальта – День свободи

Сан-Марино – Початок введення посади Капітана-регента

Кіпр – День початку національно-визвольної боротьби проти англійських колонізаторів

ПАР – День сім’ї

КНР – День кави

Японія – Початок Міяко-одорі

Іран – День Ісламської Республіки Іран

Цього дня у світі:

527 — початок правління римського імператора Юстиніана І.

1579 — Стефан Баторій заснував перший у Балтії Віленський університет.

1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.

1890 — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1906 — підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Відзначається Міжнародний день птахів.

1917 — у Києві відбулося Свято Свободи — одна з найбільших національних маніфестацій в історії України (дата за н.ст.).

1918 — сформовані Королівські повітряні сили Великої Британії.

1919 — Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.).

1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років неволі за Пивний путч.

1933 — нацисти організували бойкот єврейських підприємств у відплату за “змову євреїв усього світу проти Німеччини”.

1937 — Бірму відокремлено від Індії.

1939 — після капітуляції останніх республіканських сил генерал Франко проголосив перемогу в Громадянській війні в Іспанії.

1946 — Сінгапур став британською коронною колонією; утворено Малайський Союз.

1976 — Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.

1979 — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.

1981 — в СРСР уперше введено літній час.

1999 — набрав чинності Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (діяв до 2019 р.)

2001 — Нідерланди легалізували одностатеві шлюби.

2002 — Нідерланди легалізували евтаназію.

2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.

2016 — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана “4-денна війна”

2022 – Київська область була повністю звільнена від російських окупантів.

Яке сьогодні церковне свято:

1 квітня в церковному календарі – день пам’яті християнських святих мучеників Дарії і Хрисанфа. Хрисанф походив з міста Олександрія і жив в III столітті. Батько його був язичником, але коли сім’я переселилася до Риму, то Хрисанфа віддали на навчання до філософської школи, де він вивчав, зокрема, Новий Завіт. Тому юнак навернувся на християнство.

Коли батько дізнався про рішення свого сина, то дуже розлютився, а потім побажав, щоб той знову став язичником. Для цього підшукав він для Хрисанфа дружину Дарію, яка була жрицею.

Але чоловік навернув на християнство і молоду дружину. Вони навіть домовилися вести непорочне життя. За це римська влада довго мучила подружжя, але не змогла переконати їх стати язичниками. Тоді поставили їх у глибокий рів та закопали живцем.

Прикмети:

У ніч на 1 квітня хмарне небо, отже вже не буде похолодання найближчим часом.

На світанку помітили зорі – будуть морози.

Біля водойми чутно гуркіт води – літом буде хороший урожай.

Низько літають птахи – до опадів.

Традиції:

1 квітня жінки йшли до річки або озера, і прали у водоймі одяг та постільну білизну. Вірили, що весняна вода змиє з одягу всі хвороби і будь-який негатив, який накопичився на тканині за зиму.

Молоді дівчата вмивалися джерельною водою, щоб бути здоровими і красивими.

Іменини сьогодні святкують:

Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.