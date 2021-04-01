Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
527 — початок правління римського імператора Юстиніана І.
1778 — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $.
1875 — англійська газета “Таймс” перша у світі опублікувала тижневий прогноз погоди.
1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.
1890 — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.
1906 — підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. Відзначається Міжнародний день птахів.
1919 — Асканію-Нову оголошено державним заповідником.
1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років неволі за Пивний путч.
1937 — Бірма відділилась від Індії.
1976 — Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.
1979 — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.
1981 — в СРСР уперше введено літній час.
1991 — відбувся розпад Організації Варшавського договору.
2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.
Яке сьогодні церковне свято:
За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять мученика Хрисанфа, мучениці Дарії і з ними, праведної Софії, князя Слуцького.
Прикмети погоди:
Якщо у ніч на 1 квітня небо захмарене, то найближчим часом похолодання вже не буде;
Якщо на світанку видно зорі, то варто готуватись до морозів;
Якщо біля водойм чутно гуркіт води, то літо буде врожайним;
Якщо птахи літають низько, то варто готуватись до опадів.
Іменини святкують власники таких імен: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка.