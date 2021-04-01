Сьогодні, 1 квітня, у світі відзначають Міжнародний день сміху та Міжнародний день птахів.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

527 — початок правління римського імператора Юстиніана І.

1778 — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $.

1875 — англійська газета “Таймс” перша у світі опублікувала тижневий прогноз погоди.

1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.

1890 — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1906 — підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. Відзначається Міжнародний день птахів.

1919 — Асканію-Нову оголошено державним заповідником.

1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років неволі за Пивний путч.

1937 — Бірма відділилась від Індії.

1976 — Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.

1979 — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.

1981 — в СРСР уперше введено літній час.

1991 — відбувся розпад Організації Варшавського договору.

2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять мученика Хрисанфа, мучениці Дарії і з ними, праведної Софії, князя Слуцького.

Прикмети погоди:

Якщо у ніч на 1 квітня небо захмарене, то найближчим часом похолодання вже не буде;

Якщо на світанку видно зорі, то варто готуватись до морозів;

Якщо біля водойм чутно гуркіт води, то літо буде врожайним;

Якщо птахи літають низько, то варто готуватись до опадів.

Іменини святкують власники таких імен: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка.