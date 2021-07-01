Сьогодні, 1 липня, у світі відзначають Всесвітній день архітектури, Всесвітній день боротьби проти бідності.

Про це розповідають #Букви.

А ще сьогодні Міжнародний день жарту, День винайдення сонцезахисних окулярів, День ранньої пташки, День другої половини року, Міжнародний день реггі. В Україні сьогодні День архітектури.

Цей день в історії:

1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.

1823 — створена федерація Сполучені Провінції Центральної Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику та Нікарагуа).

1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.

1867 — внаслідок об’єднання кількох британських колоній проголошено створення домініону Канада.

1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово «вітамін».

1936 — у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Маргарет Мітчел «Віднесені вітром».

1946 — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.

1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.

1989 — у Києві утворено Народний рух України.

1997 — Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки.

2013 — Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.

2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Яке сьогодні церковне свято:

1 липня – Преподобного Леонтія Києво-Печерського.

За народним календарем відзначається стародавнє слов’янське свято – Ярилин день, він присвячений богу Сонця Ярила.

Прикмети погоди:

Багато опадів обіцяють сніжну зиму.

Вранці немає роси – буде дощовий день.

Ворони під хмари звиваються – до негоди.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.