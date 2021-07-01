Про це розповідають #Букви.
А ще сьогодні Міжнародний день жарту, День винайдення сонцезахисних окулярів, День ранньої пташки, День другої половини року, Міжнародний день реггі. В Україні сьогодні День архітектури.
Цей день в історії:
1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.
1823 — створена федерація Сполучені Провінції Центральної Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику та Нікарагуа).
1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.
1867 — внаслідок об’єднання кількох британських колоній проголошено створення домініону Канада.
1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово «вітамін».
1936 — у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Маргарет Мітчел «Віднесені вітром».
1946 — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.
1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.
1989 — у Києві утворено Народний рух України.
1997 — Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки.
2013 — Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.
2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.
Яке сьогодні церковне свято:
1 липня – Преподобного Леонтія Києво-Печерського.
За народним календарем відзначається стародавнє слов’янське свято – Ярилин день, він присвячений богу Сонця Ярила.
Прикмети погоди:
Багато опадів обіцяють сніжну зиму.
Вранці немає роси – буде дощовий день.
Ворони під хмари звиваються – до негоди.
Іменини сьогодні святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.