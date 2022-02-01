Міжнародний тиждень ООН, день собачого холоду, день ювеліра. У світі відзначають прихід Китайського Нового року. Його зустріли в ніч на 1 лютого.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1411 – укладення Торунського мирного договору, який завершив Велику війну (1409-1411).

1587 – підписання англійською королевою Єлизаветою I смертного вироку Марії Стюарт.

1673 – німецький учений Ґотфрід Лейбніц продемонстрував сконструйовану ним сумувальну “арифметичну машину”.

1709 – команда британського корабля виявила на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо.

1732 – Рештська угода Росії з Персією; поступка Персії прикаспійських територій, завойованих Петром I.

1884 – вийшло у світ перше видання Oxford English Dictionary (Оксфордського словника англійської мови).

1893 – Томас Едісон створив у Нью-Джерсі першу у світі кіностудію “Чорна Марія”.

1893 – у Турині відбулася прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Манон Леско”.

1896 — у Турині відбулася прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Богема”.

1907 – в одній із берлінських газет з’явилася стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів (однак Складановський створив свій кіноапарат одночасно (1895) і незалежно від братів Люм’єрів).

1918 – патріарх РПЦ Тихон піддав анафемі радянську владу.

1922 – політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії.

1930 – газета “Таймс” надрукувала перший у світі кросворд.

1930 – ухвала ЦВК і СНК СРСР “Про заходи щодо зміцнення соціалістичного перевлаштування сільського господарства в районах суцільної колективізації й по боротьбі з куркульством”. Початок масової колективізації.

1946 – обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН.

1946 – проголошення Угорщини республікою.

1951 – відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який був показаний по телебаченню.

1953 – хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб Голландії, загинуло 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані.

1954 – відбулася прем’єра першої телевізійної “мильної опери” (“Secret Storm”).

1958 – США успішно провів запуск орбітального сателіта “Експлорер”.

1958 – Єгипет і Сирія утворили Об’єднану Арабську Республіку.

1967 – у Детройті (США) вийшло перше число українського часопису “Детройтські новини”.

1979 – повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного заслання.

1992 – російсько-американська декларація про завершення “холодної війни”.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.

1994 – набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.

2003 – при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл “Колумбія”. Загинули всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.

2004 – скасування смертної кари у Великій Британії.

2010 – 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона “Аватар”, знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 мільярди доларів. Фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.

Сьогодні народились

1459 – Конрад Цельтіс, німецький неолатинський поет та гуманіст.

1690 – Франческо Марія Верачіні, італійський композитор і скрипаль епохи бароко.

1811 – Ромуальд Зенкевич, білоруський фольклорист, педагог, етнограф.

1842 – Володимир Орловський, український живописець і педагог, тесть художника Миколи Пимоненка.

1844 – Гренвілл Голл, американський психолог, якого вважають засновником дитячої та педагогічної психології.

1870 – Мотеюс Густайтіс (Motiejus Gustaitis), литовський поет і перекладач.

1874 – Гуґо фон Гофмансталь, австрійський письменник і драматург.

1879 – Микола Капустянський, український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з керівників ОУН.

1887 – Антанас Меркіс, литовський державний діяч, останній прем’єр-міністр довоєнної Литовської Республіки.

1895 – Джон Форд, американський кінорежисер (7 “Оскарів”).

1897 – Євген Маланюк, український письменник, сотник Армії УНР.

1900 – Анатолій Головня, радянський кінооператор, один з основоположників радянської операторської школи.

1901 – Кларк Ґейбл, американський кіноактор (Рет Батлер у “Звіяні вітром”).

1902 – Ленгстон Г’юз, видатний афро-американський поет (помер цього ж дня 1967 року).

1902 – Оксана Лятуринська, українська малярка, скульпторка, письменниця, поетка і громадська діячка.

1904 – Франческа Гааль, угорська кіноакторка, зірка 1930-х років.

1904 – Михайло Омеляновський, український філософ.

1905 – Еміліо Джино Сегре, італо-американський фізик. Відкрив (спільно з іншими) уповільнення нейтронів, перший штучний елемент технецій, астат і плутоній-239, а також антипротон. Лауреат Нобелівської премії з фізики.

1922 – Рената Тебальді, італійська співачка (сопрано).

1930 – Микола Бідняк, український живописець, графік, іконописець.

1939 – Джо Семпл, клавішник гурту “The Crusaders”.

1940 – Валерій Антонович, український хімік-аналітик, доктор хімічних наук (1986), професор (1989).

1941 – Анатолій Фірсов, радянський хокеїст, один із найкращих нападників в історії хокею.

1947 – Ґідон Кремер, скрипаль.

1958 – Віра Ульянченко, українська політична діячка й управлінець, глава Київської обласної державної адміністрації (2006—2009).

1965 – Брендон Брюс Лі, американський кіноактор, син Брюса Лі.

1965 – Вадим Писарєв, український артист балету, народний артист України, художній керівник Донецького академічного державного театру опери та балету імені Солов’яненка.

1965 – Шерилін Фенн, американська кіноакторка (“Твін Пікс”).

1968 – Ліза Марія Преслі, американська співачка, єдина дочка співака Елвіса Преслі.

1971 – Рон Велті, барабанщик гурту “The Offspring”.

1971 – Майкл Голл, американський актор, відомий роллю Декстера Морган в телесеріалі “Декстер”.

1994 – Гаррі Стайлс, англійський співак, колишній учасник гурту One Direction.

Православна церква вшановує пам’ять преподобного Макарія Великого (Єгипетського), який прожив 90 років. Він був натхненний дуже глибокою духовною мудрістю, був ченцем, вів аскетичне і смиренне життя. Макарій Великий їв тільки раз на тиждень. Він міг воскресити померлих і зцілював живих.

Сьогодні, 1 лютого Новий рік настане за китайським календарем. Його символом буде Чорний Водяний Тигр – символ змін, непостійності та цілеспрямованості.

Згідно з давньою легендою, щороку міфічне чудовисько Нянь (перекладається як “рік”) навідувалося до селищ, де знищувало запаси їжі та нападало на тварин і людей, особливо маленьких дітей. Тому люди йшли в гори, залишаючи для Няня їжу на порозі.

Традиції

Вважається, що в ніч з 31 січня на 1 лютого сняться пророчі сни. Цього дня молилися Івану Золотоусту за здоров’я дітей.

Прикмети

Завірюха – до холодного і сніжного лютого.

Сильний мороз – до спекотного літа.

Багато зірок – до тривалої зими.

Сонячний день – до ранньої весни.

Іменини у цей день відзначають: Марк, Юхим, Микола, Федір, Макар, Антон, Петро, ​​Арсен.