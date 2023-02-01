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1 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

1 лютого відзначається Міжнародний день десерту, Всесвітній день хіджабу, Всесвітній день читання вголос. За церковним календарем сьогодні вшановують святого преподобного Макарія Великого.

Середа, 1 лютого 2023, 07:38
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Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день десерту: неофіційне свято, але це не заважає йому ставати все популярнішим у світі. Його створення ініціювала американка Енджі Дадлі – блогерка й кондитерка. Вона прославилася як авторка десерту кейк-поп. Вважають, що саме його поява 1 лютого 2008 року і дала старт святу.

Всесвітній день хіджабу: свято засноване на честь особливої хустки, яка є атрибутом мусульманського жіночого одягу. У День хіджабу до людей намагаються донести цінності взаємоповаги та терпимості щодо різних культур. У цей день заведено роздавати хустки на вулицях усім жінкам та проводити лекції стосовно ролі головного убору.

Всесвітній день читання вголос: цей день, присвячено силі грамотності та тієї радості, яка виникає, коли ми розповідаємо вголос історії в сім’ї, класі і суспільстві. А започаткував традицію міжнародний освітній проєкт “LitWorld” у 2010 році.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • США – Національний день свободи
  • Алжир – День евакуації
  • Ірландія – День Святої Бригіти
  • Нікарагуа – День ВПС

Цього дня у світі:

  • 1411 — укладення Торунського мирного договору, який завершив Велику війну (1409—1411).
  • 1587 — англійська королева Єлизавета I підписала смертний вирок Марії Стюарт.
  • 1673 — німецький учений Ґотфрід Лейбніц продемонстрував сконструйовану ним сумувальну “арифметичну машину”
  • 1709 — команда британського корабля виявила на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо
  • 1732 — Рештська угода Росії з Персією; поступка Персії прикаспійських територій, завойованих Петром I.
  • 1884 — вийшов у світ перший том Оксфордського словника англійської мови (головний редактор Джеймс Мюррей).
  • 1893 — у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) побудована перша у світі кіностудія “Чорна Марія”, в якій знімали на кінетоскоп.
  • 1893 — у Турині відбулася прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Манон Леско”
  • 1896 — у Турині відбулася прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Богема”
  • 1907 — в одній із берлінських газет з’явилася стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів (однак Складановський створив свій кіноапарат одночасно (1895) і незалежно від братів Люм’єрів)
  • 1918 — патріарх РПЦ Тихон піддав анафемі радянську владу.
  • 1919 — Літківський бій
  • 1922 — політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії.
  • 1930 — газета “Таймс” надрукувала перший у світі кросворд
  • 1930 — ухвала ЦВК і СНК СРСР “Про заходи щодо зміцнення соціалістичного перевлаштування сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством”. Початок масової колективізації.
  • 1935 — Ая-Софія в Стамбулі за указом Ататюрка відкрилася як музей.
  • 1946 — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН.
  • 1946 — проголошення Угорщини республікою.
  • 1951 — відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який був показаний по телебаченню.
  • 1953 — хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб Голландії, загинуло 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані.
  • 1954 — відбулася прем’єра першої телевізійної “мильної опери” (“Secret Storm)”
  • 1958 — запущено “Експлорер-1”, перший американський штучний супутник Землі.
  • 1958 — Єгипет і Сирія утворили Об’єднану Арабську Республіку.
  • 1967 — у Детройті (США) вийшло перше число українського часопису “Детройтські новини”.
  • 1979 — повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного вислання, де його зустрічали понад три мільйони людей.
  • 1991 — з цього дня Верховною Радою УРСР скасоване обмеження прописки кримських татар у Криму, введене Радою Міністрів СРСР 1987 року.
  • 1992 — російсько-американська декларація про завершення “холодної війни”.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.
  • 1994 — набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.
  • 2003 — при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл “Колумбія”. Загинули всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.
  • 2004 — скасування смертної кари у Великій Британії.
  • 2010 — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона “Аватар”, знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів. Фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.

Яке сьогодні церковне свято:

1 лютого у православному календарі — день пам’яті преподобного Макарія Великого. Батьки Макарія — Сарра та Авраам — не мали дітей до глибокої старості. Коли на Єгипет напали варвари, вони переселилися на нове місце, де й народили сина. Коли Макарій подорослішав, то одружився, проте, на жаль, швидко овдовів.

Макарія намагалися влаштувати читцем до храму, однак його душа прагнула самотнього життя. Тому пішов преподобний в пустелю, а пізніше став учнем Антонія Великого. Довго поневірявся Макарій за своє життя, та після великої кількості подвигів отримав сан ієромонаха. Було йому тоді 40 років. А Господь за всі його діяння подарував йому дар зцілення. Також він міг воскрешати померлих та говорити з ними.

Прикмети:

  • Морозний день – до спекотного літа
  • Ясний день або відлига – до ранньої весни
  • Заметіль, що почалася в цей день, триватиме до березня
  • Яка погода 1 числа – таким і весь лютий буде
  • Якщо день видався сонячним – весна прийде рано
  • Зоряне небо – до затяжної зими

Традиції:

  • У цей день наші предки заварювали чай із засушених трав: звіробою, іван-чаю, шипшини, листя малини. Такий напій забезпечить здоров’я на весь рік.
  • У жінок існував обряд на красу волосся, який проводили 1 лютого. Для цього варили відвар з 12 яєць і 12 неочищених цибулин. Потім таким відваром обполіскували волосся після миття.

Іменини цього дня святкують:

Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, Феодосія.

Теги: 1 лютого, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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