1 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день десерту: неофіційне свято, але це не заважає йому ставати все популярнішим у світі. Його створення ініціювала американка Енджі Дадлі – блогерка й кондитерка. Вона прославилася як авторка десерту кейк-поп. Вважають, що саме його поява 1 лютого 2008 року і дала старт святу.
Всесвітній день хіджабу: свято засноване на честь особливої хустки, яка є атрибутом мусульманського жіночого одягу. У День хіджабу до людей намагаються донести цінності взаємоповаги та терпимості щодо різних культур. У цей день заведено роздавати хустки на вулицях усім жінкам та проводити лекції стосовно ролі головного убору.
Всесвітній день читання вголос: цей день, присвячено силі грамотності та тієї радості, яка виникає, коли ми розповідаємо вголос історії в сім’ї, класі і суспільстві. А започаткував традицію міжнародний освітній проєкт “LitWorld” у 2010 році.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- США – Національний день свободи
- Алжир – День евакуації
- Ірландія – День Святої Бригіти
- Нікарагуа – День ВПС
Цього дня у світі:
- 1411 — укладення Торунського мирного договору, який завершив Велику війну (1409—1411).
- 1587 — англійська королева Єлизавета I підписала смертний вирок Марії Стюарт.
- 1673 — німецький учений Ґотфрід Лейбніц продемонстрував сконструйовану ним сумувальну “арифметичну машину”
- 1709 — команда британського корабля виявила на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо
- 1732 — Рештська угода Росії з Персією; поступка Персії прикаспійських територій, завойованих Петром I.
- 1884 — вийшов у світ перший том Оксфордського словника англійської мови (головний редактор Джеймс Мюррей).
- 1893 — у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) побудована перша у світі кіностудія “Чорна Марія”, в якій знімали на кінетоскоп.
- 1893 — у Турині відбулася прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Манон Леско”
- 1896 — у Турині відбулася прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Богема”
- 1907 — в одній із берлінських газет з’явилася стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів (однак Складановський створив свій кіноапарат одночасно (1895) і незалежно від братів Люм’єрів)
- 1918 — патріарх РПЦ Тихон піддав анафемі радянську владу.
- 1919 — Літківський бій
- 1922 — політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії.
- 1930 — газета “Таймс” надрукувала перший у світі кросворд
- 1930 — ухвала ЦВК і СНК СРСР “Про заходи щодо зміцнення соціалістичного перевлаштування сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством”. Початок масової колективізації.
- 1935 — Ая-Софія в Стамбулі за указом Ататюрка відкрилася як музей.
- 1946 — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН.
- 1946 — проголошення Угорщини республікою.
- 1951 — відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який був показаний по телебаченню.
- 1953 — хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб Голландії, загинуло 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані.
- 1954 — відбулася прем’єра першої телевізійної “мильної опери” (“Secret Storm)”
- 1958 — запущено “Експлорер-1”, перший американський штучний супутник Землі.
- 1958 — Єгипет і Сирія утворили Об’єднану Арабську Республіку.
- 1967 — у Детройті (США) вийшло перше число українського часопису “Детройтські новини”.
- 1979 — повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного вислання, де його зустрічали понад три мільйони людей.
- 1991 — з цього дня Верховною Радою УРСР скасоване обмеження прописки кримських татар у Криму, введене Радою Міністрів СРСР 1987 року.
- 1992 — російсько-американська декларація про завершення “холодної війни”.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.
- 1994 — набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.
- 2003 — при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл “Колумбія”. Загинули всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.
- 2004 — скасування смертної кари у Великій Британії.
- 2010 — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона “Аватар”, знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів. Фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.
Яке сьогодні церковне свято:
1 лютого у православному календарі — день пам’яті преподобного Макарія Великого. Батьки Макарія — Сарра та Авраам — не мали дітей до глибокої старості. Коли на Єгипет напали варвари, вони переселилися на нове місце, де й народили сина. Коли Макарій подорослішав, то одружився, проте, на жаль, швидко овдовів.
Макарія намагалися влаштувати читцем до храму, однак його душа прагнула самотнього життя. Тому пішов преподобний в пустелю, а пізніше став учнем Антонія Великого. Довго поневірявся Макарій за своє життя, та після великої кількості подвигів отримав сан ієромонаха. Було йому тоді 40 років. А Господь за всі його діяння подарував йому дар зцілення. Також він міг воскрешати померлих та говорити з ними.
Прикмети:
- Морозний день – до спекотного літа
- Ясний день або відлига – до ранньої весни
- Заметіль, що почалася в цей день, триватиме до березня
- Яка погода 1 числа – таким і весь лютий буде
- Якщо день видався сонячним – весна прийде рано
- Зоряне небо – до затяжної зими
Традиції:
- У цей день наші предки заварювали чай із засушених трав: звіробою, іван-чаю, шипшини, листя малини. Такий напій забезпечить здоров’я на весь рік.
- У жінок існував обряд на красу волосся, який проводили 1 лютого. Для цього варили відвар з 12 яєць і 12 неочищених цибулин. Потім таким відваром обполіскували волосся після миття.
Іменини цього дня святкують:
Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, Феодосія.
- За даними синоптиків у середу, 1 лютого, більшість регіонів накриють опади у вигляді снігу та снігу з дощем.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 31 січня.