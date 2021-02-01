Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1411 — укладення Торунського мирного договору, який завершив Велику війну (1409—1411).
1587 — підписання англійською королевою Єлизаветою I смертного вироку Марії Стюарт.
1673 — німецький учений Ґотфрід Лейбніц продемонстрував сконструйовану ним сумувальну “арифметичну машину”.
1709 — команда британського корабля виявила на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо.
1884 — вийшло у світ перше видання Oxford English Dictionary (Оксфордського словника англійської мови)
1893 — Томас Едісон створив у Нью-Джерсі першу у світі кіностудію “Чорна Марія”.
1907 — в одній із берлінських газет з’явилася стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів (однак Складановський створив свій кіноапарат одночасно (1895) і незалежно від братів Люм’єрів).
1922 — політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії.
1930 — газета “Таймс” надрукувала перший у світі кросворд.
1930 — ухвала ЦВК і СНК СРСР “Про заходи щодо зміцнення соціалістичного перевлаштування сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством”. Початок масової колективізації.
1951 — відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який був показаний по телебаченню.
1992 — російсько-американська декларація про завершення “холодної війни”.
1994 — набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.
2003 — при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл “Колумбія”. Загинули всі 7 членів екіпажа.
2004 — скасування смертної кари у Великій Британії.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква вшановує пам’ять Святого Макарія. У народі його вважали цілителем.
Що не можна сьогодні робити:
- В цей день не можна важко працювати, бо так можна провести весь рік.
- Не варто стригтися.
- Не можна лаятися.
Народні прикмети на 1 лютого:
- Якщо 1 лютого сильний мороз, то літо буде теплим.
- Зоряне небо віщувало холоду і пізню весну.
- Ясний день – весна прийде рано.
- Мете сніг – хуртовини прийдуть на Масляну.
- Якщо 1 лютого буде тепло, перша половина літа буде дощовою.
День ангела відзначають: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, Феодосія