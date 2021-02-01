1 лютого світ відзначає День Робінзона Крузо, Всесвітній день хіджабу, стартує Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин, Міжнародний день білого вина "Фурмінт".

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1411 — укладення Торунського мирного договору, який завершив Велику війну (1409—1411).

1587 — підписання англійською королевою Єлизаветою I смертного вироку Марії Стюарт.

1673 — німецький учений Ґотфрід Лейбніц продемонстрував сконструйовану ним сумувальну “арифметичну машину”.

1709 — команда британського корабля виявила на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо.

1884 — вийшло у світ перше видання Oxford English Dictionary (Оксфордського словника англійської мови)

1893 — Томас Едісон створив у Нью-Джерсі першу у світі кіностудію “Чорна Марія”.

1907 — в одній із берлінських газет з’явилася стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів (однак Складановський створив свій кіноапарат одночасно (1895) і незалежно від братів Люм’єрів).

1922 — політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії.

1930 — газета “Таймс” надрукувала перший у світі кросворд.

1930 — ухвала ЦВК і СНК СРСР “Про заходи щодо зміцнення соціалістичного перевлаштування сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством”. Початок масової колективізації.

1951 — відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який був показаний по телебаченню.

1992 — російсько-американська декларація про завершення “холодної війни”.

1994 — набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.

2003 — при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл “Колумбія”. Загинули всі 7 членів екіпажа.

2004 — скасування смертної кари у Великій Британії.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять Святого Макарія. У народі його вважали цілителем.

Що не можна сьогодні робити:

В цей день не можна важко працювати, бо так можна провести весь рік.

Не варто стригтися.

Не можна лаятися.

Народні прикмети на 1 лютого:

Якщо 1 лютого сильний мороз, то літо буде теплим.

Зоряне небо віщувало холоду і пізню весну.

Ясний день – весна прийде рано.

Мете сніг – хуртовини прийдуть на Масляну.

Якщо 1 лютого буде тепло, перша половина літа буде дощовою.

День ангела відзначають: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, Феодосія