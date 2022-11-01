1 листопада відзначають День створення Європейського Союзу та Міжнародний день вегана. За церковним календарем православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Рильського, а католицька - День усіх святих.

Про це повідомляють #Букви.

День створення Європейського Союзу: Євросоюз утворився на основі підписаного 7 лютого 1992 року Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 1993 року.

Європейський союз – це унікальне утворення націлене насамперед на ефективну регіональну інтеграцію. Загальні стандарти і основні цінності, якість і повага до прав людини, єдина, монолітна, але гнучка політика, питання колективної безпеки, роблять єврозону найбільш надійним партнером як для найближчих сусідів, так і для всіх інших країн світу.

День вегана: міжнародний день вегана відзначається щорічно 1 листопада. Саме цього дня в 1994 році Веганське співтовариство відзначало своє 60-річчя. Вегани є строгими вегетаріанцями, вони не тільки виключають зі свого раціону м’ясо і рибу, а й будь-які інші продукти тваринного походження – яйця, молоко, мед, також не носять одяг зі шкіри, хутра, вовни і шовку, і не користуються продуктами, які тестували на тваринах.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Алжир – Національне свято Алжирської Народної Демократичної Республіки

Антигуа і Барбуда – Національне свято Антигуа і Барбуда

Цього дня у світі:

1179 — Філіпп II, перший з королівської династії Капетингів, коронується в Реймському соборі.

1512 — уперше відкритий для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело.

1525 — починається експедиція Франсіско Пісарро до Перу.

1604 — у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні відбулася прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”.

1755 — столиця Королівства Португалія Лісабон повністю зруйнована землетрусом. Загинуло близько 32 тисяч осіб, понад 100 тисяч поранено.

1781 — в Габсбурзькій монархії скасоване кріпацтво.

1800 — Джон Адамс став першим президентом США, який в’їхав у Білий дім.

1814 — відкрився Віденський конгрес (по 9 червня 1815), скликаний з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн з метою реставрації Бурбонів у Франції і закріплення нових кордонів у Європі.

1894 — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки.

1914 — у Канаді прийнятий Акт, за яким українці — вихідці з Австро-Угорської імперії — були поміщені в концтабори, де деяких з них утримували до 1920.

1918 — “Листопадовий чин” у Львові. Українці взяли владу в місті, невдовзі було проголошено ЗУНР.

1922 — припинене існування Османської імперії, проголошення утворення Турецької республіки.

1927 — створений футбольний клуб “Динамо” (Київ).

1936 — Беніто Муссоліні вперше назвав союз Королівства Італія і Третього Рейху «віссю».

1939 — Верховна Рада СРСР приймає закон про включення Західної України до складу СРСР із підпорядкуванням її УРСР.

1939 — Третій Рейх анексував Західну Польщу і Данциг (Гданськ).

1945 — Спеціальна комісія союзників оголосила, що Гітлер мертвий.

1991 — Чечня проголосила свою незалежність.

1993 — у Литві уведений візовий в’їзд для жителів СНД.

2006 — був скоєний замах на Олександра Литвиненка.

Яке сьогодні церковне свято:

1 листопада православні відзначають перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського — святого, шанованого як покровителя болгарського народу.

Католицька церква 1 листопада відзначає День усіх святих. Це одне з найбільш таємничих і містичних свят. Згідно з повір’ям, у цей день вся нечисть спускається на землю і лякає людей, а відьми влаштовували шабаші.

Прикмети:

Морозний день 1 листопада видався – значить, 8 листопада (на день Дмитра Солунського) буде відлига.

Вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.

Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.

Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів, сира погода, але перший сніг випав і не тане – навесні багато пролісків буде.

Добре підмерзла земля перед снігопадом – чекай врожайного року.

Холодно, йде сніг – весна буде похмурою і холодною.

На вулиці тепло 1 листопада – весна буде теплою, а зима також не стане відрізнятися тріскучими морозами.

Сорока скаче біля будинку – за прикметами, чекай новин.

Традиції:

У цей день наші предки доглядали за кіньми, знімаючи вузди і даючи їм відпочити. Слов’яни різали курей і готували з них частування.

Сільські жителі вірили, що 1 листопада злі духи турбують коней, тому потрібно залишити в стайні шматок житнього хліба і горщик каші з медом, щоб задобрити сутність.

Не можна залишати відкритими вікна і двері в будинку, якщо сушите одяг на вулиці, заносите його додому.

Іменини цього дня відзначають:

Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс.