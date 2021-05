Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що перший мільйон отримала Еббігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.

Цікаво, що учасниками лотереї можуть бути й неповнолітні американці, але для них підготували інший приз — стипендію на навчання у коледжі. Першим переможцем у цій лотереї став підліток Джозеф Костелло з району Дейтон.

Congrats, Joseph! You just won a full-ride college scholarship! If you’re between 12 and 17 years-old and had at least one dose of the vaccine, you could be next! Sign up at https://t.co/ZmJ8iKoSlV! pic.twitter.com/StHlWewhW5

— Mike DeWine (@MikeDeWine) May 27, 2021