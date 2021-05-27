Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що перший мільйон отримала Еббігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.

Цікаво, що учасниками лотереї можуть бути й неповнолітні американці, але для них підготували інший приз — стипендію на навчання у коледжі. Першим переможцем у цій лотереї став підліток Джозеф Костелло з району Дейтон.

Ще чотирьох вакцинованих переможців, які претендують на мільйон, оголошуватимуть щосереди протягом наступних чотирьох тижнів. За таким же графіком розіграють і решту стипендій для навчання у коледжах.

  • 25 травня влада Польщі оголосила про запуск лотереї задля збільшення темпів імунізації населення. Кожен двотисячний учасник лотереї виграє 500 злотих (3745 гривень). Крім того, двоє учасників виграють мільйон злотих (майже 7,5 млн гривень) та гібридний автомобіль.