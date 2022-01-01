1 січня Новий рік, Всесвітній день миру і День суспільного надбання. День незалежності святкують Гаїті, Судан, Камерун і Самоа, День виникнення Словацької республіки та День відновлення незалежної Чеської держави, на Кубі - День визволення.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

45 до зв. е. – набув чинності Юліанський календар

89 – Сатурнін Люцій Антоній став імператором Риму

1622 – Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року 1 січня

1863 – У США Авраамом Лінкольном було видано маніфест про звільнення рабів

1880 – видано друком у Львові першу кількість щоденника Діло

1887 – Королева Великої Британії Вікторія була проголошена імператрицею Індії

1919 – видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної Церкви

1919 – утворена Білоруська РСР

1928 – почала виходити газета Розробка нації

1959 – перемога Кубинської революції

1992 – Республіка Ірак визнала незалежність України

1993 – Чехословаччина розділилася на Чехію та Словаччину

Сьогодні народились

1449 – Лоренцо де Медічі, правитель Флоренції та покровитель художників та літераторів

1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів, творець циклу романів про Ніро Вульфа

1907 – Леонід Ілліч Брежнєв, Генеральний секретар ЦК КПРС

1909 – Степан Бандера, український політик, голова проводу ОУН у 1940-1959 роках

1912 – Хоменко Василь, український графік.

1926 – Олексій Нірко, кобзар, засновник низки капел Криму та Кубані, в’язень ГУЛАГу, дослідник та пропагандист кобзарства

1947 – Микола Миколайович Мірошниченко, український поет, перекладач.

1968 – Рік Джордан, німецький музикант, композитор, засновник гурту Scooter

1986 – Колін Морган, британський актор

1 січня православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Іллі, чудотворця Муромського. Він був воїном і ченцем, служив за часів князювання Володимира Мономаха.

Все своє життя провів Ілля в походах, а наприкінці життя прийняв чернечий постриг і зачинився в Києво-Печерській лаврі. Він помер у 1188 році. Тут і спочивають його святі мощі.

Що не можна робити 1 січня:

1 січня забороняється важко працювати, в перший день року краще відпочити, інакше весь рік важким буде.

Не виносьте з будинку сміття, щоб не накликати нещастя.

Торговцеві радили поступитися 1 січня першому покупцеві, щоб торгівля весь рік була успішною.

Не зустрічайте перший день нового року в старому одязі, інакше рік буде нещасливим.

Народні прикмети і традиції 1 січня

якщо зранку тепла погода, то буде хороший урожай жита;

1 січня зоряна ніч, значить буде гарний урожай ягід;

якщо на деревах є іній, рік буде вдалим для сільськогосподарських робіт;

якщо вночі 1 січня на небі є місяць, буде хороший урожай на бобові;

якщо йде сніг, цього року добре вродить пшениця;

1 січня сильний вітер, осінню буде багато горіхів.

1 січня наші предки, особливо дівчата, намагалися одягнутися якомога ошатніше. Якщо було багато обновок, то переодягалися кілька разів на день.

Іменини: Григорій, Ілля, Тимофій