Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
45 до зв. е. – набув чинності Юліанський календар
89 – Сатурнін Люцій Антоній став імператором Риму
1622 – Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року 1 січня
1863 – У США Авраамом Лінкольном було видано маніфест про звільнення рабів
1880 – видано друком у Львові першу кількість щоденника Діло
1887 – Королева Великої Британії Вікторія була проголошена імператрицею Індії
1919 – видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної Церкви
1919 – утворена Білоруська РСР
1928 – почала виходити газета Розробка нації
1959 – перемога Кубинської революції
1992 – Республіка Ірак визнала незалежність України
1993 – Чехословаччина розділилася на Чехію та Словаччину
Сьогодні народились
- 1449 – Лоренцо де Медічі, правитель Флоренції та покровитель художників та літераторів
- 1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів, творець циклу романів про Ніро Вульфа
- 1907 – Леонід Ілліч Брежнєв, Генеральний секретар ЦК КПРС
- 1909 – Степан Бандера, український політик, голова проводу ОУН у 1940-1959 роках
- 1912 – Хоменко Василь, український графік.
- 1926 – Олексій Нірко, кобзар, засновник низки капел Криму та Кубані, в’язень ГУЛАГу, дослідник та пропагандист кобзарства
- 1947 – Микола Миколайович Мірошниченко, український поет, перекладач.
- 1968 – Рік Джордан, німецький музикант, композитор, засновник гурту Scooter
- 1986 – Колін Морган, британський актор
1 січня православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Іллі, чудотворця Муромського. Він був воїном і ченцем, служив за часів князювання Володимира Мономаха.
Все своє життя провів Ілля в походах, а наприкінці життя прийняв чернечий постриг і зачинився в Києво-Печерській лаврі. Він помер у 1188 році. Тут і спочивають його святі мощі.
Що не можна робити 1 січня:
1 січня забороняється важко працювати, в перший день року краще відпочити, інакше весь рік важким буде.
Не виносьте з будинку сміття, щоб не накликати нещастя.
Торговцеві радили поступитися 1 січня першому покупцеві, щоб торгівля весь рік була успішною.
Не зустрічайте перший день нового року в старому одязі, інакше рік буде нещасливим.
Народні прикмети і традиції 1 січня
якщо зранку тепла погода, то буде хороший урожай жита;
1 січня зоряна ніч, значить буде гарний урожай ягід;
якщо на деревах є іній, рік буде вдалим для сільськогосподарських робіт;
якщо вночі 1 січня на небі є місяць, буде хороший урожай на бобові;
якщо йде сніг, цього року добре вродить пшениця;
1 січня сильний вітер, осінню буде багато горіхів.
1 січня наші предки, особливо дівчата, намагалися одягнутися якомога ошатніше. Якщо було багато обновок, то переодягалися кілька разів на день.
Іменини: Григорій, Ілля, Тимофій