Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Зазначається, що кліматична норма перевищена на 13,8°С, що “відповідає погоді середини квітня”.
У такий спосіб, максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7°С.
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Попередній абсолютний максимум температури січня зафіксували в 1991 році.
Крім того, дослідники зауважили, що мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році та дорівнювало 4,4°С.
- За даними синоптиків у вівторок, 3 січня, в Україні очікується суха та не по-зимовому тепла погода.
- Врятувати льодовики у двох третинах найкрасивіших парків і заповідниках планети вдасться лише за умови обмеження глобального потепління на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня. У третині з них льодовики зникнуть до 2050 року, незалежно від того, сповільниться глобальне потепління чи ні.