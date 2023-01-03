1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С. Це на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що кліматична норма перевищена на 13,8°С, що “відповідає погоді середини квітня”.

У такий спосіб, максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7°С.

Попередній абсолютний максимум температури січня зафіксували в 1991 році.

Крім того, дослідники зауважили, що мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році та дорівнювало 4,4°С.