1 травня відзначається Свято весни і Міжнародний день праці, Міжнародний день соняшника, День захисту носорога та Європейський день (EuroMayDay). За церковним календарем вшановують пам'ять Святого Йосифа.

Про це повідомляють #Букви.

Травневе свято (Свято весни) — свято, зазвичай відзначається 1 травня. Це давній весняний фестиваль в Північній півкулі і традиційне весняне свято в багатьох культурах. Танці, спів і частування зазвичай є частиною свята. В кінці 19 століття цей день був обраний соціалістами і комуністами (Другий інтернаціонал) Міжнародним днем трудящих в пам’ять про події на ринку сіна в Чикаго.

Міжнародний день праці — свято, що відзначається в 143 країнах (зокрема, в Україні). Святкування є знаком пам’яті про робітничі протести в Чикаго, які почалися 1 травня 1886 року. Того дня сотні тисяч робітників найбільших промислових центрів США вимагали впровадження 8-годинного робочого дня. Протести тривали й у наступні дні. 4 травня на площі Геймаркет невідомі кинули бомбу в лави поліцейських. Загинуло 7, постраждали ще до 50 поліцейських.

Хоча головною причиною перших страйків у країні була мізерна заробітна плата, вимогами робітників були також питання коротшого робочого дня та право на створення робітничих організацій. Згодом, в умовах сталого зростання тривалості робочого дня (іноді досягала 15—20 год на день), вимога його скорочення стала визначальною.

Страйки 1877 року, в яких брали участь десятки тисяч залізничників і металургів були придушені владою. Проте вже на початку 1880-х років вони розгорнулися з новою силою, при цьому мали здебільшого мирний характер.

1888 — з’їзд Американської федерації праці у Сент-Луїсі оголосив 1 травня Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

1890 — Міжнародний день солідарності трудящих уперше відзначили в багатьох країнах світу (зокрема, в Галичині) — масовими мітингами, демонстраціями та страйками. З середини 1890-х років на травневих демонстраціях почали проголошуватися вимоги покращення життєвих умов, заклики до міжнародної солідарності й боротьби проти мілітаризму та війни.

Міжнародний день соняшника― це свято, яке вигадав британський фотограф Річард Рейнольдс 1 травня 2010 року. Чоловік був певен, соняшник приносить радість, а тому ці квіти мають неодмінно прикрашати міські клумби. Свято впевнено стартувало в Європі, швидко розповсюдилося по світу, прийшло і в Україну.

Соняшник також виступає символом гармонії між містами, що стрімко розвиваються, та природою. Існує традиція ― висаджувати в цей день ці сонячні квіти.

Основним заходом цього свята є висадження соняшників у містах та селищах: у садах, парках, на вулицях, на подвір’ях, поблизу шляхів та навіть на пустирях. Квітку саджають усюди, де вона зможе зростати. Розмаїття сортів рослини дозволяє створювати чудові квітникові композиції. В цей день також відбуваються майстер-класи та тренінги садівників, конкурси, змагання, екологічні заходи.

День захисту носорога. На планеті залишилося від 58 до 68 яванських носорогів (станом на 2022 рік). Підвид яванського носорога був оголошений у 2011 році. Сьогодні залишилося лише 80 суматранских носорогів. Чорний носоріг також знаходиться на межі зникнення.

Вже на початку 1990-х років проблема африканських носорогів, особливо катастрофа з чорними носорогами в Зімбабве, стала загальновизнаною і люди почали побоюватися. До 2010 року стало зрозумілим, що, можливо, небезпечна доля носорога досі невідома багатьом людям у всьому світі. У відповідь на погіршення ситуації Світовий фонд дикої природи у Південній Африці оголосив Всесвітній день носорога у 2010 році.

Європейський день (EuroMayDay). Об’єднує тему нестабільності в трудових колективах багатьох країн Західної Європи. Ці травневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. У 2001 році мережа італійських, французьких та каталонських активістів закликала до проведення параду EuroMayDay 1 травня, який уперше пройшов у Мілані. Головним завданням було і залишається дати вираз найрізноманітнішим формам ненадійності у роботі та житті. Йдеться не про репрезентацію та/або одноманітність, а про те, щоб зробити видимим безліч бажань, способів життя та форм боротьби. Основна увага приділяється самоорганізації та налагодженню зв’язків.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Маршаллові Острови – Національне свято Республіки Маршалові Острови. День Конституції (1979)

Південна Корея – День народження Будди

Казахстан – День єдності народів Казахстану

Індія – День Гуджарату і День Махараштри

Латвія – День конституції

Гаваї – День Леї

Ізраїль – День батька

Мавританія – День збройних сил

Ботсвана – День праці

Франція – День конвалії

США – День лояльності, День права, День парфе з шоколадом, День чистокровних собак

Цього дня у світі:

305 — Римський імператор Діоклетіан (~245-316), що почав службу звичайним солдатом і правив імперією двадцять років, добровільно відмовився від влади. Решту свого життя він провів на острові Спліт.

381 — Східноримський імператор Феодосій І Великий скликав Другий Вселенський (Перший Константинопольський) собор, який фактично завершив формування державної християнської церкви. Учасники собору — ієрархи лише східної частини імперії.

408 — Феодосій II став імператором Візантійської імперії.

1006 — спалах наднової SN 1006.

1328 — за мирним договором 1328 року Королівство Англія визнала незалежність Королівства Шотландія.

1497 — Мученицькою смертю від татар загинув митрополит Київський Макарій. Нетлінні мощі святого покояться у Володимирському соборі.

1682 — Людовик XIV урочисто відкрив Паризьку Обсерваторію.

1699 — Пьер ле Мойн заснував першу колонію європейців у долині річки Міссісіпі.

1707 — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об’єднані в одну державу — Королівство Великої Британії.

1753 — публікація роботи “Species Plantarum” (Види рослин) Карла Ліннея. Ця дата вважається заснуванням ботанічної номенклатури.

1776 — Адам Вайсгаупт заснував в Баварії таємне товариство Ілюмінатів.

1786 — у Відні відбулась прем’єра опери Вольфганга Амадея Моцарта “Весілля Фігаро”.

1840 — у Великій Британії з’явилася в продажу перша у світі поштова марка — “Чорний пенні”

1851 — У Лондоні, в Кришталевому палаці відбулось відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури.

1886 — В Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, котра була атакована поліцією. 4 травня на мітингу протесту від вибуху бомби загинуло 7 поліцейських і 60 цивільних. Організатори мітингу були заарештовані і засуджені. У липні 1889 року на Паризькому конгресі 2-го Інтернаціоналу 1 травня в пам’ять про ці події проголошено міжнародним революційним святом трудящих.

1919 — У Фінляндії затверджено національний прапор

1931 — У Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового “Емпайр-Стейт-Білдінг”, збудованої за проєктом архітектора Вільяма Лема всього за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці і 5-ї авеню будівля вартістю 40 мільйонів доларів залишалась найвищою у світі до 1972 року, коли в Мангеттені було збудовано башти Міжнародного торгового центру.

1937 — Президент США Франклін Делано Рузвельт підписав акт про нейтралітет, що не дозволяв США втручатись у військові події в Європі.

1943 — Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9000 євреїв з гетто в м. Бродах на Львівщині.

1944 — Відбувся перший політ реактивного літака “Мессершмітт Me 262”.

1954 — В Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об’єднання (Асоціація Святого Духа за об’єднання всесвітнього християнства). Сьогодні церква має послідовників більш, ніж у 150 країнах світу.

1960 — Під Свердловськом (нині — Єкатеринбург, Росія) ракетою збито американський розвідувальний літак “U-2”, пілотований Френсісом Пауерсом.

1966 — студент Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор

1967 — Анастасіо Сомоса Дебайле став президентом Нікарагуа

1970 — Елтон Джон та поет Берні Топін почали свою спільну працю над альбомом “Elton John”, до котрого увійшов перший хіт Елтона Джона “Your Song”.

1993 — Внаслідок сутичок у Москві на Жовтневій площі і площі Гагаріна 579 осіб отримали поранення (з них 251 — співробітники міліції).

1994 — Під час змагань “Гран-прі Сан-Марино” на трасі в Імолі загинув 34-річний бразильський автогонщик, трикратний чемпіон світу в класі машин “Формула-1” Айртон Сенна.

1997 — На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія.

1997 — Румунія принесла офіційні вибачення за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і “продаж” еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління.

1998 — Колишній руандійський прем’єр Жан Камбанда визнаний судом винним у геноциді проти народності тутсі, що відбувся в 1994 році і привів до загибелі більше півмільйона людей.

Яке сьогодні церковне свято:

1 травня вшановують пам’ять Святого Йосипа або — у християнстві чоловік Діви Марії, земний батько та опікун Ісуса Христа. Згадується у Новому Заповіті, а також апокрифічній літературі. Народився у Вифлеємі, Юдея, Римська імперія. Походив з єврейського роду з дому Давида. Мешкав у Назареті, в Галілеї, працював теслею. Був нареченим Марії, яку взяв собі за дружину після Благовіщення. Згідно з новозавітним переказом, сумнівався у ній, дізнавшись про її вагітність, але мав об’явлення Божого ангела, який переконав його не розривати шлюбу.

Під час перепису населення імперії, повернувся з Марією до Вифлеєма, де вона народила Ісуса. Невдовзі був змушений тікати до Єгипту з родиною від переслідувань царя Ірода, але за кілька років повернувся до Назарета. Коли Ісусу виповнилося 12 років, ходив разом із ним і Марією, до Єрусалимського храму. Точна дата смерті невідома. Ймовірно, помер в Назареті, до того як Христос почав проповідь Царства Небесного, оскільки згодом не згадується серед його родичів: матері і братів.

Вшановується усіма християнськими церквами як святий і праведник. Культ вшанування має східнохристиянське походження. Найдавніші згадки датуються IV століттям і походять з Коптської церкви. У Католицькій церкві проголошений її патроном і святим патріархом (1870). У іконографії зображується теслярем, з дитям Ісусом, квітками лілії, голубами тощо. Патрон батьків, ненароджених дітей, робітників, теслярів, ремісників, обох Америк, Бельгії, Канади, Хорватії, Індонезії, Кореї, В’єтнаму.

Прикмети:

Дощовий день – до хорошого врожаю жита.

Черемха зацвіла – до потепління.

Якщо день теплий, то травень буде прохолодним, і навпаки.

Зозуля довго співає – до потепління.

Традиції:

Наші предки присвячували цей день активним посівним роботам.

З цього дня садять редис, моркву, цибулю, кріп і петрушку. При посадці насіння загадують бажання – вважається, що воно обов’язково здійсниться.

1 травня потрібно змочити волосся дощовою або джерельною водою. Тоді воно буде швидше рости. А дитину така процедура захистить від пристріту.

Травень у наших предків вважався складним та голодним місяцем, оскільки минулорічні запаси продуктів та борошна вже закінчувалися чи псувалися. А новий урожай з’явиться лише влітку. У травні наші пращури не влаштовували весіль, щоб зекономити продукти, і частіше закуповувалися на базарах.

Іменини сьогодні святкують:

Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.