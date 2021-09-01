У середу, 1 вересня, в Україні відзначається День знань (початок нового навчального року).

Про це повідомляють #Букви.

Наразі всі регіони України віднесені до “зеленої” зони карантину. Відтак, школи з 1 вересня розпочнуть навчання у звичайному режимі. Надалі все залежить від епідеміологічної ситуації.

У Міністерстві охорони здоров’я України наголошували, що урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими (рішення залишається за адміністрацією школи).

У світі сьогодні відзначають: в Узбекистані – День незалежності, в Словаччині – День Конституції, у Тайвані – День журналіста, в Японії – День запобігання стихійним лихам тощо.

Цей день в історії:

325 – на І Вселенському соборі в місті Нікея (нині – місто Ізнік, Туреччина), скликаному імператором Костянтином I, прийнято рішення перенести початок нового року з 1 березня на 1 вересня.

1819 — вперше поставлено на сцені Полтавського театру п’єсу Івана Котляревського “Наталка Полтавка”.

1866 – відкрита залізнична магістраль на ділянці Одеса-Балта, протяжністю 257 верст.

1887 – американський винахідник Еміль Берлінер отримав патент на грамофонну пластинку.

1898 – почалися заняття в Київському політехнічному інституті.

1902 – у Франції відбулася прем’єра фільму “Подорож на Місяць” (“Le Voyage dans la lune”), який зняв режисер Жорж Мельєс. Стрічка стала одним із перших науково-фантастичних фільмів.

1923 – в Японії стався найбільш руйнівний землетрус, який забрав життя десятків тисяч людей.

1939 — нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна в Європі.

1964 – в Києві відкрився перший в Україні широкоформатний кінотеатр “Україна”.

1996 — в Україні запроваджено національну валюту – гривню.

Церковне свято: 1 вересня віруючими людьми шануються святі Тимофій, Фекла та Агапій.

Погодні прикмети на цей день:

• Місяць рогами вгору – до гарної погоди.

• Вранці туман – до сніжної зими.

• Дощ – осінь буде мокрою.

• День сонячний – зима буде теплою.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Тимофій, Микола, Фекла.