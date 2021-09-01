Про це повідомляють #Букви.
Наразі всі регіони України віднесені до “зеленої” зони карантину. Відтак, школи з 1 вересня розпочнуть навчання у звичайному режимі. Надалі все залежить від епідеміологічної ситуації.
У Міністерстві охорони здоров’я України наголошували, що урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими (рішення залишається за адміністрацією школи).
У світі сьогодні відзначають: в Узбекистані – День незалежності, в Словаччині – День Конституції, у Тайвані – День журналіста, в Японії – День запобігання стихійним лихам тощо.
Цей день в історії:
325 – на І Вселенському соборі в місті Нікея (нині – місто Ізнік, Туреччина), скликаному імператором Костянтином I, прийнято рішення перенести початок нового року з 1 березня на 1 вересня.
1819 — вперше поставлено на сцені Полтавського театру п’єсу Івана Котляревського “Наталка Полтавка”.
1866 – відкрита залізнична магістраль на ділянці Одеса-Балта, протяжністю 257 верст.
1887 – американський винахідник Еміль Берлінер отримав патент на грамофонну пластинку.
1898 – почалися заняття в Київському політехнічному інституті.
1902 – у Франції відбулася прем’єра фільму “Подорож на Місяць” (“Le Voyage dans la lune”), який зняв режисер Жорж Мельєс. Стрічка стала одним із перших науково-фантастичних фільмів.
1923 – в Японії стався найбільш руйнівний землетрус, який забрав життя десятків тисяч людей.
1939 — нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна в Європі.
1964 – в Києві відкрився перший в Україні широкоформатний кінотеатр “Україна”.
1996 — в Україні запроваджено національну валюту – гривню.
Церковне свято: 1 вересня віруючими людьми шануються святі Тимофій, Фекла та Агапій.
Погодні прикмети на цей день:
• Місяць рогами вгору – до гарної погоди.
• Вранці туман – до сніжної зими.
• Дощ – осінь буде мокрою.
• День сонячний – зима буде теплою.
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Тимофій, Микола, Фекла.