1 вересня в Україні та низці інших країн відзначають День знань, а у світі - День пам'яті початку Другої світової війни. За церковним календарем сьогодні день Андрія Стратилата Таврійського.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні 1 вересня традиційно відзначають не лише початок осені, а й початок нового навчального року для школярів та студентів, або День знань.

Зазвичай 1 вересня на подвір’ях шкіл відбувається святкова лінійка або перший дзвоник, а навчальний процес повноцінно розпочинається вже з наступного дня.

Цьогоріч в умовах війни низка шкіл України не відчинять свої двері для учнів. Чимало навчальних закладів були знищені ворожими російськими ракетами. Оскільки повномасштабна війна триває, школи, у яких немає укриттів, не зможуть прийняти учнів і навчання триватиме в онлайн-форматі.

Також 1 вересня 1939 німецькі гітлерівські війська вдерлися в Польщу: так розпочалась Друга світова війна. Вона тривала до 2 вересня 1945 року. Безпосередню участь у бойових діях брали понад 100 мільйонів осіб. Супротивні держави кинули всі економічні, промислові та наукові можливості на потреби фронту, стираючи різницю між цивільними та військовими ресурсами. Загальні людські втрати коливаються між 50 й 80 мільйонами осіб, більшість із яких були мешканцями Радянського Союзу та Китаю. Друга світова війна відзначилася численними масовими вбивствами і злочинами проти людяності, насамперед Голокостом, стратегічними килимовими бомбардуваннями та єдиним в історії військовим застосуванням ядерної зброї.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Узбекистан – День Незалежності.

Словаччина – Національне свято Словацької Республіки. День Конституції

Лівія – День Революції

Польща – День ветеранів

Тайвань – День журналіста

Японія – День запобігання стихійним лихам

Гондурас – День прапора

Цього дня у світі:

1804 — німецький астроном Карл Людвіг Гардінг відкрив третій астероїд Юнону

1819 — вперше поставлено на сцені Полтавського театру п’єсу Івана Котляревського “Наталка Полтавка”.

1819 — вперше поставлено на сцені Полтавського театру п’єсу Івана Котляревського “Наталка Полтавка”. 1859 — Керрінгтон і Годжсон незалежно відкрили спалахи на Сонці

1866 — відкриття залізничної магістралі на ділянці Одеса — Балта довжиною 257 верст.

1898 — відкрився Київський політехнічний інститут. Ідея його створення була висловлена ще у 1880 році, та перші збори установчого комітету відбулися лише у

1896.

1919 — у ніч з 31 серпня на 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України було здано денікінцям під орудою генерала Бредова.

1923 — Великий кантоський землетрус у Східній Японії.

1939 — нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна в Європі.

1964 — у Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр: “Україна”.

1996 — в Україні запроваджено національну валюту — гривню.

2001 — покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув’язненням[1].

2004 — у школі № 1 Беслана (РФ) було захоплено в заручники щонайменше 1200 дітей та дорослих. За офіційними даними, напад здійснювався 32 чеченцями. Внаслідок невдалої операції російських спецслужб загинуло майже 300 заручників.

2006 — у Криму почав працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.

2008 — прем’єрний показ українського телевізійного мультсеріалу Легенди України.

Яке сьогодні церковне свято:

Церква сьогодні згадує Андрія Стратилата Таврійського.

Святий був військовим начальником в римських військах, славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Сам він увірував в Ісуса, але ще не прийняв хрещення. Перед боєм святий своїм воїнам розповів про Ісуса Христа, що допомагає всім вірянам.

Прикмети:

Південний вітер – до доброго урожаю вівса.

Місяць рогами вгору – на гарну погоду.

Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.

Вранці туман – до сніжної зими.

Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

Традиції:

Наші предки вірили, що сон проти 1 вересня віщий.

В доімператорські часи саме 1 вересня святкували Новий рік. Вночі влаштовували веселі гуляння, накривали на стіл. А ще 1 вересня розмірковували над минулим роком та планували майбутній.

1 вересня краще не лагодити взуття та одяг.

Іменини цього дня відзначають:

Текля (Фекла), Андрій, Микола, Тимофій.