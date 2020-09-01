У вівторок, 1 вересня, в Україні відзначають День знань, який цього року пройде в досить незвичному форматі.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

День знань сьогодні відзначають в Україні, Вірменії, Росії, Білорусі, Молдові, Казахстані, Литві, Латвії та Киргизії.

У Словаччині сьогодні День Конституції.

В Узбекистані – День Незалежності.

1 вересня День знань

Це свято відзначалося з часів СРСР, з 1984 року. На сьогоднішній день – це державне свято. Як правило, якщо 1 вересня припадає на неділю, то його проводять в понеділок – вже 2 вересня.

Традиційно в цей день в школах проходять урочисті лінійки, класні години, уроки знань, світу, безпеки, мужності і так далі.

1 вересня учні та їх батьки дарують вчителям квіти, вітають з початком навчального року.

Православні свята 1 вересня

В церкви 1 вересня вшановується пам’ять трьох мучеників Газький – Агапія, Тимофія і Текли, які постраждали за віру приблизно в 304-306 рр. В юності Тимофій почав вивчати Святе письмо, а завдяки дару красномовства, став проповідником. За часів правління імператора Діоклетіана були організовані масові гоніння на послідовників хрестової віри, і Тимофій також був спійманий. Його звинуватили в злочинах, скоєних проти язичницьких богів, і піддали тортурам. Однак Тимофій не зрікся віри, не визнав своєї провини, а, навпаки, продовжував проповідувати і говорити про любов до Бога і людей. Після цього його засудили до спалення.

У тому ж місті постраждали Текла і Агапій бо тільки погани віддали на розтерзання диким тваринам. Обидва мученика також були звинувачені язичниками в брехливості того, що проповідували, не захотіли підкорятися і поклонятися язичницьким богам.

Також 1 вересня пов’язують з особистістю Андрія Стратилата, який постраждав за віру в Христа.

Прикмети на Текли Свекольниці

1 вересня дозрівав буряк, і, за прикметами, якщо урожай був багатим, то раділи всі, адже на основі буряка можна було приготувати велику кількість страв, і до того ж, він не тільки чудово зберігався в коморах, але і володів унікальним складом за кількістю вітамінів і мінералів. Цікаво, що листя буряка знахарі рекомендували прикладати до запалених очей, а при зубному болю треба було потримати в роті коріння буряка.

Прийнято закінчувати всі господарські та торговельні угоди.

Селяни 1 вересня починали ламати і м’яти льон, мочити коноплі.

Починалися посиденьки, коли жінки вечорами збиралися в будинках, де розмовляли і займалися якою-небудь роботою.

Довгий час зберігалася традиція в цей день садити хлопчиків на коней, коли їм виповнюється 4 роки -так привчають дитину до роботи і дорослому житті.

Сон з 31 серпня на 1 вересня віщий. Він несе вам благополуччя та радість. Якщо сновидіння, приснилося днем ​​1 вересня і до вечора не збудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Про те, що вам приснилося в цей період, розповідати нікому не можна. Якщо дитина розповіла вам свій сон, збережіть його від усіх в таємниці.

Прикмети:

Південний вітер – до хорошого урожаю вівса.

Місяць рогами вгору – на гарну погоду.

Яка погода 1 вересня, така і осінь буде.

Вранці туман – до сніжної зими.

Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

Що не можна робити:

Категорично забороняється обговорювати чужі проблеми, та й своїми ділитися теж не варто. Вважається, що це може стати причиною серйозних фінансових проблем.

Не можна відкладати вирішення важливих справ. Якщо планується запуск нового проекту, зміна роботи, поїздка – краще не переносити це на інший день. Втративши можливість, знайти її знову буде непросто.

Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується чинити взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.

1 вересня: цей день в історії

1712 – Місіонер Франсуа Ксавьє Антреколь, перебуваючи в Китаї, відправив до Франції лист, що розкриває секрет виготовлення китайського фарфору. Так Європа отримала технологію виробництва порцеляни.

1827 – У Росії введена заборона приймати селян у вищі і середні навчальні заклади.

1858 – Перший трансатлантичний телеграфний кабель вийшов з ладу після менш ніж місячної експлуатації.

1887 – Еміль Берлінер отримує патент за винахід грамофонної пластинки.

1897 – В Бостоні відкрилося метро.

1951 – У Лондоні відкрився перший в Європі супермаркет.

1971 – Катар проголосив себе незалежною державою.

1985 – Американсько-французька експедиція на глибині близько 4000 м знайшла уламки затонулого після зіткнення з айсбергом в 1912 році лайнера “Титанік”.

2001 – на Україні вступив в силу новий Кримінальний кодекс, в якому вища міра покарання замінена довічним ув’язненням.

Іменинники 1 вересня

1996 – Зенден, американська актриса, співачка, танцівниця і модель.