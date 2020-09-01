#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
День знань сьогодні відзначають в Україні, Вірменії, Росії, Білорусі, Молдові, Казахстані, Литві, Латвії та Киргизії.
У Словаччині сьогодні День Конституції.
В Узбекистані – День Незалежності.
1 вересня День знань
Це свято відзначалося з часів СРСР, з 1984 року. На сьогоднішній день – це державне свято. Як правило, якщо 1 вересня припадає на неділю, то його проводять в понеділок – вже 2 вересня.
Традиційно в цей день в школах проходять урочисті лінійки, класні години, уроки знань, світу, безпеки, мужності і так далі.
1 вересня учні та їх батьки дарують вчителям квіти, вітають з початком навчального року.
Православні свята 1 вересня
В церкви 1 вересня вшановується пам’ять трьох мучеників Газький – Агапія, Тимофія і Текли, які постраждали за віру приблизно в 304-306 рр. В юності Тимофій почав вивчати Святе письмо, а завдяки дару красномовства, став проповідником. За часів правління імператора Діоклетіана були організовані масові гоніння на послідовників хрестової віри, і Тимофій також був спійманий. Його звинуватили в злочинах, скоєних проти язичницьких богів, і піддали тортурам. Однак Тимофій не зрікся віри, не визнав своєї провини, а, навпаки, продовжував проповідувати і говорити про любов до Бога і людей. Після цього його засудили до спалення.
У тому ж місті постраждали Текла і Агапій бо тільки погани віддали на розтерзання диким тваринам. Обидва мученика також були звинувачені язичниками в брехливості того, що проповідували, не захотіли підкорятися і поклонятися язичницьким богам.
Також 1 вересня пов’язують з особистістю Андрія Стратилата, який постраждав за віру в Христа.
Прикмети на Текли Свекольниці
1 вересня дозрівав буряк, і, за прикметами, якщо урожай був багатим, то раділи всі, адже на основі буряка можна було приготувати велику кількість страв, і до того ж, він не тільки чудово зберігався в коморах, але і володів унікальним складом за кількістю вітамінів і мінералів. Цікаво, що листя буряка знахарі рекомендували прикладати до запалених очей, а при зубному болю треба було потримати в роті коріння буряка.
Прийнято закінчувати всі господарські та торговельні угоди.
Селяни 1 вересня починали ламати і м’яти льон, мочити коноплі.
Починалися посиденьки, коли жінки вечорами збиралися в будинках, де розмовляли і займалися якою-небудь роботою.
Довгий час зберігалася традиція в цей день садити хлопчиків на коней, коли їм виповнюється 4 роки -так привчають дитину до роботи і дорослому житті.
Сон з 31 серпня на 1 вересня віщий. Він несе вам благополуччя та радість. Якщо сновидіння, приснилося днем 1 вересня і до вечора не збудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Про те, що вам приснилося в цей період, розповідати нікому не можна. Якщо дитина розповіла вам свій сон, збережіть його від усіх в таємниці.
Прикмети:
- Південний вітер – до хорошого урожаю вівса.
- Місяць рогами вгору – на гарну погоду.
- Яка погода 1 вересня, така і осінь буде.
- Вранці туман – до сніжної зими.
- Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.
Що не можна робити:
- Категорично забороняється обговорювати чужі проблеми, та й своїми ділитися теж не варто. Вважається, що це може стати причиною серйозних фінансових проблем.
- Не можна відкладати вирішення важливих справ. Якщо планується запуск нового проекту, зміна роботи, поїздка – краще не переносити це на інший день. Втративши можливість, знайти її знову буде непросто.
- Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується чинити взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.
1 вересня: цей день в історії
1712 – Місіонер Франсуа Ксавьє Антреколь, перебуваючи в Китаї, відправив до Франції лист, що розкриває секрет виготовлення китайського фарфору. Так Європа отримала технологію виробництва порцеляни.
1827 – У Росії введена заборона приймати селян у вищі і середні навчальні заклади.
1858 – Перший трансатлантичний телеграфний кабель вийшов з ладу після менш ніж місячної експлуатації.
1887 – Еміль Берлінер отримує патент за винахід грамофонної пластинки.
1897 – В Бостоні відкрилося метро.
1951 – У Лондоні відкрився перший в Європі супермаркет.
1971 – Катар проголосив себе незалежною державою.
1985 – Американсько-французька експедиція на глибині близько 4000 м знайшла уламки затонулого після зіткнення з айсбергом в 1912 році лайнера “Титанік”.
2001 – на Україні вступив в силу новий Кримінальний кодекс, в якому вища міра покарання замінена довічним ув’язненням.
Іменинники 1 вересня
1996 – Зенден, американська актриса, співачка, танцівниця і модель.