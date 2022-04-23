Про це повідомляє CNN.
У Міноборони РФ стверджуюють що загинув лише Іван Вахрушев (тіло якого знайшли ще 14 квітня, та до цього моменту відмовлялися підтвердити). Ще 27 членів екіпажу нібито зникли безвісти, а решта 396 осіб “успішно евакуйовані” до окупованого Севастополя.
При цьому варто зауважити, що мати російського матроса-строковика після розмови з сином заявила, що загинули всі, хто був на палубі (близько 40 осіб). Водночас у Пентагоні не можуть оцінити втрати російського агресора.
- Також у мережі з’явилися ймовірно перші фотографії вже затонулого флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера “Москва”. Світлини, які зробили після влучання в нього українських ракет “Нептун”, оприлюднив журналіст-дослідник OSINTtechnical.
- Згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.