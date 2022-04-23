Попри попередні заяви пропагандистів про те, що серед екіпажу потопленого ЗСУ крейсера "Москва" "потерь нет" - у Кремлі все ж частково їх визнали. А саме - 1 загиблий і 27 зниклих безвісти.

Про це повідомляє CNN.

У Міноборони РФ стверджуюють що загинув лише Іван Вахрушев (тіло якого знайшли ще 14 квітня, та до цього моменту відмовлялися підтвердити). Ще 27 членів екіпажу нібито зникли безвісти, а решта 396 осіб “успішно евакуйовані” до окупованого Севастополя.

При цьому варто зауважити, що мати російського матроса-строковика після розмови з сином заявила, що загинули всі, хто був на палубі (близько 40 осіб). Водночас у Пентагоні не можуть оцінити втрати російського агресора.