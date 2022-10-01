1 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день вегетаріанства: вегетаріанство – це спосіб харчування, при якому людина не вживає м’ясо, птицю, рибу, морепродукти, а також яйця, молоко. Прибічники вегетаріанства обґрунтовують свій вибір різними причинами: етичними, релігійними, екологічними, економічними, естетичними, а також наміром покращити стан здоров’я.
Міжнародний день людей похилого віку: свято було затверджене Генеральною асамблеєю ООН 1990 року. Спочатку день святкували лише в Європі, пізніше він став популярним також в США. А від 1991 року в Україні.
Міжнародний день музики: запровадив це свято лорд Ієгуді Менухін – відомий американський диригент та скрипаль. Вперше подію організували 1975 року за ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.
Міжнародний день кави: свято поціновувачів кави у всьому світі. Щорічно відзначається з 1 жовтня 2015 року за погодженням з Міжнародною організацією з кави. У цей день багато компаній пропонують чашку кави безплатно або зі знижкою.
День геронтолога: геронтологія – наука, яка вивчає внутрішні процеси старіння людини, а також різні способи боротьби з ним. Науковці досліджують різноманітні захворювання, які можуть впливати на вікові зміни, шукають способи їх лікування.
День CD-плеєра: саме цього дня 1982 року компанії Sony, Philips та Polygram здійснили справжню революцію в індустрії музики та випустили перший у світі CD-програвач.
Всесвітній день какао та шоколаду: свято започаткували 2010 року за ініціативи Французької академії шоколаду в Мілані. Вперше плоди шоколадного дерева почали вживати в Південній Америці. Сталося це близько 3 з половиною тисячоліть тому.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Україна – День ветерана
- Тувалу – День незалежності
- Палау – День незалежності
- Кіпр – День Незалежності
- Нігерія – День Незалежності
- Камерун – День Об’єднання
- Південна Корея – День збройних сил
- Азербайджан – День працівників прокуратури
- КНР, Гонконг, Макао – День утворення Китайської Народної Республіки
Цього дня у світі:
- 331 до н. е. — у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III
- 1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі.
- 1661 — в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса
- 1727 — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.
- 1871 — у Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.
- 1919 — скінчилася польсько-українська війна (1918—1919)
- 1926 — Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка)
- 1928 — у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.
- 1929 — численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), початок масового винищення української інтелігенції.
- 1930 — у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, закладений 1365 року.
- 1931 — став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.
- 1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини
- 1941 — підписано тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов’язувалися надати СРСР матеріальну допомогу.
- 1948 — почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км.
- 1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.
- 1959 — у Києві створено Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном.
- 1960 — на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 “Запорожець”.
- 1967 — радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.
Яке сьогодні церковне свято:
1 жовтня віряни вшановують пам’ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Преподобний Євменій від юності вирізнявся чесним життям. Він прагнув служити Єдиному Богу і тому уникав мирських спокус. Піклуючись про порятунок душі, все своє майно він роздав убогим. З благословення божого преподобний Євменій був обраний і висвячений на єпископа Гортинської Церкви на острові Крит.
Прикмети:
- Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.
- Якою буде погода сьогодні, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.
- Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.
- Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
- Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
- Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.
Традиції:
- У цей день заведено заварювати шипшину, робити з неї чаї або цілющі відвари. Також з шипшини можна робити варення на зиму, щоб уберегтися від застуд.
- Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.
- Переживати і страждати також не рекомендується, краще налаштуватися позитивно і попросити у святих те, що ви хочете. Але не просіть більше покладеного – покарають за жадібність.
- Не можна вбивати павуків та прибирати павутину.
Іменини цього дня відзначають:
Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.
- За даними синоптиків у суботу, 1 жовтня, у західних, північних, а також у Вінницькій області пройдуть дощі.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 30 вересня.