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1 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день вегетаріанства, Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Міжнародний день кави, День CD-плеєра та Всесвітній день какао та шоколаду. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять преподобного Євменія.

Субота, 1 жовтня 2022, 07:48
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Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день вегетаріанства: вегетаріанство – це спосіб харчування, при якому людина не вживає м’ясо, птицю, рибу, морепродукти, а також яйця, молоко. Прибічники вегетаріанства обґрунтовують свій вибір різними причинами: етичними, релігійними, екологічними, економічними, естетичними, а також наміром покращити стан здоров’я.

Міжнародний день людей похилого віку: свято було затверджене Генеральною асамблеєю ООН 1990 року. Спочатку день святкували лише в Європі, пізніше він став популярним також в США. А від 1991 року в Україні.

Міжнародний день музики: запровадив це свято лорд Ієгуді Менухін – відомий американський диригент та скрипаль. Вперше подію організували 1975 року за ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.

Міжнародний день кави: свято поціновувачів кави у всьому світі. Щорічно відзначається з 1 жовтня 2015 року за погодженням з Міжнародною організацією з кави. У цей день багато компаній пропонують чашку кави безплатно або зі знижкою.

День геронтолога: геронтологія – наука, яка вивчає внутрішні процеси старіння людини, а також різні способи боротьби з ним. Науковці досліджують різноманітні захворювання, які можуть впливати на вікові зміни, шукають способи їх лікування.

День CD-плеєра: саме цього дня 1982 року компанії Sony, Philips та Polygram здійснили справжню революцію в індустрії музики та випустили перший у світі CD-програвач.

Всесвітній день какао та шоколаду: свято започаткували 2010 року за ініціативи Французької академії шоколаду в Мілані. Вперше плоди шоколадного дерева почали вживати в Південній Америці. Сталося це близько 3 з половиною тисячоліть тому.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Україна – День ветерана
  • Тувалу – День незалежності
  • Палау – День незалежності
  • Кіпр – День Незалежності
  • Нігерія – День Незалежності
  • Камерун – День Об’єднання
  • Південна Корея – День збройних сил
  • Азербайджан – День працівників прокуратури
  • КНР, Гонконг, Макао – День утворення Китайської Народної Республіки

Цього дня у світі:

  • 331 до н. е. — у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III
  • 1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі.
  • 1661 — в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса
  • 1727 — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.
  • 1871 — у Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.
  • 1919 — скінчилася польсько-українська війна (1918—1919)
  • 1926 — Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка)
  • 1928 — у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.
  • 1929 — численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), початок масового винищення української інтелігенції.
  • 1930 — у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, закладений 1365 року.
  • 1931 — став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.
  • 1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини
  • 1941 — підписано тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов’язувалися надати СРСР матеріальну допомогу.
  • 1948 — почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км.
  • 1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.
  • 1959 — у Києві створено Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном.
  • 1960 — на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 “Запорожець”.
  • 1967 — радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.

Яке сьогодні церковне свято:

1 жовтня віряни вшановують пам’ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Преподобний Євменій від юності вирізнявся чесним життям. Він прагнув служити Єдиному Богу і тому уникав мирських спокус. Піклуючись про порятунок душі, все своє майно він роздав убогим. З благословення божого преподобний Євменій був обраний і висвячений на єпископа Гортинської Церкви на острові Крит.

Прикмети:

  • Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.
  • Якою буде погода сьогодні, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.
  • Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.
  • Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
  • Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
  • Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

Традиції:

  • У цей день заведено заварювати шипшину, робити з неї чаї або цілющі відвари. Також з шипшини можна робити варення на зиму, щоб уберегтися від застуд.
  • Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.
  • Переживати і страждати також не рекомендується, краще налаштуватися позитивно і попросити у святих те, що ви хочете. Але не просіть більше покладеного – покарають за жадібність.
  • Не можна вбивати павуків та прибирати павутину.

Іменини цього дня відзначають:

Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.

Теги: 1 жовтня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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