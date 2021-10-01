Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначається День ветерана, а у світі - Міжнародний день вегетаріанства.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначається:

Міжнародний день людей похилого віку

Міжнародний день музики

Міжнародний день кави

День геронтолога

День CD-плеєра

Всесвітній день какао та шоколаду

Всесвітній день усмішки

Цей день в історії:

331 до н. е. — у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III.

1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.

1661 — в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.

1727 — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.

1871 — у Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.

1919 — скінчилася польсько-українська війна (1918—1919)

1926 — Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка)

1928 — у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.

1929 — численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), початок масового винищення української інтелігенції.

1930 — у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, закладений 1365 року.

1931 — став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.

1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини

1941 — підписано тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов’язувалися надати СРСР матеріальну допомогу.

1948 — почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км.

1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.

1959 — у Києві створено Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном.

1960 — на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 “Запорожець”.

1967 — радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 1 жовтня вшановує пам’ять преподобного Євменія, преподобної Єфросинії Суздальської та преподобного Іларіона Оптинського.

Прикмети:

Якщо журавлі вже летять в теплі краї, то на свято Покрова буде холодно і настане справжня зима.

Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.

Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.

Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

Іменини сьогодні відзначають Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія.