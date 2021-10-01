Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначається:
- Міжнародний день людей похилого віку
- Міжнародний день музики
- Міжнародний день кави
- День геронтолога
- День CD-плеєра
- Всесвітній день какао та шоколаду
- Всесвітній день усмішки
Цей день в історії:
331 до н. е. — у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III.
1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.
1661 — в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.
1727 — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.
1871 — у Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.
1919 — скінчилася польсько-українська війна (1918—1919)
1926 — Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка)
1928 — у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.
1929 — численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), початок масового винищення української інтелігенції.
1930 — у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, закладений 1365 року.
1931 — став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.
1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини
1941 — підписано тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов’язувалися надати СРСР матеріальну допомогу.
1948 — почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км.
1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.
1959 — у Києві створено Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном.
1960 — на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 “Запорожець”.
1967 — радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 1 жовтня вшановує пам’ять преподобного Євменія, преподобної Єфросинії Суздальської та преподобного Іларіона Оптинського.
Прикмети:
- Якщо журавлі вже летять в теплі краї, то на свято Покрова буде холодно і настане справжня зима.
- Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
- Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
- Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.
Іменини сьогодні відзначають Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія.