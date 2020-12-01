Мета заходу — створення простору нового мислення серед освітянської спільноти на засадах глобальних викликів суспільства, сучасних принципів осмислення майбутнього і місцевих технологічних трендів.
Протягом двох днів форуму учасники події зможуть ознайомитися з провідними ідеями й тенденціями в світовій освітній сфері, а також дізнатися від наших закордонних спікерів, як COVID-19 вплинув на освіту в різних країнах.
На різноманітних івентах відвідувачі отримають відповіді на питання щодо впровадження сучасних технологій у навчання та розвитку м’яких навичок; “прокачають” власні скілзи з тренером від компанії Google та дізнаються про рецепти успішного життя та ефективної роботи від експертів. Міжнародний форум включатиме в себе: дискусійні панелі, тематичні круглі столи, нетворкінг, презентації від партнерів, онлайн-виставку компаній-партнерів.
Спікерами форуму стануть відомі експерти й діячі освіти з України та з-за кордону (Фінляндії, Данії, Литви, США, Ізраїлю, Естонії, Швейцарії, та ін).
Учасники The 5th International Forum “NewEdu-2020: Tech Future in Focus” — викладачі закладів освіти різних рівнів, батьки, тренери неформальної освіти з різних міст та областей нашої держави.
“NewEdu” — це унікальна можливість об’єднати зусилля для майбутнього розвитку. Якщо ви працюєте у системі освіти й хочете прокачати свої навички, поспілкуватися з колегами, освоїти новітні міжнародні практики й сучасні технології, долучитися до міжнародних проєктів — реєструйтесь вже зараз!
Детальніше про NewEdu та реєстрацію читайте на сайті newedu.it-kharkov.net.
Форум відбудеться 10–11 грудня 2020 року в онлайн-форматі.
За детальною інформацією звертайтесь:
Тетяна Левченко
+38 (050) 680-68-16, +38 (093) 827-19-74