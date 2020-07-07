Пригодницькі перегони, або їх ще називають мультигонками чи adventure race, це багатопрофільний командний вид спорту що включає в себе орієнтування на місцевості(в основному важко прохідні дикі території).

Основні дисципліни в пригодницьких гонках це трекінг з орієнтуванням з допомогою карт, їзда на велосипедах, сплави на байдарках, хоча гонки можуть включати в себе безліч інших дисциплін, зокрема скелелазіння, спуски в печери, катання на конях, катання на лижах та сплав на гірських річках.

Цей спорт не є таким масовим, як наприклад марафонський біг чи трейлранінг оскільки тільки найсильніші спортсмени можуть витримати випробування яке триває більше 24 годин без сну і відпочинку.

Зазвичай відстані які долають команди під час перегонів перевищують 100 км. Це спорт для людей які сильні не тільки тілом, але і духом.

IF-race це одні з найдовших (32 години) і найнасиченіших перегонів в Україні.

4 типи пересування на дистанції: біг, вело, байдарки, катамаран та 6 різних технічних етапів включно навіть з цілим мотузковим альпінпарком.

Організатори також пропонують коротші 10-годинні дистанції для людей, котрі хочуть познайомитись з цим видом спорту. Для них інструктори показуватимуть як правильно користуватись мотузками, як проходити технічні етапи а також надають все альп-спорядження.

Деталі щодо перегонів можна дізнатись на офіційному сайті race.if.ua чи на офіційній Фейсбук-сторінці.