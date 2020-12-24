Фонд "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва звинуватив Офіс президента у маніпулюванні їхніми соціологічними даними. Зокрема, ініціативу президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" позитивно оцінили 10,5 % респондентів, а не 93 %, як заявили в ОПУ.

Про це заявив професор НаУКМА, науковий директор фонду “Демократичні ініціативи” Олексій Гарань на своїй сторінці у Facebook.

“23 грудня комунікаційники Офісу президента, посилаючись на наше з КМІСом опитування, зробили цілу “новину”: Президентська ініціатива “Велике будівництво” стала головною позитивною подією 2020 року”. Мовляв, “згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93 %)”, – йдеться в повідомленні.

Гарань зазначив, що насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3 % опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93 %.

“Нехитра математика дає: 11,3% х 93 % = 10,5 %. Але новина пішла гуляти по Інтернет-сайтах і соцмережах. Реальна думка громадян, як показує наше опитування, інша – позитивних подій немає. Навіть весняний карантин, який за задумом мав врятувати життя і дати владі можливість підготуватися до другої хвилі епідемії, за своїми наслідками і підсумками сприймається негативно”, – пояснив він.

За словами директора фонду “Демократичні ініціативи”, це тривожний знак, бо в такий спосіб відбувається і маніпулювання громадською думкою, і введення в оману самого Зеленського.

“Мовляв, все добре: захворюваність падає, а народна любов росте. Президент країни, яка веде війну з путінським режимом, не має права вірити у казки найближчого оточення”, – додав він.

Гарань також закликав людей, які відповідають за комунікацію та інформування президента, навчитися правильно користуватися даними соціології для прийняття важливих державних рішень.

“І наостанок, все таки, або чесно напишіть, що 93 % від 11 % усіх опитаних це всього лише 10,5 %, або хоча б зніміть цю новину. Попереду Різдво і Новий рік, а не 1 квітня”, – наголосив він.