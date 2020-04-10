Сьогодні, 10 квітня, в світі святкують День братів і сестер і Міжнародний день руху опору.

#Букви зібрали інформацію про те, чим цікавий цей день в історії.

День братів і сестер

10 квітня 1998 року в США вперше відсвяткували День братів і сестер. У цей день прийнято дзвонити своїм братам і сестрам, дарувати подарунки, зустрічатися з сім’єю, проводити дозвілля з родичами.

З того часу свято стало популярним у всьому світі завдяки черговому нагадуванню про важливість і цінність родинних зв’язків.

Міжнародний день руху опору

Цей день присвячують всім тим, хто протистояв фашистам під час Другої світової війни. Йдеться, в першу чергу, про тих, хто боровся проти фашистської Німеччини в тих країнах, які були окуповані військами Третього рейху.

Найбільш поширеним рух опору був в Італії, Польщі, Югославії, Болгарії, Франції, а також в країнах, які в той момент були членами Радянського союзу (СРСР).

Як правило, учасники руху опору проводили антифашистську агітацію і пропаганду, друкували підпільну літературу, організовували страйки, збирали розвіддані для армій антифашистської коаліції, вели партизанську війну.

День пам’яті Преподобного Іларіона

10 квітня православні християни згадують про Преподобного Іларіона, який служив Богу з ранньої юності і багато років провів на самоті, осягаючи благодать Христа. За життя він був ігуменом Пелікітского монастиря.

Іларіон також відомий тим, що в 754 році, коли воєначальник Лахондракон увірвався в храм Пелікітского монастиря і наказав його спалити, Іларіон раптово опинився серед ікон, намагаючись захистити їх від пожежі, але загинув.

Народні прикмети

У народі говорили, що, якщо в цей день, 10 квітня, піде дощ – варто чекати хорошого врожаю. Тривалий і глухий грім під час дощу – ознака наступний дощових днів.

Також прийнято було спостерігати за птахами. Якщо сороки сидять не верхівках дерев, значить скоро холоди закінчаться.

10 квітня – день в історії

1864 – у Львові почав роботу професійний український театр “Руська бесіда”.

1944 – звільнення Одеси від фашистської окупації під час Одеської операції.

1972 – підписання міжнародної Конвенції про заборону бактеріологічної зброї.

1979 – полетів в космос перший космонавт Болгарії – Георгій Іванов.

Хто зі знаменитостей народився 10 квітня

1838 – Френк Стівен Болдуін – американський винахідник арифмометра і калькулятора.

1847 – Джозеф Пулітцер – американський журналіст і видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії.

1863 – Поль-Луї-Туссен Еру – французький інженер-хімік, який винайшов способи електролізу алюмінію і електричної виплавки сталі.

1952 – Стівен Сігал – американський актор, сценарист, продюсер, режисер, майстер бойових мистецтв ( “В облозі”).

1979 – Софі Елліс-Бекстор – британська співачка і композиторка.

1980 – Чарлі Анна – англійська акторка (“Меч короля Артура”).

1981 – Майкл Пітт – американський актор (“Мрійники”).