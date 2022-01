Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Емма Вотсон у своєму акаунті в Instagram розмістила фото з протестів палестинських активістів, під час минулорічних сутичок, коли сили Сектора Гази ракетами обстріляли Ізраїль.

Фото актриса доповнила цитатою про значення солідарності вченої та феміністки Сари Ахмед.

Не підтримав позицію акторки чинний посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.

Fiction may work in Harry Potter but it does not work in reality. If it did, the magic used in the wizarding world could eliminate the evils of Hamas (which oppresses women & seeks the annihilation of Israel) and the PA (which supports terror). I would be in favor of that! pic.twitter.com/u1TrP3sqSS

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 3, 2022