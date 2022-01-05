Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Емма Вотсон у своєму акаунті в Instagram розмістила фото з протестів палестинських активістів, під час минулорічних сутичок, коли сили Сектора Гази ракетами обстріляли Ізраїль.

Фото актриса доповнила цитатою про значення солідарності вченої та феміністки Сари Ахмед.

“Солідарність має на увазі прихильність і роботу, а також визнання того, що навіть якщо ми не маємо однакових почуттів, однакових життів або однакових тіл, ми проживаємо її на загальній основі”, – написала Вотсон.

Допис зібрав понад 1,2 мільйона лайків та понад 119 тисяч коментарів, у тому числі від палестинських активістів. При цьому публікація викликала критику із боку ізраїльської влади.

Колишній міністр науки і експредставник Ізраїлю в ООН Дані Данон поділився постом Вотсон у своєму мікроблозі в Twitter, написавши: “10 балів від Ґрифіндору за антисемітизм”.