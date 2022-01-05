Про це повідомляє британська газета The Guardian.
Емма Вотсон у своєму акаунті в Instagram розмістила фото з протестів палестинських активістів, під час минулорічних сутичок, коли сили Сектора Гази ракетами обстріляли Ізраїль.
“Солідарність має на увазі прихильність і роботу, а також визнання того, що навіть якщо ми не маємо однакових почуттів, однакових життів або однакових тіл, ми проживаємо її на загальній основі”, – написала Вотсон.Посмотреть эту публикацию в Instagram
10 points from Gryffindor for being an antisemite.@EmmaWatson pic.twitter.com/Qaqkx36JSg
— Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) January 3, 2022
Не підтримав позицію акторки чинний посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.
“Фікція може працювати в “Гаррі Поттері”, але насправді вона не працює. Якби це було так, магія, яка використовується у чарівному світі, могла б усунути зло ХАМАС (яка принижує жінок) та ПНА (Палестинська національна адміністрація, – Ред.) (яка підтримує терор)”, написав він.
Fiction may work in Harry Potter but it does not work in reality. If it did, the magic used in the wizarding world could eliminate the evils of Hamas (which oppresses women & seeks the annihilation of Israel) and the PA (which supports terror). I would be in favor of that! pic.twitter.com/u1TrP3sqSS
— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 3, 2022
Довідка. У 2014 році актриса, призначена послом доброї волі ООН, підтримала кампанію HeForShe, яка закликає чоловіків виступати за рівність жінок. У 2019 році Емма стала членом консультативного органу Великої сімки з прав жінок, а під час конференції СОР26 у Глазго минулого року надала кліматичним активістам доступ до свого облікового запису в Instagram.
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