Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Емма Вотсон у своєму акаунті в Instagram розмістила фото з протестів палестинських активістів,  під час минулорічних сутичок, коли сили Сектора Гази ракетами обстріляли Ізраїль.

Фото актриса доповнила цитатою про значення солідарності вченої та феміністки Сари Ахмед.
“Солідарність має на увазі прихильність і роботу, а також визнання того, що навіть якщо ми не маємо однакових почуттів, однакових життів або однакових тіл, ми проживаємо її на загальній основі”, – написала Вотсон.

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Публикация от Emma Watson (@emmawatson)

Допис зібрав понад 1,2 мільйона лайків та понад 119 тисяч коментарів, у тому числі від палестинських активістів. При цьому публікація викликала критику із боку ізраїльської влади.
Колишній міністр науки і експредставник Ізраїлю в ООН Дані Данон поділився постом Вотсон у своєму мікроблозі в Twitter, написавши: “10 балів від Ґрифіндору за антисемітизм”.

Не підтримав позицію акторки чинний посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.

“Фікція може працювати в “Гаррі Поттері”, але насправді вона не працює. Якби це було так, магія, яка використовується у чарівному світі, могла б усунути зло ХАМАС (яка принижує жінок) та ПНА (Палестинська національна адміністрація, – Ред.) (яка підтримує терор)”, написав він.

 

Довідка. У 2014 році актриса, призначена послом доброї волі ООН, підтримала кампанію HeForShe, яка закликає чоловіків виступати за рівність жінок. У 2019 році Емма стала членом консультативного органу Великої сімки з прав жінок, а під час конференції СОР26 у Глазго минулого року надала кліматичним активістам доступ до свого облікового запису в Instagram.