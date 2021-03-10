Подія відбудеться онлайн в межах циклу зустрічей “Кіносереда”.

Трансляцію українською шукайте на нашій facebook-сторінці.

Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі.

Разом з Юлією поговоримо про таке:

які існують кінофестивалі, в чому їхні особливості та як потрапити в програму;

як побудувати успішну фестивальну стратегію для фільму, і чому це важливо;

як отримати максимум користі від участі у фестивалі на різних етапах виробництва фільму — від проєкту до готової стрічки;

як змінилася фестивальна індустрія під впливом пандемії COVID-19.

Модератор — режисер та продюсер Максим Наконечний.

Участь у події безкоштовна. Під час майстер-класу ви матимете можливість поставити Юлії питання особисто — в режимі вебінару. Для цього потрібно попередньо зареєструватися: https://kinosereda.com.ua/view.php?id=4.

Про спікерку:

Юлія Сінькевич — українська кінодіячка, експродюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, членкиня наглядової ради та співзасновниця Української кіноакадемії; членкиня Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України (з 2018), Українського оскарівського комітету (з 2019). Лауреатка Премії Women In Arts (2020). Юлія є сопродюсеркою документального фільму “Рідні” (2016) та продюсеркою повнометражного ігрового фільму “Леся Українка. Узлісся”, прем’єра якого запланована на 2022 рік.

Бліц-інтерв’ю з Юлією Сінькевич:

“Кіносереда” – це освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Сучасне українське кіно “СУК”. Проєкт спрямований на знайомство глядачів й глядачок з усіх куточків України та із-за кордону з сучасним українським кіно та його творцями через майстер-класи, кінопокази, публічні розмови. “Кіносереда” сприяє розвитку й підтримує українських молодих митців, що занурюються у кіноіндустрію.

Сайт проєкту: https://kinosereda.com.ua/

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