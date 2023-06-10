Джерело: #Букви
Всесвітній день морозива: саме цього дня 1786 року у США розпочалися масові продажі цього літнього десерту.
Міжнародний день модерну: свято було створене 2013 року. Ініціатором виступив угорський журнал Szecessziós Magazin у співпраці з Музеєм прикладного мистецтва (Будапешт). Дату обрали невипадково. Саме цього дня пішли з життя знамениті архітектори-модерністи: Еден Лехнер (спроєктував той самий Музей у Будапешті) та Антоніо Гауді.
Всесвітній день ляльок: відзначається щорічно у другу суботу червня. Ініціаторкою створення свята стала Мілдред Сілі — американська бізнесвумен, авторка численних робіт на тему колекціонування та виготовлення ляльок, колекціонерка.
День кулькової ручки: дата відзначення має дещо скандальну історію. Першу кулькову ручку у 1888 році запатентував американець Джон Лауд. Однак, його винахід не мав популярності через погані чорнила. Далі за справу взялися угорські брати Біро, які на початку 40-х років запатентували свою кулькову ручку в Аргентині та у Великій Британії. Інший американець Мілтон Рейнольдс розібрався у конструкції кулькової ручки братів та запатентував на себе у США саме 10 червня 1943 року. Брати Біро намагалися судитися з Рейнольдсом, але даремно.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Велика Британія – Національне свято Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії -День народження Королеви
- Португалія – День Португалії, Камоенса та португальських громад
- Японія – День годинників
- Італія – День ВМС
- Йорданія – День армії
- Молдова – День прикордонника
- Республіка Конго – День примирення
- США – День чаю з льодом
Цього дня у світі:
- 978 — Князь Володимир сів на київський престол.
- 1358 — Битва при Мелло: селянські війська Жакерії розгромлені армією французької знаті.
- 1619 — Тридцятилітня війна: битва при Саблаті, переломний момент у Богемському повстанні.
- 1793 — У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк.
- 1865 — У Мюнхені відбулася прем’єра опери Ріхарда Ваґнера “Тристан та Ізольда”.
- 1907 — Французькі інженери брати Люм’єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.
- 1909 — Пасажирський корабель “Славонія”, що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.
- 1917 — У Києві розпочав роботу I Всеукраїнський селянський з’їзд.
- 1918 — Проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем).
- 1921 — Заснований музей-садиба Льва Толстого “Ясна Поляна”.
- 1934 — При НКВС УСРР створено Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (українське відділення ГУЛАГу).
- 1936 — У СРСР створена кіностудія “Союзмультфільм”
- 1940 — У Москві підписана російсько-німецька конвенція про порядок врегулювання прикордонних суперечок і конфліктів.
- 1943 — Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.
- 1944 — Радянські війська почали Виборзько-Петрозаводську наступальну операцію проти фінських військ.
- 1945 — У Франкфурті маршал Жуков вручив радянський орден “Перемога” Ейзенхауеру і Монтгомері.
- 1950 — Західні країни відкинули пропозицію Радянського Союзу провести в Німеччині референдум з приводу ідеї об’єднання країни.
- 1964 — У Москві відкритий пам’ятник Тарасові Шевченку.
- 1967 — СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем (були відновлені лише в 1991).
- 1969 — Відбувся військовий конфлікт між СРСР і Китаєм у районі Тасти (Казахська РСР).
- 1984 — Американці провели перше успішне випробування протиракетної системи в космосі.
- 1999 — У результаті несподіваного марш-кидка російські війська зайняли військовий аеропорт Приштини (Автономний край Косово і Метохія,Союзна Республіка Югославія) на кілька годин раніше прибуття туди військ НАТО.
- 2003 — Дует “Modern Talking” знову розпався.
Яке сьогодні церковне свято:
10 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Коли імператором був Лев Вірменин, Микита активно боровся із єрессю, переконував людей прийняти християнство та всіляко підтримував вірян. За це його схопили і піддали страшним тортурам, а пізніше відправили у заслання.
Прикмети:
- Погожа погода означає – буде великий урожай
- Птахи низько літають — чекайте на дощ
- З’явилося багато ящірок — до дощу
- У мурашнику багато мурах — буде вітер
- Якщо погода безвітряна, буде хороший урожай
- На траві роса — хліби будуть добре колоситися
Традиції:
- Незаміжнім дівчатам заборонено опівдні виходити на вулицю – інакше не вийдуть заміж.
- 10 червня чоловікам заборонялося працювати в полі, щоб не втратити свою силу.
- Щоб захистити свій будинок від нечистої сили, над входом вішали гілки полину.
Іменини сьогодні святкують:
Денис, Гнат, Захар, Дмитро, Микола, Микита, Павло, Макар.
- За даними синоптиків у суботу, 10 червня, у низці українських областей випадуть дощі.
- Також #Букви повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини на 9 червня.