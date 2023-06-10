10 червня відзначають Всесвітній день морозива, Міжнародний день модерну, Всесвітній день ляльок та День кулькової ручки. Християни сьогодні згадують преподобного Микиту Сповідника.

Джерело: #Букви

Всесвітній день морозива: саме цього дня 1786 року у США розпочалися масові продажі цього літнього десерту.

Міжнародний день модерну: свято було створене 2013 року. Ініціатором виступив угорський журнал Szecessziós Magazin у співпраці з Музеєм прикладного мистецтва (Будапешт). Дату обрали невипадково. Саме цього дня пішли з життя знамениті архітектори-модерністи: Еден Лехнер (спроєктував той самий Музей у Будапешті) та Антоніо Гауді.

Всесвітній день ляльок: відзначається щорічно у другу суботу червня. Ініціаторкою створення свята стала Мілдред Сілі — американська бізнесвумен, авторка численних робіт на тему колекціонування та виготовлення ляльок, колекціонерка.

День кулькової ручки: дата відзначення має дещо скандальну історію. Першу кулькову ручку у 1888 році запатентував американець Джон Лауд. Однак, його винахід не мав популярності через погані чорнила. Далі за справу взялися угорські брати Біро, які на початку 40-х років запатентували свою кулькову ручку в Аргентині та у Великій Британії. Інший американець Мілтон Рейнольдс розібрався у конструкції кулькової ручки братів та запатентував на себе у США саме 10 червня 1943 року. Брати Біро намагалися судитися з Рейнольдсом, але даремно.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Велика Британія – Національне свято Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії -День народження Королеви

Португалія – День Португалії, Камоенса та португальських громад

Японія – День годинників

Італія – День ВМС

Йорданія – День армії

Молдова – День прикордонника

Республіка Конго – День примирення

США – День чаю з льодом

Цього дня у світі:

978 — Князь Володимир сів на київський престол.

1358 — Битва при Мелло: селянські війська Жакерії розгромлені армією французької знаті.

1619 — Тридцятилітня війна: битва при Саблаті, переломний момент у Богемському повстанні.

1793 — У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк.

1865 — У Мюнхені відбулася прем’єра опери Ріхарда Ваґнера “Тристан та Ізольда”.

1907 — Французькі інженери брати Люм’єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.

1909 — Пасажирський корабель “Славонія”, що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.

1917 — У Києві розпочав роботу I Всеукраїнський селянський з’їзд.

1918 — Проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем).

1921 — Заснований музей-садиба Льва Толстого “Ясна Поляна”.

1934 — При НКВС УСРР створено Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (українське відділення ГУЛАГу).

1936 — У СРСР створена кіностудія “Союзмультфільм”

1940 — У Москві підписана російсько-німецька конвенція про порядок врегулювання прикордонних суперечок і конфліктів.

1943 — Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.

1944 — Радянські війська почали Виборзько-Петрозаводську наступальну операцію проти фінських військ.

1945 — У Франкфурті маршал Жуков вручив радянський орден “Перемога” Ейзенхауеру і Монтгомері.

1950 — Західні країни відкинули пропозицію Радянського Союзу провести в Німеччині референдум з приводу ідеї об’єднання країни.

1964 — У Москві відкритий пам’ятник Тарасові Шевченку.

1967 — СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем (були відновлені лише в 1991).

1969 — Відбувся військовий конфлікт між СРСР і Китаєм у районі Тасти (Казахська РСР).

1984 — Американці провели перше успішне випробування протиракетної системи в космосі.

1999 — У результаті несподіваного марш-кидка російські війська зайняли військовий аеропорт Приштини (Автономний край Косово і Метохія,Союзна Республіка Югославія) на кілька годин раніше прибуття туди військ НАТО.

2003 — Дует “Modern Talking” знову розпався.

Яке сьогодні церковне свято:

10 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Коли імператором був Лев Вірменин, Микита активно боровся із єрессю, переконував людей прийняти християнство та всіляко підтримував вірян. За це його схопили і піддали страшним тортурам, а пізніше відправили у заслання.

Прикмети:

Погожа погода означає – буде великий урожай

Птахи низько літають — чекайте на дощ

З’явилося багато ящірок — до дощу

У мурашнику багато мурах — буде вітер

Якщо погода безвітряна, буде хороший урожай

На траві роса — хліби будуть добре колоситися

Традиції:

Незаміжнім дівчатам заборонено опівдні виходити на вулицю – інакше не вийдуть заміж.

10 червня чоловікам заборонялося працювати в полі, щоб не втратити свою силу.

Щоб захистити свій будинок від нечистої сили, над входом вішали гілки полину.

Іменини сьогодні святкують:

Денис, Гнат, Захар, Дмитро, Микола, Микита, Павло, Макар.