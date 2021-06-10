Сьогодні, 10 червня, у світі відзначають Всесвітній день морозива, Міжнародний день Модерну та День кулькової ручки.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

978 — Князь Володимир сів на київський престол.

1793 — У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк.

1907 — Французькі інженери брати Люм’єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.

1909 — Пасажирський корабель “Славонія”, що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.

1917 — У Києві розпочав роботу I Всеукраїнський селянський з’їзд.

1918 — Проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем).

1921 — Заснований музей-садиба Льва Толстого “Ясна Поляна”.

1934 — При НКВС УСРР створено Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (українське відділення ГУЛАГу).

1936 — У СРСР створена кіностудія “Союзмультфільм”

1940 — У Москві підписана російсько-німецька конвенція про порядок врегулювання прикордонних суперечок і конфліктів.

1943 — Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.

1944 — Радянські війська почали Виборзько-Петрозаводську наступальну операцію проти фінських військ.

1945 — У Франкфурті маршал Жуков вручив радянський орден “Перемога” Ейзенхауеру і Монтгомері.

1950 — Західні країни відкинули пропозицію Радянського Союзу провести в Німеччині референдум з приводу ідеї об’єднання країни.

1964 — У Москві відкритий пам’ятник Тарасові Шевченку.

1967 — СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем (були відновлені лише в 1991).

1969 — Відбувся військовий конфлікт між СРСР і Китаєм у районі Тасти (Казахська РСР).

1984 — Американці провели перше успішне випробування протиракетної системи в космосі.

1999 — У результаті несподіваного марш-кидка російські війська зайняли військовий аеропорт Приштини (Автономний край Косово і Метохія, Союзна Республіка

Югославія) на кілька годин раніше прибуття туди військ НАТО.

2003 — Дует Modern Talking знову розпався.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні у християн велике свято – Вознесіння Господнє. Цього дня Ісус Христос вознісся на небеса після зустрічі зі своїми учнями через 40 днів після Великодня. Він благословив їх мандрувати світом та проповідувати Євангеліє.

Прикмети погоди:

Якщо на Вознесіння хороша погода,то вона протримається до дня Святого Михайла.

Роса в цей день вважалась цілющою.

Якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то буде шість тижнів йти.

На Вознесіння хороша погода — до урожаю.

Як пройде Вознесіння, вже можна не боятися мінливої весняної погоди. Жодних похолодань вже точно не буде.

Іменини святкують: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар, Павло.