12 жовтня 1810 року в Мюнхені провели перший фестиваль пива, який згодом назвали Октоберфест.

#Букви зібрали найцікавіші факти про популярний фестиваль.

На честь одруження кронпринца Людвіга Баварського і принцеси Саксонської Терези влаштували свято для всіх жителів Мюнхена. Пиво лилося рікою. Наступного року свято повторили. Так і з’явився Октоберфест.

Цікаві факти:

Весілля Людвіга і Терези відзначали цілий тиждень. Повне ім’я нареченої – Тереза ​​Шарлотта Луїза Фридерика Амалія Саксен-Гільдбурггаузенская. У наступному, 1811 року свято відзначали вже два дні. І з року в рік масштаби Октоберфесту росли. Октоберфест є найбільшим не тільки пивним, а й народним святом у світі. Октоберфест відвідує понад шість мільйонів людей. У 1985 році на фестивалі побувало більше семи мільйонів відвідувачів. На Октоберфесті крім пива і їжі можна повеселитися на каруселях – з близько 170. Вперше фестиваль скасували в 1813 році через наполеонівської окупації, потім – в 1873 році – через холеру, в 1923 році – через гіперінфляцію, а в 1914-1918 і 1939-1945 роках – через світових воєн. Спочатку на Октоберфест пиво завозили в дерев’яних бочках, тепер так вже ніхто не робить. Для безперебійного постачання найбільшого пивного намету на 10 тисяч відвідувачів проклали 250-метровий підземний трубопровід – по ньому качають охолоджене пиво. Октоберфест вважається міжнародним святом, але все ж його відвідує не більше 20% іноземців. Рекордна кількість пива гості Октоберфесту випили в 2014 році – 7,7 мільйона літрів. 1 млрд євро залишають відвідувачі Октоберфесту.

Свято обслуговують близько 13 тисяч чоловік – офіціанти, бармени, кухарі, охоронці і так далі. Кожен офіціант проходить за зміну близько 10 кілометрів.

Олівер Штрюмпфельд є рекордсменом за кількістю пронесених кухлів пива за раз: у 2017 році він підняв і проніс 29 повних кухлів загальною вагою понад 70 кілограмів.

Варто зазначити, що в цьому році через епідемію коронавірусу фестиваль скасували.