#Букви зібрали найцікавіші факти про популярний фестиваль.
На честь одруження кронпринца Людвіга Баварського і принцеси Саксонської Терези влаштували свято для всіх жителів Мюнхена. Пиво лилося рікою. Наступного року свято повторили. Так і з’явився Октоберфест.
Цікаві факти:
- Весілля Людвіга і Терези відзначали цілий тиждень. Повне ім’я нареченої – Тереза Шарлотта Луїза Фридерика Амалія Саксен-Гільдбурггаузенская.
- У наступному, 1811 року свято відзначали вже два дні. І з року в рік масштаби Октоберфесту росли.
- Октоберфест є найбільшим не тільки пивним, а й народним святом у світі.
- Октоберфест відвідує понад шість мільйонів людей. У 1985 році на фестивалі побувало більше семи мільйонів відвідувачів.
- На Октоберфесті крім пива і їжі можна повеселитися на каруселях – з близько 170.
- Вперше фестиваль скасували в 1813 році через наполеонівської окупації, потім – в 1873 році – через холеру, в 1923 році – через гіперінфляцію, а в 1914-1918 і 1939-1945 роках – через світових воєн.
- Спочатку на Октоберфест пиво завозили в дерев’яних бочках, тепер так вже ніхто не робить. Для безперебійного постачання найбільшого пивного намету на 10 тисяч відвідувачів проклали 250-метровий підземний трубопровід – по ньому качають охолоджене пиво.
- Октоберфест вважається міжнародним святом, але все ж його відвідує не більше 20% іноземців.
- Рекордна кількість пива гості Октоберфесту випили в 2014 році – 7,7 мільйона літрів.
- 1 млрд євро залишають відвідувачі Октоберфесту.
Свято обслуговують близько 13 тисяч чоловік – офіціанти, бармени, кухарі, охоронці і так далі. Кожен офіціант проходить за зміну близько 10 кілометрів.
Олівер Штрюмпфельд є рекордсменом за кількістю пронесених кухлів пива за раз: у 2017 році він підняв і проніс 29 повних кухлів загальною вагою понад 70 кілограмів.
Варто зазначити, що в цьому році через епідемію коронавірусу фестиваль скасували.