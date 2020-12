Цього року організатори отримали рекордну кількість заявок за всі 9 років існування Ukrainian IT Awards — 182 заявки зі 106 IT-компаній! До фіналу потрапили 33 заявки, а імена переможців ми дізнаємось вже 10 грудня о 19:30 у форматі реального часу! Запрошуємо вас до перегляду Ukrainian IT Awards 2020 — посилання на трансляцію ви знайдете в день події на офіційній Facebook-сторінці заходу.

Цього року ми розшукували кращих із кращих в 11 індивідуальних та командних номінаціях:

Software Engineering

Quality Assurance

Management

IT-education

Infrastructure&DevOps

Design

Product Management

Business Analysis

Software Architecture

Innovation Research of the Year

Impact of the Year

Зіркові ведучі з Teлебачення Торонто — Майкл Щур та Олександра Гонтар — з радістю оголосять імена переможців. А музичний супровід від Dj Daria Kolomiec надасть святу неповторного звучання.

Переможці отримають призи від партнерів конкурсу. Цього року це будуть сертифікати від Kyiv Mohyla Business School. Сертифікат діє протягом року, програми на вибір для переможців наступні:

Менеджмент: основні вміння управлінця Управління проєктами Економічне мислення. Нові парадигми Емоційна компетентність: складові продуктивної взаємодії Стратегічний маркетинг для ТОП-ів.

Також подарунки для учасників підготувала і команда Creative Quarter:

сертифікат на free space — Hot Desk plan (12 місяців) для переможців;

сертифікат на free space — Hot Desk plan (6 місяців) для фіналістів.

Ukrainian IT Awards у 2012 році заснувала компанія SoftServe — одна з найбільших сервісних ІТ-компаній України. У 2017 році співорганізатором конкурсу стала Асоціація “ІТ Ukraine”, яка у 2020 стала його основним організатором. Компанії SoftServe, EPAM, Ubisoft та Intellias виступають партнерами номінацій. Цьогоріч конкурс відбувається за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Незалежним консультантом з перевірки правильності підрахунку голосів виступає PwC в Україні.

Design&Development партнер конкурсу — компанія sense IT.

Банк-партнер Ukrainian IT Awards 2020 — UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Office-Partner конкурсу — Creative Quarter.

Локація-партнер — PMHUB.

HR-партнер — Work.ua.

Медіа-партнери: журнал «Бізнес», #Bykvu.com.

