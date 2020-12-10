Сьогодні, 10 грудня, за рішенням Організації Об’єднаних Націй (ООН) святкується Всесвітній день футболу. У цього виду спорту мільйони прихильників по всьому світу.

#Букви розповідають про найвизначніші голи сучасності.

Історія виникнення футболу

Достеменно невідомо, коли саме з’явилася ця гра.

Перша згадка про футбол як “про гру в м’яч ногами” історики знайшли в китайських джерелах, що датуються другим тисячоліттям до нашої ери. Називалася гра Цу Чю, що означає “штовхати ногою”. Гра в футбол дозволяла китайським воїнам підтримувати хорошу фізичну форму.

У футбол грали й у Давній Греції, і в Римі близько двох з половиною тисяч років тому. У Греції ця гра називалася “битва за м’яч”.

Та й взагалі у багатьох древніх народів світу було безліч схожих ігор на сучасний футбол.

Цікаві факти про футбол

Київська команда “Динамо” – найтитулованіший футбольний клуб за всю історію СРСР.

Львівська футбольна команда “Карпати” – єдиний в історії клуб, що не грав у вищий лізі, який здобув Кубок СРСР.

Ватикан — одна з восьми міжнародно признаних держав, чия збірна не є членом ФІФА.

В Україні футбол з’явився у 18 ст. Цю гру привезли англійці до Одеси.

Офіційним першим матчем з футболу в Україні вважають гру у Львові між львів’янами та командою із Кракова. Це відбулося 14 липня 1894 року. Перемогла команда Львова.

Найвідоміші голи в історії футболу

Бразильській голкіпер Роджеріо Сені забив 131 гол, а його 100-й гол був забитий прямим ударом зі штрафного проти Корінтіанса. Сені відіграв 1 234 матчів.

Голкіпер Тулузи Алі Ахамада на останніх хвилинах матчу забив свій гол. Він виконав стрибок назад, але не ловив м’яч в руки, а перевів його головою у ворота.

Легендарний Марадона. Його визнали найкращим футболістом XX століття. Один із найвідоміших його голів – “рука бога”.

А цей м’яч визнаний кращим за всю історію Чемпіонатів світу, його називають “голом століття”:

Удар через себе, бісіклета, удар ножиць. Добірка.

Добірка найкращих голів десятиліття з 2010 по 2019 роки.