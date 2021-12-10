Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1901 – У Стокгольмі вручили перші Нобелівські премії;
1948 – Генасамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини;
1949 рік – Під час масштабної кампанії усунення кваліфікованих українських працівників з академічних установ у звинуваченні “за антирадянську діяльність” заарештували історика, археографа Ярослава Дашкевича;
1953 – Виходить 1-й номер журналу “Playboy”;
1960 рік – Почалося будівництво нафтопроводу “Дружба”;
1981 – Американський журнал The New England Journal of Medicine публікує статтю про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб, переважно серед гомосексуалів, пізніше воно отримає назву “синдром набутого імунодефіциту” (СНІД);
1999 – Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше належав США).
Сьогодні народилися:
1745 – Томас Холкрофт, англійський письменник
1815 – Ада Лавлейс, дочка Байрона, перша жінка-програміст
1820 – Олександр Бахметюк, народний майстер художньої кераміки
1821 – Микола Олексійович Некрасов, великий поет, публіцист, видавець
1841 – Джозеф Генрі Блекбер гросмейстер, найсильніший шахіст Англії кінця XIX століття
1875 – Данило Роздольський, український композитор, автор духовних композицій
1901 – Михайло Миколайович Румянцев, клоун “Карандаш”, народний артист СРСР
1965 – Таїсія Повалій, народна артистка України
1972 – Денис Матросов, актор театру та кіно
1981 – Паула Весала, фінська співачка. З кінця 2002 року співає у попрок-групі PMMP.
Релігійне свято
На 10 грудня припадає відразу два церковних свята – шанування святого Романа та ікони Богородиці.
У церкві 10 грудня вшановується один з найважливіших образів у православ’ї – ікона Пресвятої Богородиці, яка називається «Знамення». Зображена на ній Богоматір в процесі молитви. Також зображено немовля Ісус на грудях у Марії. Ікона відома як чудотворна. Про це стало відомо в XII столітті, коли війська під проводом князя Андрія Боголюбського вирушили на облогу Великого Новгорода.
Народні прикмети:
- Якщо удосвіта встати обличчям до північного вітру – всі біди й печалі з ним підуть.
- Дим із труби йде стовпом – буде морозна погода. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлига.
- Якщо побачите червону зорю 10 грудня – буде вітряна погода.
- Корови сопуть і пирхають – скоро буде холод.
- На скіпі багато нагару – мороз скоро буде.
- Ліс шумить – найближчим часом відлига буде.
- Горобці дружно цвірінькають – скоро потеплішає.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Олексій, Андрій, Борис, Всеволод, Володимир, Микола, Іван, Дмитро, Федір, Сергій, Роман, Яків.