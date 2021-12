Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1901 – У Стокгольмі вручили перші Нобелівські премії;

1948 – Генасамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини;

1949 рік – Під час масштабної кампанії усунення кваліфікованих українських працівників з академічних установ у звинуваченні “за антирадянську діяльність” заарештували історика, археографа Ярослава Дашкевича;

1953 – Виходить 1-й номер журналу “Playboy”;

1960 рік – Почалося будівництво нафтопроводу “Дружба”;

1981 – Американський журнал The New England Journal of Medicine публікує статтю про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб, переважно серед гомосексуалів, пізніше воно отримає назву “синдром набутого імунодефіциту” (СНІД);

1999 – Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше належав США).

Сьогодні народилися:

1745 – Томас Холкрофт, англійський письменник

1815 – Ада Лавлейс, дочка Байрона, перша жінка-програміст

1820 – Олександр Бахметюк, народний майстер художньої кераміки

1821 – Микола Олексійович Некрасов, великий поет, публіцист, видавець

1841 – Джозеф Генрі Блекбер гросмейстер, найсильніший шахіст Англії кінця XIX століття

1875 – Данило Роздольський, український композитор, автор духовних композицій

1901 – Михайло Миколайович Румянцев, клоун “Карандаш”, народний артист СРСР

1965 – Таїсія Повалій, народна артистка України

1972 – Денис Матросов, актор театру та кіно

1981 – Паула Весала, фінська співачка. З кінця 2002 року співає у попрок-групі PMMP.

Релігійне свято

На 10 грудня припадає відразу два церковних свята – шанування святого Романа та ікони Богородиці.

У церкві 10 грудня вшановується один з найважливіших образів у православ’ї – ікона Пресвятої Богородиці, яка називається «Знамення». Зображена на ній Богоматір в процесі молитви. Також зображено немовля Ісус на грудях у Марії. Ікона відома як чудотворна. Про це стало відомо в XII столітті, коли війська під проводом князя Андрія Боголюбського вирушили на облогу Великого Новгорода.

Народні прикмети:

Якщо удосвіта встати обличчям до північного вітру – всі біди й печалі з ним підуть.

Дим із труби йде стовпом – буде морозна погода. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлига.

Якщо побачите червону зорю 10 грудня – буде вітряна погода.

Корови сопуть і пирхають – скоро буде холод.

На скіпі багато нагару – мороз скоро буде.

Ліс шумить – найближчим часом відлига буде.

Горобці дружно цвірінькають – скоро потеплішає.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Олексій, Андрій, Борис, Всеволод, Володимир, Микола, Іван, Дмитро, Федір, Сергій, Роман, Яків.