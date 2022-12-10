Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день прав людини: після закінчення Другої світової війни і спробі усвідомлення всіх жахів зневаги прав і свобод людини, які вона оголила, міжнародне співтовариство постаралося об’єднатися в цих загальнолюдських поняттях і Генеральною Асамблеєю ООН 10-го грудня 1948-го року була прийнята Загальна декларація прав людини. Пізніше, в 1950-му році всім зацікавленим державам і організаціям було запропоновано відзначати цю дату як всесвітній День прав людини. Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/423 (V).
День Альфреда Нобеля: День Нобеля – це щорічне вручення Нобелівської премії, яке проходить 10 грудня в Стокгольмі. Нобелівські премії користуються міжнародним визнанням як найпочесніша громадянська відзнака. Кожен лауреат отримує золоту медаль із зображенням Нобеля і диплом.
Всесвітній день футболу: свято з’явилося з ініціативи ООН. Батьківщиною футболу традиційно вважають Англію. Його прообразом була гра саксонців, які після битви штурхали ногами голови переможених ворогів. Однак перші згадки про футбол знайдено в джерелах Стародавнього Китаю. Ще в другому тисячолітті до нашої ери китайські воїни для підтримки себе у формі грали у схожу гру, називаючи її “Цу чю”. В Англії ж футбол набув організованої форми – на початку 19-го століття. Там він також отримав свою назву.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- США – День штату Міссісіпі
- Таїланд – День Конституції
- Аргентина – День соціального працівника
- Намібія – Національний день жінок
Цього дня у світі:
- 1520 — Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу.
- 1637 — козацькі війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця.
- 1684 — Едмонд Галлей зачитав на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння.
- 1768 — у Великій Британії засновано Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії.
- 1817 — Міссісіпі став 20-м штатом США. Його назва у перекладі з мови індіанців означає “Велика річка”. Інші назви — “Штат магнолії” і “Штат гостинності”.
- 1901 — у Стокгольмі вручені перші Нобелівські премії.
- 1930 — у складі РРФСР створили національні округи: Ямальський (Ненецький) (центр — м. Обдорськ), Остяко-Вогульський (центр — смт Самарове), Евенкійський (центр — смт Туринська База), Корякський, Таймирський (Долгано-Ненецький) та Чукотський
- 1948 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (10 грудня відзначається як День прав людини).
- 1949 — в ході масштабної кампанії усунення кваліфікованих українських працівників з академічних установ у звинуваченні “за антирадянську діяльність” заарештовано історика, археографа Ярослава Дашкевича.
- 1953 — вийшов 1-й номер журналу “Плейбой”.
- 1960 — почалося будівництво нафтопроводу “Дружба”
- 1981 — американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб, в основному серед гомосексуалів. Пізніше недуг отримав назву “синдром набутого імунодефіциту” (СНІД).
- 1999 — Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).
Яке сьогодні церковне свято:
10 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Романа. Практично все своє життя він жив відлюдником в сирійській пустелі, харчуючись лише хлібом та водою. Вважалося, що його молитви можуть зцілити будь-яку хворобу. В народі святого Романа називають покровителем вагітних. Тому йому жінки моляться за безпліддя.
Прикмети:
- Дивилися, який сьогодні день: якщо зоря дуже яскрава, буде вітер
- 10 грудня дим з печі стелиться по землі – буде відлига
- Якщо дим йде вгору стовпом, скоро прийдуть морози
- Корови сопуть і фиркають – скоро буде похолодання
- Горобці дружно цвірінькають – очікуй тепла
Традиції:
- Якщо 10 грудня була відлига, то селяни намагалися не працювати. Так, не можна було в’язати, шити або щось лагодити, оскільки можна ненароком тепло зашити, і тоді це призведе до загибелі озимини.
- Цей день вважається сприятливим для мисливців і лісників. Доброю прикметою вважалося прогулятися в лісі 10 грудня – тоді людина всю зиму буде здоровою. А особливо велика удача чекає того, хто знайде в лісі скинуті роги лося.
- Не варто йти рибалити, бо риба залягає на дно і спіймати нічого не вдасться.
Іменини цього дня святкують:
Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.
- За даними синоптиків у суботу, 10 грудня, майже у всіх українських областях очікуються опади у вигляді дощу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 9 грудня.