10 грудня відзначаються Міжнародний день прав людини, День Альфреда Нобеля та Всесвітній день футболу. За церковним календарем сьогодні день пам’яті святого Романа.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день прав людини: після закінчення Другої світової війни і спробі усвідомлення всіх жахів зневаги прав і свобод людини, які вона оголила, міжнародне співтовариство постаралося об’єднатися в цих загальнолюдських поняттях і Генеральною Асамблеєю ООН 10-го грудня 1948-го року була прийнята Загальна декларація прав людини. Пізніше, в 1950-му році всім зацікавленим державам і організаціям було запропоновано відзначати цю дату як всесвітній День прав людини. Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/423 (V).

День Альфреда Нобеля: День Нобеля – це щорічне вручення Нобелівської премії, яке проходить 10 грудня в Стокгольмі. Нобелівські премії користуються міжнародним визнанням як найпочесніша громадянська відзнака. Кожен лауреат отримує золоту медаль із зображенням Нобеля і диплом.

Всесвітній день футболу: свято з’явилося з ініціативи ООН. Батьківщиною футболу традиційно вважають Англію. Його прообразом була гра саксонців, які після битви штурхали ногами голови переможених ворогів. Однак перші згадки про футбол знайдено в джерелах Стародавнього Китаю. Ще в другому тисячолітті до нашої ери китайські воїни для підтримки себе у формі грали у схожу гру, називаючи її “Цу чю”. В Англії ж футбол набув організованої форми – на початку 19-го століття. Там він також отримав свою назву.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

США – День штату Міссісіпі

Таїланд – День Конституції

Аргентина – День соціального працівника

Намібія – Національний день жінок

Цього дня у світі:

1520 — Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу.

1637 — козацькі війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця.

1684 — Едмонд Галлей зачитав на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння.

1768 — у Великій Британії засновано Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії.

1817 — Міссісіпі став 20-м штатом США. Його назва у перекладі з мови індіанців означає “Велика річка”. Інші назви — “Штат магнолії” і “Штат гостинності”.

1901 — у Стокгольмі вручені перші Нобелівські премії.

1930 — у складі РРФСР створили національні округи: Ямальський (Ненецький) (центр — м. Обдорськ), Остяко-Вогульський (центр — смт Самарове), Евенкійський (центр — смт Туринська База), Корякський, Таймирський (Долгано-Ненецький) та Чукотський

1948 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (10 грудня відзначається як День прав людини).

1949 — в ході масштабної кампанії усунення кваліфікованих українських працівників з академічних установ у звинуваченні “за антирадянську діяльність” заарештовано історика, археографа Ярослава Дашкевича.

1953 — вийшов 1-й номер журналу “Плейбой”.

1960 — почалося будівництво нафтопроводу “Дружба”

1981 — американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб, в основному серед гомосексуалів. Пізніше недуг отримав назву “синдром набутого імунодефіциту” (СНІД).

1999 — Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Яке сьогодні церковне свято:

10 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Романа. Практично все своє життя він жив відлюдником в сирійській пустелі, харчуючись лише хлібом та водою. Вважалося, що його молитви можуть зцілити будь-яку хворобу. В народі святого Романа називають покровителем вагітних. Тому йому жінки моляться за безпліддя.

Прикмети:

Дивилися, який сьогодні день: якщо зоря дуже яскрава, буде вітер

10 грудня дим з печі стелиться по землі – буде відлига

Якщо дим йде вгору стовпом, скоро прийдуть морози

Корови сопуть і фиркають – скоро буде похолодання

Горобці дружно цвірінькають – очікуй тепла

Традиції:

Якщо 10 грудня була відлига, то селяни намагалися не працювати. Так, не можна було в’язати, шити або щось лагодити, оскільки можна ненароком тепло зашити, і тоді це призведе до загибелі озимини.

Цей день вважається сприятливим для мисливців і лісників. Доброю прикметою вважалося прогулятися в лісі 10 грудня – тоді людина всю зиму буде здоровою. А особливо велика удача чекає того, хто знайде в лісі скинуті роги лося.

Не варто йти рибалити, бо риба залягає на дно і спіймати нічого не вдасться.

Іменини цього дня святкують:

Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.