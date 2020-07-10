#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
10 липня на Багамських островах відзначають День незалежності, в Мавританії – День армії, в Монголії – День державного прапора, в Японії – День натто.
Православні свята 10 липня
Православні віруючі сьогодні вшановують пам’ять преподобного Сампсона. Він був лікарем, цілителем і чудотворцем. Він народився в багатій римської сім’ї, але жив скромно – після смерті батьків роздав все своє майно, а рабів відпустив на волю. У нього було добре серце, тому лікував він в основному безкоштовно.
Одного разу він зцілив від тяжкої хвороби імператора. Правитель хотів щедро віддячити лікареві, але той попросив побудувати замість цього притулок для бідних і немічних, своєрідний прообраз сучасного хоспісу. Там він до кінця свого життя займався хворими.
У народі Сампсона називали Сіногноєм. У давнину на цей час припадав сезон заготівлі сіна, але іноді траплялося, що починалися затяжні дощі, і сіно починало чорніти і гнити. Якщо піде дощ, то негода протягом семи тижнів – до бабиного літа. Також спостерігали: якщо навіть стара кішка починає грати – до дощу; молодий кіт заграє з курми або вилазить високо на дерево – також перед негодою. Якщо кіт згорнувся в клубочок і лапками закрив мордочку – похолодає, а коли вмивається, довго полізивая лапку – до сухої і пригожої погоди.
Прикмети на Сампсона: що не можна робити
- Якщо в цей день погода ясна, то в найближчі сім тижнів теж буде сонячно.
- Якщо на Сампсона дощ, то йти йому до самого бабиного літа.
- Якщо кінський щавель “плаче” (на листках з’явилися липкі крапельки), то буде дощ.
- Веселка поперек річки – до ясної погоди.
- Бджоли стали злими – до посухи.
- Бабка ривками летить, сильно шурхотом крилами – до негоди.
Що не можна робити 10 липня:
- Обманювати людину, навіть якщо “на благо”. В крайньому випадку краще промовчати.
- Підбирати на вулиці монети.
- Подовгу дивитися у дзеркало.
- Прати речі червоного кольору.
10 липня: цей день в історії
1040 – згідно з легендою, в цей день леді Годива проїхала оголеною по місту Ковентрі верхи на коні, щоб змусити свого чоловіка, графа Леофріка, знизити непосильні для городян податки. Вдячні нащадки встановили в місті пам’ятник леді Годиві і відзначають цей день як свято.
1547 – у Франції пройшла остання офіційно дозволена королем дуель. Причиною подальшої заборони дуелей були часті смертельні випадки. Незважаючи на заборону, дуелі продовжувалися так же часто, як і раніше. Тому в 1566 році король Карл IX був вимушений видати указ, яким до страти засуджувався будь-який учасник дуелі.
1609 – німецькі католицькі князі створили Католицьку лігу для боротьби з Реформацією.
1796 – видатний німецький математик Карл Фрідріх Гаус відкрив, що будь-яке натуральне число може бути представлено як сума не більше ніж трьох трикутних чисел і зробив знамениту запис в своєму щоденнику: “Heureka! num = Δ + Δ + Δ.”
1847 – в США прибули 35 перших китайських емігрантів.
1873 – після бурхливої сварки в Брюсселі смертельно п’яний Поль Верлен вистрілив в Артюра Рембо, легко поранивши того в зап’ястя.
1950 – в Англії скасовано військові обмеження на торгівлю милом.
1956 – палата лордів британського парламенту наклала вето на закон про скасування смертної кари в Англії.
1964 – вийшов у світ альбом групи The Beatles “A Hard Day’s Night”, з якого почалася масова бітломанія.
1981 – у військово-морському флоті США офіцерам заборонили носіння бороди.
1995 – Папа римський Іоанн Павло II в спеціальному посланні жінкам визнав, що католицька церква протягом багатьох років дискримінувала їх.
2002 – Ватикан виступив із заявою, що сім жінок-священиків, зведених в сан в Австрії місяць тому, повинні визнати всю безглуздість цієї церемонії. Церемонію проводив не визнаний папським престолом аргентинський єпископ Ромул Браши.
Іменинники 10 липня
1509 – Жан Кальвін, швейцарський богослов, релігійний реформатор, засновник кальвінізму.
1775 – Петро Прокопович, видатний український бджоляр, основоположник раціонального бджільництва.
1871 – Марсель Пруст, французький письменник-новеліст, критик, філософ.
1895 – Карл Орф, німецький композитор, музичний педагог.
1938 Михайло Воронін, український дизайнер і підприємець, виробник класичного одягу.
1957 – Юрій Стоянов, російський і радянський актор, комік, учасник дуету “Городок” та ведучий однойменної телепрограми.
1982 – Влад Яма, популярний український танцівник.
Привітання з Днем янгола приймають Володимир, Георгій, Єгор, Іван, (Іоанн), Іоанна, Самсон, Серапіон, Юрій, Амелія, Антон, Філіп.