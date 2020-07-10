У п'ятницю, 10 липня, православні віруючі згадують про святого Сампсона, який був цілителем і чудотворцем. Говорили, що якщо в цей день піде дощ, то негода буде ще протягом семи тижнів - до бабиного літа.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

10 липня на Багамських островах відзначають День незалежності, в Мавританії – День армії, в Монголії – День державного прапора, в Японії – День натто.

Православні свята 10 липня

Православні віруючі сьогодні вшановують пам’ять преподобного Сампсона. Він був лікарем, цілителем і чудотворцем. Він народився в багатій римської сім’ї, але жив скромно – після смерті батьків роздав все своє майно, а рабів відпустив на волю. У нього було добре серце, тому лікував він в основному безкоштовно.

Одного разу він зцілив від тяжкої хвороби імператора. Правитель хотів щедро віддячити лікареві, але той попросив побудувати замість цього притулок для бідних і немічних, своєрідний прообраз сучасного хоспісу. Там він до кінця свого життя займався хворими.

У народі Сампсона називали Сіногноєм. У давнину на цей час припадав сезон заготівлі сіна, але іноді траплялося, що починалися затяжні дощі, і сіно починало чорніти і гнити. Якщо піде дощ, то негода протягом семи тижнів – до бабиного літа. Також спостерігали: якщо навіть стара кішка починає грати – до дощу; молодий кіт заграє з курми або вилазить високо на дерево – також перед негодою. Якщо кіт згорнувся в клубочок і лапками закрив мордочку – похолодає, а коли вмивається, довго полізивая лапку – до сухої і пригожої погоди.

Прикмети на Сампсона: що не можна робити

Якщо в цей день погода ясна, то в найближчі сім тижнів теж буде сонячно.

Якщо на Сампсона дощ, то йти йому до самого бабиного літа.

Якщо кінський щавель “плаче” (на листках з’явилися липкі крапельки), то буде дощ.

Веселка поперек річки – до ясної погоди.

Бджоли стали злими – до посухи.

Бабка ривками летить, сильно шурхотом крилами – до негоди.

Що не можна робити 10 липня:

Обманювати людину, навіть якщо “на благо”. В крайньому випадку краще промовчати.

Підбирати на вулиці монети.

Подовгу дивитися у дзеркало.

Прати речі червоного кольору.

10 липня: цей день в історії

1040 – згідно з легендою, в цей день леді Годива проїхала оголеною по місту Ковентрі верхи на коні, щоб змусити свого чоловіка, графа Леофріка, знизити непосильні для городян податки. Вдячні нащадки встановили в місті пам’ятник леді Годиві і відзначають цей день як свято.

1547 – у Франції пройшла остання офіційно дозволена королем дуель. Причиною подальшої заборони дуелей були часті смертельні випадки. Незважаючи на заборону, дуелі продовжувалися так же часто, як і раніше. Тому в 1566 році король Карл IX був вимушений видати указ, яким до страти засуджувався будь-який учасник дуелі.

1609 – німецькі католицькі князі створили Католицьку лігу для боротьби з Реформацією.

1796 – видатний німецький математик Карл Фрідріх Гаус відкрив, що будь-яке натуральне число може бути представлено як сума не більше ніж трьох трикутних чисел і зробив знамениту запис в своєму щоденнику: “Heureka! num = Δ + Δ + Δ.”

1847 – в США прибули 35 перших китайських емігрантів.

1873 – після бурхливої ​​сварки в Брюсселі смертельно п’яний Поль Верлен вистрілив в Артюра Рембо, легко поранивши того в зап’ястя.

1950 – в Англії скасовано військові обмеження на торгівлю милом.

1956 – палата лордів британського парламенту наклала вето на закон про скасування смертної кари в Англії.

1964 – вийшов у світ альбом групи The Beatles “A Hard Day’s Night”, з якого почалася масова бітломанія.

1981 – у військово-морському флоті США офіцерам заборонили носіння бороди.

1995 – Папа римський Іоанн Павло II в спеціальному посланні жінкам визнав, що католицька церква протягом багатьох років дискримінувала їх.

2002 – Ватикан виступив із заявою, що сім жінок-священиків, зведених в сан в Австрії місяць тому, повинні визнати всю безглуздість цієї церемонії. Церемонію проводив не визнаний папським престолом аргентинський єпископ Ромул Браши.

Іменинники 10 липня

1509 – Жан Кальвін, швейцарський богослов, релігійний реформатор, засновник кальвінізму.

1775 – Петро Прокопович, видатний український бджоляр, основоположник раціонального бджільництва.

1871 – Марсель Пруст, французький письменник-новеліст, критик, філософ.

1895 – Карл Орф, німецький композитор, музичний педагог.

1938 Михайло Воронін, український дизайнер і підприємець, виробник класичного одягу.

1957 – Юрій Стоянов, російський і радянський актор, комік, учасник дуету “Городок” та ведучий однойменної телепрограми.

1982 – Влад Яма, популярний український танцівник.

Привітання з Днем янгола приймають Володимир, Георгій, Єгор, Іван, (Іоанн), Іоанна, Самсон, Серапіон, Юрій, Амелія, Антон, Філіп.