У середу, 10 червня, в світі відзначають День модерну, а також День геральдики. Наші предки вірили, що по росі в цей день можна визначити - якою буде погода до кінця тижня.

#Букви зібрали цікаві факти про події 10 червня.

10 червня в Йорданії відзначають День арабської армії, в Молдові – День прикордонника, в Португалії – День Португалії, а в Японії – День годинника.

Всесвітній день модерну (World Art Nouveau Day)

Це свято відзначають щорічно 10 червня. Воно створене для пропаганди мистецтва високого стилю модерн в архітектурі, живописі, поезії, музиці і т.д., а також збереження його спадщини.

Ідея першого Міжнародного дня модерну в 2013 році прийшла з Угорщини, де його святкували в Музеї прикладного мистецтва з ініціативи журналу Szecessziós Magazin. З того часу щорічний День Модерну проходить за підтримки європейського руху Réseau Art Nouveau Network (Брюссель) і Art Nouveau European Route (Барселона). Датою його проведення обрано 10 червня, оскільки в цей день померли два видатних представника цього стилю: Антоніо Гауді і Еден Лехнер.

Також це свято називають День ар-нуво.

Координуванням заходів, присвячених Всесвітньому дню модерну, в Європі займаються Art Nouveau European Route в Барселоні і Reseau Art Nouveau Network в Брюсселі.

Міжнародний день геральдики

Це свято присвячене історичній дисципліні, яка займається вивченням гербів і всім, що з ними пов’язано. Вперше його відзначали в 2013 році.

Дата 10 червня була обрана для святкування дня геральдики тому, що в цей день в 1128 році король Англії Генріх I Боклерка посвятив свого майбутнього зятя Жоффруа V Платагенета в лицарі і подарував йому щит із зображенням шести золотих левів на лазурному фоні. Саме цей щит деякі фахівці в області геральдики вважають одним з перших в історії повноцінних гербів, хоча інші і піддають сумнівам цю теорію.

Православні свята 10 червня

У православній церкві в цей день вшановують пам’ять Святого Микити Халкідонського, який відомий як сповідник. Він відрізнявся милосердям і завжди намагався допомагати малозабезпеченим людям. За відданість Христовій вірі Микита-сповідник був заарештований, підданий численним мукам і відправлений на заслання, де помер в IX столітті. У народі ж його прозвали гусятником і стали молитися для того, щоб заручитися підтримкою в захисті від диких птахів, які часто крадуть гусей з двору.

Прикмети 10 червня: що не можна робити

10 червня зацвітає пізня чорна і біла малина, калина, проводиться повторний посів редису. Також в цей день можна висаджувати у відкритий грунт перець, помідори, баклажани, патисони, кабачки, дині, капусту, огірки. Здійснюють другий полив дерев. Також в цей період звертали увагу на природні явища і намагалися передбачити погоду на найближчі дні і місяці.

Роса, що утворилася після заходу сонця і зникла після його сходу, до погіршення погоди.

Веселка після дощу швидко зникає – до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.

Відро над нивою – до швидкої стиглості хлібів.

Якщо криничний журавель почав скрипіти, то погода скоро зміниться.

Роса на колосках зранку – на добру колосіння.

Якщо над лісом синіє повітря – буде тепло.

Тихий день Микити-гусятника віщує хороший врожай.

Якщо багато мурашок на мурашнику – погода буде хороша.

10 червня: цей день в історії

404 – вигнання з Константинополя Іоанна Златоуста.

1610 – перші голландські поселенці прибули на острів Манхеттен (Північна Америка).

1652 – Джон Халл (John Hull) відкрив перший монетний двір в Америці.

1793 – в Парижі створено перший в світі публічний зоопарк.

1809 – Папа Римський Пій VII відлучив Наполеона Бонапарта від церкви.

1846 – шотландець Роберт Вільям Томсон отримав в Лондоні патент на пневматичні шини.

1909 – вперше в світі використаний сигнал SOS.

1935 – засновано спільноту “Анонімні Алкоголіки”.

1943 – американський торговець Мілтон Рейнольдс запатентував в США кулькову ручку, винайдену угорцем Ласло Біро.

1990 – рейс 5390 British Airways: під час польоту на літаку BAC-111 вилетіло скло з боку капітана. Його витягло назовні. Другий пілот зміг здійснити благополучну посадку в Саутгемптоні. Незважаючи на 21 хвилину поза кабіною, капітан вижив.

1996 – корпорація “Інтел” випустила процесор Pentium II.

Іменинники 10 червня

1637 – Жак Маркетт, французький священик, місіонер, першовідкривач Великих Озер.

1729 – Олександр Бібіков, російський державний і військовий діяч, генерал-аншеф.

1844 – Карл Хагенбек, німецький підприємець, засновник зоопарку Хагенбек в Гамбурзі.

1865 – Фредерік Кук, американський дослідник, який заявляв, що він першим у світі досяг Північного полюса.

1895 – Хетті Макденіел, американська кіноактриса, що стала першою з темношкірих артистів володарок “Оскара”.

1921 – принц Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II.

1964 1964 – Венсан Перес, французький актор (фільми “Індокитай”, “Королева Марго” та ін.).

Привітання з днем янгола 10 червня приймають Євтихія, Єліконіда, Еллада, Гнат (Ігнатій), Микита.