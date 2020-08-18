У Білорусі триває загальнонаціональний страйк. Вже 10-й день в столиці та регіонах відбуваються акції протесту з вимогою відставки президента Олександра Лукашенка.

#Букви зібрали інформацію, що зараз відбувається в Білорусі.

Страйки

Білоруське радіо

Сьогодні, 18 серпня, працівники Білоруського радіо приєдналися до загальнонаціонального страйку.

Вони заявили, що не вийдуть на роботу до тих пір, поки не будуть проведені перевибори, поки не припиняться затримання мирних протестуючих, поки не будуть звільнені політв’язні, поки державні ЗМІ Білорусі не почнуть об’єктивно висвітлювати події в країні. На даний момент текст звернення підписали 23 особи.

Белтелерадіокомпанія

Працівники державної телерадіокомпанії оголосили, що страйк буде проходити щодня з 9 до 18 годин.

“Вчора керівництво вчинило підло з операторами: покликали їх на розмову, люди зламалися, поїхали працювати. При цій владі знімати чесні новини тут не будуть. Вчора мені дзвонили кореспонденти АТН, пропонували їхати знімати Окрестина, лікарні. Сьогодні вранці підійшли з вимерлим поглядом: їм не дозволили знімати. Тому ми будемо тут стояти до перемоги”, – зазначив режисер В’ячеслав.

Вимоги до керівництва визнати недійсними результати виборів, звільнити всіх політв’язнів і скасувати цензуру на ранок 18 серпня підписало близько 300 працівників Белтелерадіокомпанії.

Підприємство “Білоруськалій”

Гірники “Білоруськалій” розпочали страйк у понеділок, 17 серпня. Серед їхніх вимог – відставка Олександра Лукашенко і проведення нових президентських виборів в Білорусі.

На даний момент всі шахти “Білоруськалій” в Солігорську перестали видавати калійну руду.

За словами одного з учасників страйку, повне припинення роботи “Білоруськалія” тепер тільки питання часу. Він також додав, що гірники розглядають інші форми протесту. Одна з них – щоденні мітинги в центрі міста.

На страйк також вийшли цукрові заводи в Жабинці та Городії.

Читатели сообщают, что сахарные заводы в Жабинке и Городее вышли на забастовку. pic.twitter.com/YEnEzoTK4B — TUT.BY (@tutby) August 18, 2020

Також страйки тривають на Мінському тракторному заводі, на Мінській ТЕЦ-4, Мінськом автомобільному заводі, заводі ATLANT та інших підприємствах.

Відставки

Білоруський дипломат, глава департаменту Північної Америки і Західної Європи Андрій Бушіло подав у відставку. Він став другим дипломатом, який підтримав протести – до цього у відставку пішов посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня.

Бушіло пішов у відставку після того, як публічно підтримав протести в Білорусі – 16 серпня він запостив в Facebook фотографію з маршу свободи в Мінську.

Також свою громадянську позицію висловив і посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня. Він записав відеозвернення, в якому засудив дії ОМОНу по відношенню до мирних мітингувальників і підтримав протести.

Слідчий Слідчого комітету Білорусі також подав у відставку і закликав білорусів боротися до кінця.

У Instagram з’явилася фотографія його посвідчення і рапорт про звільнення.

“Співгромадяни боріться до переможного кінця, виженемо диктатора і злочинність разом з ним!”, – написав він.

Лукашенко нагородив силовиків медалями

Лукашенко після розгону мітингувальників видав указ про нагородження співробітників Міністерства внутрішніх справ.

У 25-сторінковому указі перераховані правоохоронці з різними функціями: від викладачів Академії МВС і слідчих до водіїв автозаків і ОМОНівців.

Зокрема, Лукашенко нагородив заступника командувача внутрішніх військ полковника Хазалбека Атабекова медаллю за бездоганну службу I ступеня. Зазначається, що внутрішні війська разом з ОМОНом брали участь в жорстокому розгоні демонстрантів 9-12 серпня.

Також серед нагороджених – троє водіїв автозаків і 9 співробітників слідчих ізоляторів по всій Білорусі. Але вони – працівники районних слідчих ізоляторів, наглядачів з Окрестина серед них немає.

Крім того, нагороджені 8 працівників загону спеціального призначення (ОМОН) з Мінська та інших міст Білорусі.

Тихановська у День народження чоловіка попросила білорусів не здаватись

Світлана Тихановська випустила нове звернення до білорусів у День народження свого чоловіка Сергія Тихановського.

Вона передала білорусам слова Сергія Тихановського і попросила їх продовжувати виходити на протести і не здаватися.

“Мій чоловік Сергій Тихановський просить, щоб я передала вам його слова: він і інші політв’язні сидять, але він просить, щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя”, – підкреслила Тихановська.

Предстоятель Білоруської Православної Церкви митрополит Павло відвідав в лікарні побитих демонстрантів

Митрополит Мінський і Заславський Павло, патріарший екзарх всієї Білорусі, відвідав лікарню швидкої медичної допомоги Мінська.

Зазначається, що частина пацієнтів лікарні – люди, які отримали травми під час акцій протесту, що пройшли на початку минулого тижня. Серед них як учасники мітингів, так і випадкові люди. У лікарні перебувають також люди, які надійшли зі слідами побиття і тяжких тілесних ушкоджень з ізолятора тимчасового утримання на вулиці Окрестина.

“Тримайтеся, поправляйтесь і не падайте духом!” – побажав постраждалим митрополит Павло.

Тихановська може повернутися в Білорусь найближчим часом

Головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська повідомила про те, що може повернутися в країну найближчим часом.

Довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова також зазначила, що спочатку вона не збиралася їхати з Мінська.

Реакція міжнародного співтовариства

Депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.

“Ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон грата в Європейському союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі до нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів”, – заявили депутати “Європейської народної партії” (EPP), “Прогресивного альянсу соціалістів і демократів” (S & D), партій “Зелені – Європейський вільний альянс” (Greens / EFA), “Відновлюючи Європу” (Renew Europe) і “Європейські консерватори і реформісти “(ECR).

Британія також не визнає результатів президентських виборів в Білорусі.

“Світ із жахом спостерігав за насильством, до якого вдалася білоруська влада для придушення мирних протестів, що відбулися після фальсифікованих президентських виборів. Великобританія не погоджується з результатами”, – йдеться в заяві.

МЗС України вперше в історії викликав свого посла в Білорусі до Києва

“Я ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів. Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська”, – сказав голова МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр нагадав, що минулої п’ятниці офіційний Мінськ передав затриманих “вагнеревців” в Росію, незважаючи на наявність всіх правових і моральних підстав передати їх Україні.

“Цей крок підірвав довіру між нашими країнами і завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам. Після цього Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну в недружніх кроках проти Білорусі. Якісно нові загрози, як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії і ОДКБ до врегулювання ситуації в Білорусі. Сукупність зазначених фактів і дій, а також розвиток подій в Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри до офіційних результатів виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах”, – пояснив Кулеба.

Він запевнив, що Україна буде жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому виклик посла на консультації жодним чином не вплине на здатність забезпечувати права і законні інтереси громадян України на території Білорусі.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.