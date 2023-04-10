10 квітня відзначається Міжнародний день братів і сестер, Всесвітній день гомеопатії, День народження англійської шпильки та День гольфіста. За церковним календарем вшановують пам’ять преподобного Іларіона Нового.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день братів і сестер. Засновницею свята стала Клаудія Еварт. Клаудія була наймолодшою дитиною в сім’ї, тому її старша сестра Лізетт проводила багато часу з нею: вчила плавати, куховарити, робити зачіски тощо. Брат Алан був скаутом, тому також часто залучав молодших сестер до походів, навчав виживанню в природних умовах.

Алан і Лізетт загинули від нещасних випадків в молодому віці, тому Клаудія на згадку про них вирішила започаткувати традицію дарувати турботу та любов своїм братам і сестрам в цей день року. Дату жінка обрала не випадково, адже саме 10 квітня народилася її старша сестра Лізетт. З роками свято стало популярним не лише в США, але й в інших країнах світу і набуло статус міжнародного.

Всесвітній день гомеопатії. Гомеопатичні препарати були розроблені лікарем з Німеччини Самюелем Ганеманом 1796 року. Гомеопатією називають альтернативну медицину, сутність якої полягає у лікуванні захворювань тими методами, які ці захворювання у людини викликають. В Нідерландах розташована Міжнародна медична гомеопатична ліга, яку було створено 1925 року. Наразі до неї належить близько 70 країн. Традиційна медицина прирівнює гомеопатію до плацебо.

День народження англійської шпильки. Саме цього дня 1849 року інженер Волтер Хант з США вигадав шпильку, в якої вістря прикривається спеціальною кришкою. Завдяки такій конструкції людина захищена від раптового уколу.

День гольфіста. Важливе спортивне свято. Грати в гольф — це за допомогою влучного удару заганяти м’ячик в спеціальну ямку (лунку). В гольфі є дистанція, яку потрібно пройти за мінімум ударів. Для гри обладнують поля з 18 або 9 лунками. А великі турніри можуть продовжуватися чотири дні. Гольф був вигаданий шотландськими пастухами в XIV столітті. А перші змагання провели аж в XV столітті.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

США – День пам’яті комодора Перрі

Азербайджан – День будівельника

Ліберія – День посту і молитви

Таджикистан – День внутрішніх військ

Аргентина – День дослідника та День науки і технологій

ПАР – День сім’ї

Цього дня у світі:

1525 — Прусський омаж: початок існування світського Герцогства Пруссія, васального до Польщі.

1633 — банани, раніше не бачені в Англії, починають продаватися в лондонському магазині.

1710 — Статут королеви Анни (акт парламенту Великої Британії) став першим в історії документом, що надавав державну охорону авторському праву.

1814 — німецький перекладач творів Данте і юрист Карл Вітте одержав ступінь доктора філософії у віці 13 років.

1815 — катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликало ефект вулканічної зими в північній півкулі та призвело до “року без літа”.

1833 — вперше розпочали виробництво сірників. Вони були токсичними — до складу головки входив білий фосфор.

1841 — в Канаді засноване місто Галіфакс

1849 — американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку.

1861 — заснований Массачусетський технологічний інститут.

1906 — вийшов у світ другий збірник розповідей американського письменника О. Генрі “Чотири мільйони”.

1912 — лайнер “Титанік” відправився у свій перший і останній рейс з порту Саутгемптон до Нью-Йорка.

1917 — на нараді робітників і промисловців Донбасу схвалене рішення ввести 8-годинний робочий день

1925 — уперше опублікований роман Скотта Фіцжеральда “Великий Гетсбі”

1938 — в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувся плебісцит, на якому 99,7 % проголосувало за аншлюс із Третім Рейхом.

1947 — створено товариство Мон-Пелерін — міжнародну неоліберальну організацію, що складається з економістів, філософів, істориків, інтелектуалів та керівників підприємств.

1954 — у Дніпропетровську створене Особливе конструкторське бюро (ОКБ-586), нині Конструкторське бюро “Південне”.

1967 — винищувач МіГ-23 здійснив свій дебютний політ — це був перший радянський літак зі змінною геометрією крила

1970 — Пол Маккартні заявив про вихід із групи “Бітлз”, що означало її розпад.

1972 — підписана Конвенція про заборону біологічної зброї.

1985 — на екрани Франції вийшов фільм Люка Бессона “Підземка” з Ізабель Аджані й Кристофером Ламбертом у головних ролях.

1990 — Том Вейтс виграв справу в чипсів, компанія Doritos Chips використовувала у своїй рекламі голос, схожий на специфічний голос співака.

1992 — в Запоріжжі відкритий перший фестиваль мистецтв “Козацькому роду нема переводу”.

1993 — дебютний й однойменний альбом гурту Suede дебютував на вершині британського чарта.

1998 — Страсноп’ятничною угодою між урядами Ірландії та Британії загалом припинилося насильство, пов’язане з конфліктом у Північній Ірландії.

2010 — авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський

2019 — вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87)

Яке сьогодні церковне свято:

День пам’яті преподобного Іларіона Нового. Він був ігуменом Пелікітським. З юних років вирішив присвятити себе служінню Богові, багато років жив затворником. Вважається, що Іларіон мав дар зцілення, а якось під час сильної засухи викликав довгоочікуваний дощ.

Дожив Іларіон до поважного віку, але в старості його вбив полководець Лаханодракон, який переслідував християн.

Прикмети:

Дощ – рік буде врожайним

Якщо почути глухий і тривалий грім — будуть затяжні дощі

Вранці іній і туман — добре вродять фрукти, овочі і злаки

Сороки сидять на верхівках дерев – до швидкого потепління

Низько літають і кричать чайки — літо буде посушливим

Традиції:

Цього дня можна було сміливо вирушати у подорожі. А ще рекомендували завершити всі справи, які були розпочаті раніше.

В народі 10 квітня називали Виверни голоблі. А все тому, що до цього часу погода вже теплішала, сніг танув, тому селяни прибирали сани і звільняли їх від голоблі (елемент кінної упряжі, пара прямих чи злегка вигнутих жердин, які розташовуються по боках коня).

Іменини:

Степан, Іларіон, Ілля, Сава, Марія.