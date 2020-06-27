Про це він повідомив в Twitter.

“Щойно я мав честь підписати дуже сильний виконавчий наказ про захист американських пам’ятників, меморіалів і статуй. Тривалі тюремні терміни за ці беззаконні дії проти нашої Великої Країни!” – написав він.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues – and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

У повідомленні NBC News сказано, що наказ Трампа посилює норми існуючого федерального закону, що передбачає до 10 років тюремного ув’язнення за наругу над пам’ятниками.

“Окремі особи і організації мають право мирно виступати за демонтаж або будівництво будь-якого пам’ятника. Але жодна людина або група людей не мають права пошкоджувати, псувати або зносити будь-який пам’ятник із застосуванням сили”, – сказано в тексті наказу.

Також в розпорядженні передбачена можливість позбавляти федерального фінансування державні та місцеві правоохоронні органи, які “не в змозі захистити пам’ятники, меморіали та статуї”.

Як відомо, американці, які беруть участь в масових акціях протесту проти расизму, нерідко знищували пам’ятники історичним особистостям, які, на їхню думку, були причетні до расової дискримінації або пригнічення темношкірого населення Америки.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.