Про це він повідомив в Twitter.

“Щойно я мав честь підписати дуже сильний виконавчий наказ про захист американських пам’ятників, меморіалів і статуй. Тривалі тюремні терміни за ці беззаконні дії проти нашої Великої Країни!” – написав він.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues – and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020