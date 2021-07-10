Про це розповідають #Букви.
Також у суботу святкують:
- День “Не наступайте на бджіл“
- День Сан-Крістобаль в Андоррі
- День державного прапора Монголії
- День збройних сил в Мавританії
- День коктейлю Piña Colada і День збору чорниці в США
- День культури в Кірібаті
- День мовчання
- День натто в Японії
- День пікніка з плюшевим ведмедиком
Цей день в історії:
1547 — у Королівстві Франція пройшла остання офіційно дозволена королем дуель.
1609 — німецькі католицькі князі створили Католицьку лігу для боротьби з Реформацією.
1651 — під Берестечком закінчилася битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом.
1878 — в Англії футбольний арбітр вперше використав на полі свисток (до цього судді кричали).
1934 — Постановою ЦВК і РНК СРСР разом з НКВС була створена система таборів ГУЛАГ.
1941 — Відбувся погром у Єдвабному, під час якого кілька сотень міцевих євреїв були вбиті своїми польськими сусідами, більшість спалена у стодолі.
1943 — війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія.
1949 — внаслідок землетрусу загинуло таджицьке місто Хаїт з населенням понад 20 000 осіб, а також декілька кишлаків біля нього.
1960 — Збірна СРСР з футболу завоювала Кубок Європи.
1989 — в Междурєченську почався страйк шахтарів, що згодом охопив і Донбас.
1985 — французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior, що належав організації “Грінпіс“.
1991 — вночі цього дня невідомі підірвали два пам’ятники — Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.). Обидва пам’ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН.
1994 — Леоніда Кучму обрано Президентом України, а Олександра Лукашенка — президентом Білорусі.
Прикмети погоди:
- Якщо в цей день ясно сонечко світить, то в найближчі сім тижнів буде сонячно.
- Якщо на листках кінського щавлю з’явилися липкі крапельки – буде дощ.
- Бджоли стали злі – до посухи.
Іменини сьогодні святкують Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, Юрій.