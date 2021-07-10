Сьогодні, 10 липня, відзначається День Ніколи Тесли та День племінниць і племінників

Про це розповідають #Букви.

Також у суботу святкують:

День “Не наступайте на бджіл“

День Сан-Крістобаль в Андоррі

День державного прапора Монголії

День збройних сил в Мавританії

День коктейлю Piña Colada і День збору чорниці в США

День культури в Кірібаті

День мовчання

День натто в Японії

День пікніка з плюшевим ведмедиком

Цей день в історії:

1547 — у Королівстві Франція пройшла остання офіційно дозволена королем дуель.

1609 — німецькі католицькі князі створили Католицьку лігу для боротьби з Реформацією.

1651 — під Берестечком закінчилася битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом.

1878 — в Англії футбольний арбітр вперше використав на полі свисток (до цього судді кричали).

1934 — Постановою ЦВК і РНК СРСР разом з НКВС була створена система таборів ГУЛАГ.

1941 — Відбувся погром у Єдвабному, під час якого кілька сотень міцевих євреїв були вбиті своїми польськими сусідами, більшість спалена у стодолі.

1943 — війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія.

1949 — внаслідок землетрусу загинуло таджицьке місто Хаїт з населенням понад 20 000 осіб, а також декілька кишлаків біля нього.

1960 — Збірна СРСР з футболу завоювала Кубок Європи.

1989 — в Междурєченську почався страйк шахтарів, що згодом охопив і Донбас.

1985 — французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior, що належав організації “Грінпіс“.

1991 — вночі цього дня невідомі підірвали два пам’ятники — Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.). Обидва пам’ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН.

1994 — Леоніда Кучму обрано Президентом України, а Олександра Лукашенка — президентом Білорусі.

Прикмети погоди:

Якщо в цей день ясно сонечко світить, то в найближчі сім тижнів буде сонячно.

Якщо на листках кінського щавлю з’явилися липкі крапельки – буде дощ.

Бджоли стали злі – до посухи.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, Юрій.