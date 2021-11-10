Сьогодні, 10 листопада, у світі відзначають Всесвітній день науки, Всесвітній день молоді, а також Міжнародний день бухгалтера.

Про це повідомляють #Букви.

А ще сьогодні Міжнародний день вишивальниць.

Цей день в історії:

1723 — за наказом імператора Петра І в Санкт-Петербурзі заарештували Павла Полуботка, чернігівського полковника, наказного гетьмана Лівобережної України (1722–1724).

1764 — Катерина ІІ скасувала гетьманство, передавши всю повноту влади в Гетьманщині президенту Малоросійської колегії Петру Рум’янцеву.

1770 — Вольтер заявив: “Якби бога не було, його варто було б винайти”.

1926 — у Берліні відкритий Український науковий інститут.

1928 — у Києві відкритий будинок-музей Тараса Шевченка.

1970 — Запущено космічну станцію “Луна-17”, котра через тиждень здійснила посадку на Місяць і доставила перший радянський самохідний пристрій “Луноход-1”.

1975 — Генеральна Асамблея ООН прирівняла сіонізм до расизму (це рішення було відкликане 16 грудня 1991 року).

1992 — Російські війська ввійшли в Інгушетію.

1993 — Групою сектантів “Білого братства”, очолюваного Мариною Цвигун (Марія Деві Христос), та Юрієм Кривоноговим (Іоанн Свамі), було проголошено “кінець світу” та захоплено київський Софійський собор з метою масового самознищення. Міліція затримала сектантів, що поклало край діяльності “Білого братства” та викликало низку самогубств прихильників секти в Україні та країнах СНД.

1993 — в Україні заборонені усі воєнізовані недержавні організації.

2004 — Центрвиборчком України оголосив остаточні результати першого туру виборів Президента України: Віктор Ющенко набрав 11 125 395 голосів (39,87 %), Віктор Янукович — 10 969 579 голосів (39,32 %). Другий тур голосувань призначено на 21 листопада 2004.

2004 — вийшов Firefox 1.0.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни вшановують пам’ять Святої Параскеви.

Прикмети:

Якщо до цього дня листя з вишні не опало, то тепло протримається ще довго.

Якщо іній на деревах, то буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо біля місяця коло, буде буря.

Іменини сьогодні святкують: Арсен, Георгій, Іван, Кузьма, Наум, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Неоніла, Параскева, Афанасій, Андрій, Дмитро, Юстин, Леон.