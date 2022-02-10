Сьогодні у світі відзначають День зернобобових, День народження праски та День розглядання людей. У США - День фланелі, День парасольки, День тістечка з сирним кремом, на Мальті - День аварії корабля святого Павла, в Еритреї - День Фенкіл, Національний день пам'яті вигнаних з Істрії та Далмації і жертв фойби - в Італії, в Таїланді - День Корпусу добровольчої оборони. Відбудеться відкриття Берлінського міжнародного кінофестивалю "Берлінале".

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

258 – монголи захопили Багдад; золота доба ісламу добігла кінця

1635 – засновано Французьку Академію – провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури

1789 – закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині

1810 – відбулося урочисте відкриття Одеської опери

1840 – британська королева Вікторія одружилась із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським

1919 – через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко пішов у відставку

1940 – у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на “бандерівців” та “мельниківців”.

1942 – вручено перший “золотий диск” (від компанії грамзапису “Віктор” Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo)

1947 – у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.

1957 – стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.

1962 – полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.

1972 – ВВС заборонила трансляцію у своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи “Wings” Give Ireland Back to the Irish (“Віддайте Ірландію ірландцям”)

1992 – на екрани США вийшов фільм “Основний інстинкт”

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея

1995 – під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі

1996 – суперкомп’ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.

Сьогодні народились

1773 – Василь Каразін, український просвітник, метеоролог, агроном, ініціатор створення Харківського університету

1881 – Джузеппе Унгаретті, італійський поетВасиль Вишиваний

1890 – Борис Пастернак, російський поет, прозаїк, перекладач єврейського походження. Лауреат Нобелівської премії 1958 року

1895 – Василь Вишиваний, український військовий діяч, політик, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців.

1897 – Джон Ендерс, американський вірусолог, відкрив вакцину проти кору; Нобелівський лауреат

1898 – Бертольт Брехт, німецький драматург і режисер-новатор

1902 – Волтер Браттейн, американський фізик, один із винахідників транзистора, Нобелівський лауреат

1903 – Кравченко Охрім Севастьянович, український художник-монументаліст, графік, представник школи Михайла Бойчука

1907 – Василь Ремесло, український селекціонер пшениці, академік.

1920 – Алекс Комфорт, британський сексолог, автор численних книг (“Задоволення сексу”, “Більше задоволення”, “Сексуальна поведінка у суспільстві”, “Сексуальні наслідки інвалідності”)

1922 – Арпад Ґенц, угорський драматург, президент Угорщини (1990 – 2000)

1931 – Томас Бернгард, австрійський письменник та драматург

1935 – Таїсія Литвиненко, акторка і режисер львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України

1936 – Богдан Горинь, український політичний та громадський діяч, народний депутат України, журналіст, колишній дисидент.

1938 – Георгій Вайнер, радянський і російський письменник і журналіст

1947 – Євген Савчук, народний артист України, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України “Думка”

1950 – Марк Спітц, американський плавець, дев’ятиразовий олімпійський чемпіон

1962 – Кліфф Бертон, американський музикант (Metallica)

1975 – Якутович Антон Сергійович, український живописець, син графіків Сергія Якутовича та Ольги Якутович. Онук Георгія Якутовича.

Сьогодні день пам’яті Єфрема Сиріна, проповідника та богослова. У народі 10 лютого відзначали день Єфрема, якого також називали вітродуєм, запічником, цвіркуновим заступником. З цим днем пов’язано багато цікавих традицій. У Єфремів день обов’язково підмітали підлогу віником із полину, щоб уберегти будинок від нечистої сили та від злих людей. А от комах, що живуть у домі, на Єфрема вбивати не можна. Щоб догодити домовику, на ніч йому на кухні залишали кашу. Кішку часто називали господинею будинку: вважали, що вона може порозумітися з домовиком, а тому її також не можна ображати.

Прикмети

Вітряна погода у цей день віщує вологе літо.

Якщо сьогодні задобрити домового, то попереду буде чимало щастя.

Туман над деревами прогнозує дощ.

Якщо птахи літають низько, то у найближчі кілька днів почнеться відлига

Якщо ліс став чорним – буде відлига.

Забороняється сваритися та лаятися, а також вбивати комах – до нещастя.

Чого не можна робити

Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не слід нині виносити погані новини з хати;

Не гоже у цей день сваритися з рідними та близькими;

Не можна сьогодні брати гроші у борг.

10 лютого давні слов’яни святкували дуже цікаве Свято пригощання домовика або День домовика. В народі його ще називали Велесичі або Кудеси. Домовики – це міфологічні давньослов’янські персонажі, які вважалися добрими духами, що захищаються домашнє вогнище. За характером вони були вередливими, але гарним родинам завжди допомагали підтримувати чистоту в домі та не сваритися. Також дбали про здоров’я членів сім’ї, домашню худобу і господарство. Водночас злих і байдужих людей домовики карали.

10 лютого традиційно потрібно почастувати домовика чимось смачненьким. Його улюбленими ласощами вважаються молоко, солодощі і солодка каша. Насипати страву потрібно у окрему тарілку. Важливо, щоб у оселі на Кудеси було весело і гамірно.

Іменини у Ольги, Феодосія, Паладія і Володимира.